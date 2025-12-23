Dàn hot girl mới của điền kinh Việt Nam gây "sốt" SEA Games: Vóc dáng vạn người mê

⭐ Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa)

Điền kinh Việt Nam đang sở hữu 2 nữ VĐV tài năng và xinh đẹp bậc nhất ở nội dung nhảy xa, đó là Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng.

Trần Thị Loan và Thúy Hằng

Nhan sắc Trần Thị Loan

Với Trần Thị Loan, cú nhảy đạt thông số ấn tượng 6m53 đã giúp cô giành HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan, qua đó trở thành “nữ hoàng” nhảy xa mới tại đấu trường khu vực. Ở tuổi 25, VĐV sinh năm 2000 này được kỳ vọng sẽ vượt qua thành tích 6m54 của người đàn chị Bùi Thị Thu Thảo đã thiết lật để giành HCV châu Á năm 2017.

Nữ VĐV 19 tuổi Thúy Hằng

Trong khi đó, nữ VĐV mới 19 tuổi Hà Thị Thúy Hằng giành HCB với thành tích 6m29 dù chưa có được phong độ và sức khỏe tốt nhất. Với độ tuổi còn rất trẻ, Trần Thị Loan và Thúy Hằng hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp nhảy xa Việt Nam gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.

✨ Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao)

Hot girl 19 tuổi Bùi Thị Kim Anh là một trong những bất ngờ lớn nhất của điền kinh tại SEA Games 33. Ngay trong lần đầu dự Đại hội và chưa có lần nào đạt thông số trên 1m80 trong năm nay, VĐV quê Nam Định ngoạn mục giành HCV với mức xà 1m86. Thậm chí cô đạt thông số này khi bản thân vẫn còn chịu ảnh hưởng từ chấn thương chân và lưng.

Kim Anh được so sánh với các thần tượng giải trí Hàn Quốc

Sau khi giành HCV, Kim Anh tiếp tục gây “sốt” trên mạng xã hội với gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao, đôi mắt thu hút, ngũ quan ưa nhìn và nụ cười rạng rỡ. Cô được so sánh với các thần tượng Hàn Quốc. Trang cá nhân của cô cũng nhận nhiều lượt tìm kiếm và theo dõi hơn.

🌟 Lê Thị Cẩm Tú (chạy 200m)

Ở cự ly 200m nữ, Lê Thị Cẩm Tú gây ấn tượng khi giành tấm HCB với thành tích 23 giây 14, chỉ thua nhà vô địch châu Á Veronica Shanti Pereira (Singapore, 23 giây 05). Đặc biệt, thông số của Cẩm Tú phá kỷ lục quốc gia tồn tại suốt 15 năm của tượng đài Vũ Thị Hương (23 giây 27) được thiết lập từ năm 2010. Đây được xem là một trong những thông số ấn tượng nhất của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33. Ngoài ra, cô còn giành 1 HCB ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ.

Nhan sắc và vóc dáng "vạn người mê" của Cẩm Tú

Song song đó, cô gái 20 tuổi gây “sốt” truyền thông và mạng xã hội với nhan sắc cực kỳ xinh đẹp cùng vóc dáng “vạn người mê”. Cô nàng cũng tiết lộ bản thân chưa có người yêu, càng làm “đốn tim” các fan.

🔥 Nguyễn Khánh Linh (chạy 1500m)

Hỗ trợ tích cực cho người đàn chị Bùi Thị Ngân giành HCV, nữ VĐV 19 tuổi Nguyễn Khánh Linh cũng có kết quả ngọt ngào khi giành tấm HCB ở nội dung 1500m ngay lần đầu tham dự SEA Games.

"Thiên thần làng điền kinh" Khánh Linh

Bên cạnh đó, Khánh Linh tạo nên “cơn sốt” trong giới truyền thông khi được nhiều tờ báo lớn của Thái Lan khen ngợi về nhan sắc và được ví von là “thiên thần điền kinh Việt Nam”. Sự thân thiện, nhí nhảnh của hot girl sinh năm 2006 này với những clip tinh nghịch trên sân điền kinh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt xem.