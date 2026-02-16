"Trùm bi-a" Quyết Chiến nhận tiền tỷ vẫn chưa vui, chơi Tết không quên nhiệm vụ thế giới

💪 Nhận thưởng tiền tỷ vẫn không quá vui

Trần Quyết Chiến đã kết thúc năm 2025 rất vang dội bằng chức vô địch giải đấu cấp độ Masters là giải Billiards Carom 3 băng Blois 3-Cushion Challenge vào cuối tháng 12 năm 2025 tại Pháp quy tụ dàn siêu sao thế giới.

Quyết Chiến kết thúc năm 2025 bằng chức vô địch Blois 3-Cushion Challenge có tiền thưởng lớn

Sau khi vượt qua hàng loạt cao thủ, Quyết Chiến thắng áp đảo “thiên tài” lừng danh Frederic Caudron trong trận chung kết với tỉ số 50-15 sau 19 lượt cơ để đăng quang. Cơ thủ số 1 Việt Nam nhận về cho mình số tiền thưởng lên đến 30.000 euro (925 triệu đồng).

Song song đó, trong năm 2025, Quyết Chiến cũng có nhiều thành tích quốc tế đáng ghi nhận, điển hình như á quân Ankara World Cup tại Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 3 TP.HCM World Cup tại Việt Nam, á quân giải đồng đội thế giới (cùng với Bao Phương Vinh). Trong nước, anh giành chức vô địch chặng 2 HBSF Tour và vô địch Team League VBTL 2025.

Những thành tích này mang về cho Quyết Chiến số tiền thưởng đáng kể, giúp anh duy trì thứ hạng trong top đầu thế giới. Tuy nhiên, cơ thủ số 1 Việt Nam bộc bạch bản thân không cảm thấy quá vui mừng.

“Năm 2025 vừa qua, có thể tôi có những thành công nhất định về mặt tiền thưởng. Tuy nhiên tôi không cảm thấy vui khi mình chưa có chức vô địch nào ở các đấu trường chính thức của UMB như World Cup hay World Championship. Đây cũng là động lực để tôi nỗ lực hơn trong năm 2026”, Quyết Chiến chia sẻ.

🔥 Về quê ăn Tết vẫn mang theo cơ tập luyện

Chia sẻ kế hoạch ăn Tết của mình, Trần Quyết Chiến cho biết anh sẽ đưa các con mình về quê Ngoại (Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh) và về quê Nội (Cà Mau).

Quyết Chiến tập luyện đều đặn trong Tết

“Gia đình tôi không có thói quen đi du lịch mà luôn dành dịp Tết để đi thăm người thân, họ hàng…Đón một cái Tết đoàn viên, xum họp. Vì ngày thường bận rộn công việc, thi đấu, mình không có điều kiện đi thăm hỏi mọi người. Thậm chí có những năm, tôi phải đón Tết tại nước ngoài vì trùng lịch thi đấu”, Quyết Chiến chia sẻ.

Đặc biệt, Quyết Chiến cho biết trong hành trang về quê chúc Tết của mình sẽ có thêm bộ cơ thi đấu để tranh thủ tập luyện trong những ngày đầu năm.

Bởi lẽ, khoảng ngày mùng 6 Tết Âm lịch (24/2), Quyết Chiến sẽ lên đường tham dự giải vô địch đồng đội thế giới 2026 tổ chức từ ngày 26/02 (mùng 8 Tết Âm lịch) đến ngày 1/3 tại Viersen (Đức).

🚀 Đặt mục tiêu cao trong năm 2026

Để chuẩn bị cho giải vô địch đồng đội thế giới 2026, Trần Quyết Chiến và người đánh cặp của mình là cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự đã cùng nhau tập luyện từ trước đó một tháng. Cơ thủ số 1 Việt Nam cho biết anh chú ý nhiều ở việc ăn uống có chừng mực, tập luyện đều đặn trong dịp Tết để có được thể trạng, sức khỏe và phong độ tốt nhất.

Cơ thủ số 1 Việt Nam hướng tới chức vô địch thế giới trong năm 2026

Không chỉ hướng đến mục tiêu trở lại ngôi vô địch ở sân chơi này, điều mà anh từng cùng Bao Phương Vinh làm được vào năm 2024, Quyết Chiến cho biết anh còn có những tham vọng cao trong năm nay.

“Tôi đặt mục tiêu mình sẽ có một chức vô địch World Cup, một chức vô địch Masters và cao nhất là một chức vô địch World Championship dù là ở đồng đội hay cá nhân”, Quyết Chiến nói.

⭐ Trăn trở sân chơi cho cơ thủ trẻ

Cơ thủ số 1 Việt Nam nhận xét hiện tại, phong trào Billiards tại Việt Nam nói chung và carom 3 băng nói riêng đang phát triển rất mạnh mẽ. Các giải đấu từ chuyên nghiệp đến bán chuyên được tổ chức rất nhiều và đều đặn. Điều này giúp các cơ thủ bán chuyên cũng có thể tranh chấp giải thưởng ở các giải đấu phù hợp nhằm tiếp tục theo đuổi đam mê.

Quyết Chiến mong muốn các cơ thủ trẻ có nhiều sân chơi hơn

Tuy nhiên, Quyết Chiến tỏ ra trăn trở khi hiện tại, lứa VĐV trẻ ít có sân chơi phù hợp, được thi đấu cọ xát hoặc có môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Anh hy vọng các cơ thủ trẻ sẽ được chăm chút hơn, được hỗ trợ nhiều hơn để tham dự các sân chơi phù hợp nhằm tạo nên lớp kế thừa tốt cho Billiards nước nhà.