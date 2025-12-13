Hotgirl điền kinh Mỹ Tiên "bụng 6 múi", bất ngờ với bản thân dù lỡ tấm HCV

SEA Games 33 đang chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ của thể thao Đông Nam Á, nhưng với tuyển thủ điền kinh Việt Nam Huỳnh Thị Mỹ Tiên, đây là một cuộc đua đầy cảm xúc lẫn sự bất ngờ. Dù không thể bảo vệ ngôi vô địch cự ly 100m rào nữ, cô vẫn khiến người hâm mộ nể phục và cảm thương với nụ cười rạng rỡ sau khi giành tấm HCĐ.

Mỹ Tiên vui vẻ dù nhận HCĐ

Tối 12/12 tại Thái Lan, Huỳnh Thị Mỹ Tiên cùng đồng đội Bùi Thị Nguyên bước vào chung kết 100m rào nữ. Hai năm trước tại SEA Games 32, Mỹ Tiên từng bước lên bục cao nhất, mang về tấm HCV quý giá cho điền kinh Việt Nam.

SEA Games 33 là cơ hội để cô tái lập kỳ tích, nhưng các đối thủ từ Indonesia, Aulia Dina và Nova Emilia, đã thi đấu vượt trội. Kết thúc đường chạy, Mỹ Tiên về đích thứ 3 với thành tích 13 giây 43, giành HCĐ, trong khi Aulia Dina đoạt HCV với 13 giây 21 và Nova Emilia nhận HCB với 13 giây 27.

Dù lỡ HCV, Mỹ Tiên vẫn giữ vững tinh thần lạc quan. Cô chia sẻ: “Tôi đã thi đấu với nỗ lực cao nhất. Bản thân tôi nhận thấy mình đã chạy tốt trong buổi tranh tài. Tấm HCĐ này cũng là sự nỗ lực của bản thân tôi. Năm nay tôi gặp chấn thương gân ngay trước SEA Games và chỉ tập luyện trở lại khoảng 1 tháng trước khi thi đấu. Với hoàn cảnh đó, tôi cảm thấy bất ngờ và may mắn khi có được tấm HCĐ hôm nay”.

Người hâm mộ không chỉ ấn tượng với khả năng thi đấu của Mỹ Tiên mà còn bị thu hút bởi hình thể săn chắc “bụng 6 múi” hiếm thấy ở nữ VĐV điền kinh, minh chứng cho sự chăm chỉ và kỷ luật trong tập luyện. Tại giải vô địch quốc gia 2025, cô từng giành HCV với thành tích 13 giây 52, còn tại giải vô địch châu Á 2025, Mỹ Tiên đạt kết quả 13 giây 69. Thành tích tại SEA Games 33-2025 là tốt nhất trong năm của cô, dù chỉ với 1 tháng tập luyện phục hồi sau chấn thương.

Những hình ảnh Mỹ Tiên tại cuộc đua 100m rào nữ SEA Games 33