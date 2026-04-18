Mua vợt gần chục triệu rồi "bán tống bán tháo", cơn sốt pickleball hạ nhiệt?

Từ “cháy sân” đến làn sóng thanh lý

Chỉ trong một thời gian ngắn, pickleball tại Việt Nam đã đi qua hai trạng thái đối lập. Nếu như giai đoạn 2024-đầu 2025, các sân tại Hà Nội hay TP.HCM luôn trong tình trạng kín lịch, người chơi phải chờ lượt, thì hiện tại, hình ảnh phổ biến hơn lại nằm trên… mạng xã hội, nhiều bài đăng thanh lý vợt với tần suất dày đặc.

Những cây vợt gần như mới hoàn toàn được rao bán trên mạng xã hội

Không khó để bắt gặp các dòng trạng thái quen thuộc như “vợt mới 99%”, “đánh vài buổi không hợp”, hay “pass nhanh giá tốt”. Đáng chú ý, nhiều cây vợt từng thuộc phân khúc trung và cao cấp, có giá từ 4 đến 8 triệu đồng, thậm chí gần chạm mốc 10 triệu, nay được rao bán lại với mức giảm 30-50%.

Sự thay đổi này khiến không ít người đặt câu hỏi, phải chăng pickleball đang hạ nhiệt?

Những con số cho thấy một bức tranh khác

Nếu chỉ nhìn vào “chợ vợt cũ”, nhận định phong trào đi xuống có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, các chỉ dấu nền tảng lại không hoàn toàn ủng hộ kết luận này.

Trên thực tế, số lượng sân pickleball tại các đô thị lớn vẫn tiếp tục tăng trong năm qua. Nhiều cụm sân mới đi vào hoạt động, trong khi các lớp học cơ bản vẫn duy trì lượng học viên ổn định. Không ít HLV cho biết mỗi ngày có thể dạy từ 20 đến 30 học viên, thậm chí phải san sẻ sang các khung giờ khác.

Điều đó cho thấy nhu cầu thực tế không biến mất. Thứ đang giảm đi là “độ nóng” của phong trào, chứ không phải bản thân bộ môn.

Vì sao vợt tiền triệu bị “xả hàng”?

Làn sóng thanh lý hiện nay không xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất, mà là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng.

Trước hết, giai đoạn bùng nổ ban đầu của pickleball mang đậm dấu ấn của tâm lý “chơi theo xu hướng”. Khi trào lưu đạt đỉnh, một lượng lớn người tham gia chỉ để trải nghiệm hoặc bắt kịp xu thế. Tuy nhiên, khi lịch làm việc và sinh hoạt quay trở lại quỹ đạo, sự hứng thú ban đầu nhanh chóng giảm nhiệt, kéo theo việc thiết bị trở nên dư thừa.

Bên cạnh đó, chi phí duy trì bộ môn này không hề thấp nếu chơi lâu dài. Một cây vợt tầm trung có giá khoảng 2-4 triệu đồng, trong khi các dòng cao cấp có thể lên tới 6-10 triệu. Cộng thêm chi phí sân bãi, người chơi dễ dàng nhận ra đây không còn là một khoản chi “thử cho vui”.

Ngoài ra, thị trường pickleball đang phát triển nhanh về mặt công nghệ. Các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới, khiến những mẫu vợt cũ nhanh chóng mất giá. Điều này thúc đẩy người chơi bán lại thiết bị để nâng cấp, vô tình tạo nên cảm giác “xả hàng diện rộng”.

Mạng xã hội là nơi tranh cãi nhiều hơn thực tế

Trên các nền tảng mạng xã hội, câu chuyện pickleball nhanh chóng bị đẩy đi xa hơn thực tế. Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một trào lưu nhất thời, khó có thể tồn tại lâu dài.

“Trend thì nhanh nóng nhanh nguội thôi”, một người dùng nhận định.

Trong khi đó, không ít người so sánh pickleball với những môn thể thao truyền thống như cầu lông hay tennis, cho rằng những bộ môn này mới là giá trị bền vững.

Tuy nhiên, cũng có những góc nhìn tỉnh táo hơn. Một số người chơi lâu năm cho rằng việc thanh lý vợt đơn giản chỉ là hệ quả của quá trình sàng lọc tự nhiên. Khi người chơi hiểu rõ nhu cầu của mình, họ sẽ thay đổi thiết bị hoặc dừng lại nếu không còn phù hợp.

Pickleball Việt Nam có thể đang trải qua quá trình sàng lọc người chơi. Ảnh AI

Cơn sốt hạ nhiệt, nhưng nền tảng đang ổn định

Thực tế, những gì đang diễn ra với pickleball không phải hiện tượng bất thường. Đây là quy luật quen thuộc của bất kỳ môn thể thao phong trào nào khi bước qua giai đoạn tăng trưởng nóng.

Sau khi làn sóng ban đầu qua đi, thị trường sẽ tự điều chỉnh. Những người tham gia vì tò mò hoặc theo xu hướng sẽ rút lui, nhường chỗ cho nhóm người chơi thực sự gắn bó. Đồng thời, giá trị của thiết bị và dịch vụ cũng dần trở về mức hợp lý hơn.

Nói cách khác, pickleball không “nguội” theo nghĩa tiêu cực, mà đang chuyển từ trạng thái “ai cũng chơi” sang “ai thực sự muốn chơi”.

Không phải dấu chấm hết, mà là điểm khởi đầu mới

Làn sóng bán lại vợt pickleball, nhìn ở góc độ bề mặt, có thể gợi cảm giác thoái trào. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây lại là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn trưởng thành.

Khi trào lưu qua đi, những giá trị thực mới bắt đầu được định hình. Và trong thể thao, chính những người ở lại sau cơn sốt mới là yếu tố quyết định một bộ môn có thể đi xa đến đâu.

Pickleball, vì thế, có thể đã hết “sốt”, nhưng chưa hề hết cơ hội.