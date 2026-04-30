Á hậu Ánh Vương tích cực giữ vóc dáng gợi cảm, Diệp Anh nghỉ lễ cùng pickleball

🔥 Á hậu Ánh Vương tăng tốc giữ vóc dáng trong dịp nghỉ lễ

Thay vì chọn nghỉ ngơi hay đi du lịch như nhiều người, Á hậu Miss Grand Vietnam 2024 Phạm Thị Ánh Vương lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để tích cực tập thể thao, siết cân, qua đó hướng đến một vóc dáng chuẩn mực hơn nữa.

Ánh Vương dùng kỳ nghỉ lễ để duy trì vóc dáng

“Ngày thường tôi rất bận với các lịch trình công việc, tham dự sự kiện hay cả thi đấu pickleball. Vì vậy kỳ nghỉ lễ dài 30/4 tới đây là thời gian hiếm để tôi tập trung sâu hơn cho bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần”.

“Tôi đã lên kế hoạch cụ thể để siết cân, giữ dáng và nâng thể lực. Trong đó, tôi sẽ dành 2-3 tiếng mỗi ngày để tập gym, cardio và pickleball, chia ra thành 2 buổi để luôn giữ cơ thể không bị kiệt sức. Cá nhân tôi luôn muốn bản thân phải cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn”, Ánh Vương chia sẻ kế hoạch dịp lễ của mình.

Nàng hậu cũng cho biết hiện tại, dù trình độ pickleball lẫn thể lực của mình đã cải thiện đáng kể so với trước đây nhưng cô không thi đấu quá nhiều như trước. Thay vào đó, Ánh Vương lựa chọn những giải đấu có ý nghĩa, mang giá trị đến cộng đồng.

Ánh Vương đã có hơn 1 năm bén duyên với pickleball. Nhờ nhiều năm chơi thể thao hơn gym, chạy bộ, bơi, bóng chuyền…Cô đã gặt hái được một số danh hiệu, trong đó có cả chức vô địch ở các giải pickleball phong trào.

⚡Ca sĩ xinh đẹp Diệp Anh nghỉ lễ vẫn tập luyện pickleball

Chưa đầy 1 năm đến với pickleball, Diệp Anh dần khẳng định bản thân phù hợp với bộ môn mới này khi liên tiếp giành thành tích nổi bật ở các giải đấu lớn trong nước, mới nhất là cú đúp danh hiệu vô địch lẫn hoa khôi tại VTV Cup 2026 hồi cuối tháng 3 tại Cần Thơ.

Diệp Anh gặt hái nhiều thành công với pickleball

Để bản thân không bị chùn lại, mất cảm giác và chuẩn bị cho nhiều giải đấu quan trọng sắp tới, nữ ca sĩ xinh đẹp cho biết bản thân vẫn sẽ tập luyện pickleball mỗi ngày trong dịp lễ 30/4 này.

“Tôi sẽ dành ít nhất 1-2 tiếng mỗi ngày để ra sân tập luyện, giữ phong độ, thể lực và nguồn năng lượng thể thao của mình. Có thể tôi cũng đi du lịch ngắn hạn những ưu tiên những địa điểm có sân pickleball để tiện việc tập luyện”, Diệp Anh nói.

Người đẹp này cho biết bản thân hài lòng về vóc dáng của mình nhưng sẽ dùng kỳ nghỉ để cải thiện về kỹ thuật thi đấu. Đặc biệt, cô cũng dùng thời gian này để rút kinh nghiệm ở các giải mà mình bị thua sớm, cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn ở các giải đấu sau.