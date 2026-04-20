Siêu mẫu Thu An vô địch pickleball, hot girl Uyên Namy khoe dáng nỏng bỏng khi chạy 21km

🏆 Siêu mẫu châu Á cao 1m76 Lê Thu An ngược dòng vô địch pickleball

Tại một giải pickleball phong trào diễn ra vào ngày 18/4 vừa qua tại TP.HCM, siêu mẫu châu Á Lê Thu An đã lên ngôi vô địch nội dung đôi nữ nghệ sĩ 4.3.

Siêu mẫu Lê Thu An có thêm một chức vô địch pickleball

Thi đấu cùng người đồng đội Song Nguyên, người đẹp sở hữu chiều cao 1m76 đã tạo nên 2 màn ngược dòng đầy mãn nhãn để đăng quang. Cụ thể ở bán kết, Thu An và Song Nguyên thắng ngược đôi Thảo Nhi và Kim Huệ dù đã bị dẫn với khoảng cách 3 điểm. Ở trận chung kết, sau khi bị đôi Trà My và Minh Hằng dẫn trước, Thu An và Song Nguyên tiếp tục thắng ngược 15-10.

Đáng chú ý, đây đã là chức vô địch thứ 6 của cô sau khoảng 1 năm đến với pickleball nhờ nền tảng thể thao tốt, đặc biệt là nhiều năm liền tập yoga. Thu An cho biết còn thường dành khoảng 3 buổi tập pickleball xen kẽ với việc tập luyện và đi dạy yoga. Ngoài ra, cô cũng không thi đấu giải đều đặn hàng tuần.

💪 Người đẹp làng gym Uyên Namy chạy 21km sau 1 năm nghỉ chấn thương

Tại giải chạy VnExpress Marathon Huế 2026, giải đấu quy tụ khoảng 8000 VĐV tham gia tranh tài vào ngày 19/4 mới đây, Uyên Namy đã đăng ký thi đấu nội dung 21km, cự ly cao nhất của giải. Ở vạch đích, người đẹp thu hút ánh nhìn bởi vóc dáng chuẩn mực, khỏe khoắn và không kém phần nóng bỏng.

Uyên Namy trở lại đường chạy sau 1 năm rời xa thể thao vì chấn thương

Dù thành tích chưa được như kỳ vọng, nữ HLV fitness xinh đẹp cho biết cô cảm thấy hài lòng. Bởi lẽ, cô chỉ vừa trở lại với thể thao sau khoảng 1 năm nghỉ vì chấn thương và chưa có quá nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Người đẹp cho biết dù ở những km cuối, cô đã bị xuống sức nhưng bản thân đã nỗ lực để giữ tốc độ cũng như hoàn thành cuộc thi.

Uyên Namy không chỉ được biết đến là một HLV fitness sở hữu thân hình nóng bỏng với hơn 6 năm kinh nghiệm, cô còn tham dự nhiều giải marathon lớn với cự ly 42 km hay tranh tài ở Ironman, cuộc thi 3 môn phối hợp khắc nghiệt.