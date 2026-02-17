Hot girl điền kinh Mỹ Tiên bật mí bí quyết giữ cơ bụng 6 múi ngày Tết

💪 “Nữ hoàng” điền kinh sở hữu cơ bụng “vạn người mê”

Huỳnh Thị Mỹ Tiên được xem là “nữ hoàng” nội dung 100m rào nữ của điền kinh Việt Nam hiện nay, nổi bật với kỹ thuật và tốc độ toàn diện. Nữ VĐV sinh năm 1999 quê Vĩnh Long sở hữu nhiều thành tích đáng nể, nổi bật nhất là tấm HCV 100m rào, HCB nội dung 4x100m tiếp sức nữ SEA Games 2023 tại Campuchia.

Mỹ Tiên sở hữu tài năng và vóc dáng đáng nể

Ở đấu trường quốc nội, Mỹ Tiên đã 4 lần lên ngôi vô địch trong 5 năm qua. Gần đây nhất tại SEA Games 33 ở Thái Lan, dù gặp chấn thương và chỉ tập luyện trở lại khoảng 1 tháng, Mỹ Tiên vẫn nỗ lực để có được tấm HCĐ.

Không chỉ có tài năng, Mỹ Tiên còn có lượng fan đông đảo nhờ nhan sắc xinh đẹp. Bên cạnh đó, cô luôn khiến tất cả phải trầm trồ với vóc dáng chuẩn mực, đặc biệt là hình thể săn chắc “bụng 6 múi” cuồn cuộn.

🔑 Bí quyết giữ cơ bụng 6 múi trong dịp Tết

Trở về đón Tết cùng gia đình tại Vĩnh Long trong dịp năm mới, Mỹ Tiên tiết lộ bản thân là người rất sợ béo, nhất là dịp Tết có nhiều món ăn được làm từ nếp.

Mỹ Tiên dành 1 buổi để đi chơi Tết, còn 1 buổi sẽ dùng để tập luyện

“Tôi là người rất sợ béo và sợ mất múi cơ nhưng tôi cũng muốn thật vui vẻ khi được về quê nghỉ Tết. Vì vậy tôi sẽ chọn ăn tất cả những món mình thích nhưng ăn mỗi thứ 1 ít thôi. Bên cạnh đó, vì sau Tết tôi có nhiều giải đấu quan trọng nên tôi sẽ nghỉ ngơi và đi chơi 1 buổi, còn 1 buổi sẽ tập luyện để duy trì thể lực và hơn hết là không để tăng cân. Cũng vì sợ béo nên tôi lúc nào cũng thôi thúc bản thân đi tập”, Mỹ Tiên chia sẻ.

Trả lời câu hỏi về bí quyết có được vóc dáng chuẩn mực và cơ bụng 6 múi, hot girl điền kinh chia sẻ một cách đơn giản: “Chỉ có thể là chăm chỉ tập luyện và đặc biệt là tập các bài tập về cơ bụng”.

Hot girl quê Vĩnh Long cho biết bản thân rất sợ béo và mất múi cơ

Mỹ Tiên cho biết nhờ vào thi đấu có huy chương tại SEA Games 33, cô có cho mình một ít tiền thưởng. Chân chạy này bật mí cô sẽ trích một phần tiền thưởng này để lì xì cho ông bà, bố mẹ và em trai.

“Mục tiêu lớn nhất trong năm 2026 này của tôi là thành tích cao nhất tại Đại hội TDTT toàn quốc. Bên cạnh đó, tôi sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu tốt các giải trong nước và quốc tế khác”, Mỹ Tiên cho biết thêm.