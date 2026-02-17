Real muốn tái hợp Mourinho: Mơ kỳ tích từ người cũ, tiếp bước Ancelotti - Del Bosque

Real Madrid đang trải qua mùa giải đầy sóng gió khi sa thải HLV Xabi Alonso vì thành tích dưới kỳ vọng cùng do mâu thuẫn không thể hàn gắn với các trụ cột. Giữa bối cảnh hỗn loạn, cái tên Jose Mourinho bỗng trỗi dậy như một giải pháp sáng giá cho ghế HLV trưởng chính thức.

Dù hiện tại Mourinho vẫn phủ nhận các tin đồn về việc trở lại Bernabéu, nhưng thực tế, với tình hình hiện tại của đội bóng và nhu cầu về một chiến lược gia có khả năng ổn định và xây dựng lại Real Madrid, cái tên Mourinho vẫn sẽ tiếp tục được nhắc đến như một phương án lý tưởng trong tương lai gần.

Thú vị hơn, 2 cuộc chạm trán sắp tới giữa Real Madrid - do Alvaro Arbeloa dẫn dắt - với Benfica thuộc khuôn khổ vòng play-off Champions League sẽ là "bài test" phù hợp cho năng lực của Mourinho.

Mourinho đủ sức phục hưng Real Madrid?

Mourinho và dấu ấn tại Real Madrid

Mourinho không phải là cái tên xa lạ đối với Real Madrid. Dưới sự dẫn dắt của ông trong giai đoạn 2010-2013, "Đội bóng Hoàng gia" đã vô địch La Liga 2011/12 với số điểm kỷ lục và thiết lập những thành tích ấn tượng, thậm chí Barcelona của Pep Guardiola và lối chơi tiki-taka thời kỳ hưng thịnh.

Mourinho biến Real thành tập thể vững chắc, không ngại áp dụng chiến thuật thực dụng khi cần thiết. Dù chịu nhiều chỉ trích về lối chơi phòng ngự phản công, ông vẫn chứng tỏ khả năng xây dựng một đội bóng khó bị đánh bại và đầy bản lĩnh. Chính phong cách bóng đá này, kết hợp với cá tính của Mourinho, Real Madrid trở thành thế lực thực sự đáng gờm trong các giải đấu quốc nội và châu Âu.

Real Madrid cần một "chuyên gia phòng thay đồ"

Vấn đề lớn nhất của Real Madrid hiện tại không nằm ở chiến thuật, mà ở sự rạn nứt niềm tin và cái tôi quá lớn của dàn sao. Xabi Alonso – một HLV tài năng nhưng thiếu cá tính – đã thất bại trong việc kiềm chế những "ông sao". Đây chính là lúc Real cần đến cá tính của Mourinho.

Mourinho nổi tiếng với khả năng thiết lập trật tự và tạo ra tâm lý "chúng ta chống lại cả thế giới". Tại Benfica, ông vừa chứng minh giá trị khi đánh bại chính Real Madrid 4-2 tại Champions League bằng lối chơi thực dụng đến tàn nhẫn.

"Điệu nhảy cuối cùng" của Mourinho?

Ở tuổi 63, Mourinho không còn là gã ngông cuồng vô lối, mà là chiến lược gia lão luyện đang tìm kiếm "vũ điệu cuối cùng" để hoàn thiện di sản vĩ đại.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Chủ tịch Florentino Perez luôn rất đặc biệt. Perez từng thừa nhận, Mourinho là HLV hiếm hoi ông thực sự nể trọng vì cá tính mạnh mẽ. Trong bối cảnh Barcelona dưới thời Hansi Flick đang trỗi dậy rực lửa, Real Madrid cần cá tính đủ lớn để làm đối trọng.

Mourinho không chỉ mang lại chiến thuật, ông mang lại sức mạnh truyền thông và sự tự tin vốn đã bị xói mòn sau những thất bại trước Albacete hay Benfica gần đây.

Kỳ tích từ những lần tái hợp “người cũ”

Việc mời lại các HLV cũ không phải là điều xa lạ với Real Madrid. Thực tế, trong lịch sử của câu lạc bộ, họ đã từng mời lại những chiến lược gia đã gắn bó lâu dài và đạt được thành công. Thậm chí những HLV cũ quay lại thường mang về thành công vang dội hơn cả nhiệm kỳ đầu. Minh chứng rõ nét nhất chính là Vicente del Bosque.

Sau hai lần tạm quyền ngắn ngủi (1994 và 1996), "Ngài râu kẽm" trở lại chính thức vào năm 1999 để thay thế John Toshack. Bằng sự thấu hiểu chân giá trị của CLB, ông đã biến tập thể rệu rã thành nhà vô địch Champions League ngay trong mùa giải đó, khởi đầu cho kỷ nguyên "Galacticos 1.0" đầy rực rỡ.

Thành công của Ancelotti, Del Bosque trong những lần tái hợp là cơ sở để Real Madrid trao niềm tin cho Mourinho

Nối tiếp truyền thống đó là Carlo Ancelotti. Năm 2021, khi trở lại từ Everton, nhiều người cho rằng "Carletto" đã hết thời, nhưng ông lại đoạt cú đúp danh hiệu Champions League và La Liga ngay mùa đầu tiên.

Real Madrid có "ADN" đặc thù mà chỉ những người từng hít thở bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Valdebebas mới hiểu được. Mourinho, người đã đặt nền móng chấm dứt sự thống trị của Barcelona thời Pep Guardiola, sở hữu cái "ADN" chiến thắng đó.

Những thành công ngay tức khắc

Mùa hè 2026, sau khi kỳ World Cup kết thúc, bóng đá thế giới sẽ bước vào chu kỳ mới. Real Madrid sau giai đoạn tạm quyền của Alvaro Arbeloa sẽ cần vị HLV trưởng đủ sức đẳng cấp để xây dựng lại đế chế. Mourinho là chuyên gia của những danh hiệu tức thì.

Mourinho trở lại Real Madrid có thể bị coi là "canh bạc", nhưng đó là "canh bạc" dựa trên những dữ liệu lịch sử xác đáng. Nếu Del Bosque, Ancelotti đã chứng minh rằng "người cũ" luôn biết cách hồi sinh CLB, thì Mourinho – với sự già rơ của mình – chính là người phù hợp nhất để dọn dẹp đống đổ nát hiện tại.

Real mùa hè 2026 không cần "kiến trúc sư" lãng mạn, họ cần một vị tướng biết cách cầm quân chinh phạt và không ai trên thế giới này giỏi làm việc đó hơn Mourinho.