Como vs Napoli 02/05/26 - Trực tiếp
Arsenal vs Fulham 02/05/26 - Trực tiếp
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig 02/05/26 - Trực tiếp
Metz vs Monaco 03/05/26 - Trực tiếp
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Video bóng đá PSG - Lorient: VAR bẻ còi phút 90+4, ông lớn chật vật (Ligue 1)

Sự kiện: Ligue I 2025-26 Paris Saint-Germain

(Vòng 31 Ligue 1) PSG tung ra đội hình đa số gồm các dự bị để dưỡng sức trụ cột cho Bayern Munich và họ đã phải trải qua những phút khó khăn trước đối thủ giữa BXH.

  

Đã hơn đội nhì bảng Lens tới 6 điểm trên BXH Ligue 1, PSG không những được đá sân nhà trước đội xếp giữa BXH Lorient mà Luis Enrique còn thoải mái tung ra đội hình B để dưỡng sức trụ cột cho Cúp C1, cho nghỉ những Safonov, Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves, Zaire-Emery, Dembele và Kvaratskhelia bên cạnh Hakimi bị chấn thương và Goncalo Ramos bị treo giò.

Pha ghi bàn ăn may của Mbaye, khi thủ môn đấm bóng đúng vào ngực anh

PSG chỉ mất 6 phút để mở điểm, Doue xuống biên trái trước khi căng ngang sát cầu môn Lorient và pha đấm bóng ra của thủ môn Mvogo vô tình đập ngực Mbaye đi vào lưới. Tuy nhiên Lorient thể hiện ý chí thi đấu kiên cường, họ gỡ hòa chỉ sau đó 6 phút với một cú vô-lê đẹp mắt của Pagis.

Luis Enrique tỏ ra cáu với cả Barcola và Doue vì bất cẩn trong kèm người ở pha thủng lưới, và bộ đôi này sau đó liên tục bỏ lỡ trong hiệp 1. Barcola cứa lòng sạt cột dọc ở phút 23 và 4 phút sau Doue cũng làm điều tương tự sau khi rê qua 3 cầu thủ Lorient. Không chỉ 2 tiền đạo này, Mayulu có một cú bấm bóng suýt ăn bàn nhưng bị Mvogo đẩy vọt xà, và Lucas Hernandez tiếp nối với cú đá chạm xà ngang phút 34.

PSG phải sau 1 giờ thi đấu mới lại vượt lên dẫn bàn, phút 62 Zaire-Emery vừa vào sân được 44 giây, lần đầu tiên nhận bóng đã ghi bàn với cú sút xa đổi hướng. Enrique sau đó cho ra mắt tiền đạo trẻ măng Pierre Mounguengue vào thay Doue, và cầu thủ 18 tuổi này tạo đột biến theo cách không mong muốn: Anh chuyền về ẩu và trong pha phản công của Lorient, Tosin đã lách qua Pacho trước khi sút chạm mép trong cột dọc gỡ hòa 2-2.

Lorient đầy quyết tâm giữ lại được 1 điểm

Pacho một lần nữa bị Tosin vượt qua ở phút 82 nhưng lần này Marin đã cản phá được cú đá. Nhưng sau đó đến lượt Lorient gặp may, cột dọc tới 2 lần từ chối các cú dứt điểm của Lucas Hernandez và Mayulu, và ở phút bù giờ, trọng tài đã thổi penalty cho PSG sau khi cho rằng bóng chạm tay Cadiou, nhưng VAR lật ngược quyết định đó vì trọng tài đã nhìn nhầm.

Bị cầm hòa 2-2, PSG vẫn chưa thể chắc chắn vô địch Ligue 1 nếu Lens rút ngắn cách biệt với họ xuống còn 4 điểm bằng trận thắng Nice.

Tỷ số trận đấu: PSG 2-2 Lorient (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

- PSG: Mbaye 6', Zaire-Emery 62' (Doue)

- Lorient: Pagis 12' (Talbi), Tosin 78'

Đội hình xuất phát: 

PSG: Marin, Mayulu, Beraldo, Pacho, Hernandez, Dro, Ruiz, Lee, Mbaye, Doué, Barcola.

Lorient: Mvogo, Talbi, Faye, Adjei, Kouassi, Abergel, Cadiou, Katseris, Avom, Pagis, Dieng.

PSG hoặc Bayern xứng đáng vô địch Cúp C1, ứng viên Quả bóng vàng liên tiếp lộ diện (Clip 1 phút)
PSG và Bayern Munich đều xứng đáng vào chung kết Champions League, thậm chí vô địch với sức mạnh áp đảo.

-02/05/2026 22:55 PM (GMT+7)
