Bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu cao năm 2026, kỳ vọng dàn sao xuất ngoại

🏆 Thành công lịch sử trong năm 2025

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một năm 2025 rất thành công với nhiều danh hiệu quốc tế đáng chú ý. Điển hình trong số này phải kể đến việc bảo vệ thành công chức vô địch AVC Nations Cup, vô địch chặng 2 giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League 2025 bằng chiến thắng kịch tính 3-2 trước Thái Lan.

Bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều thành công lịch sử trong năm 2025

Những chiến tích liên tiếp giúp bóng chuyền nữ Việt Nam có thời điểm vươn lên vị trí thứ 21, chỉ xếp sau tuyển nữ Thái Lan đúng 1 bậc trên bảng xếp hạng (BXH) thế giới. Đây là khoảng cách gần nhất trong lịch sử giữa Việt Nam và Thái Lan, cũng là thứ hạng lịch sử của bóng chuyền nữ nước nhà cho đến hiện tại.

Điều này cũng đánh dấu bước phát triển đáng tự hào của bóng chuyền nữ nước nhà khi trước đó vào năm 2022, bóng chuyền nữ Việt Nam từng bị loại khỏi bảng BXH thế giới FIVB vì không dự các giải quốc tế. Phải đến tháng 6 năm 2023, đội tuyển mới được trở lại nhờ đăng quang giải châu Á (AVC Challenge Cup) với vị trí thứ 49.

Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam nằm trong top 4 đội bóng mạnh nhất châu Á với 136,75 điểm, đứng thứ 28 trên BXH thế giới. 3 đội bóng châu lục xếp trên lần lượt là Nhật Bản (hạng 5 thế giới), Trung Quốc (hạng 6) và Thái Lan (hạng 18). Trong khi đó, phía sau tuyển Việt Nam là tuyển Kazakhstan (hạng 35).

🗓️ Các giải đấu quốc tế lớn trong năm 2026

Trong năm 2026, bóng chuyền nữ nước nhà hướng đến một năm đầy màu sắc với rất nhiều giải đấu quốc tế lớn. Trong đó, mục tiêu quan trọng bậc nhất là bảo vệ chức vô địch tại AVC Nations Cup 2026 (Cúp các đội tuyển châu Á) dự kiến diễn ra từ ngày 8-14/6 ở Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam có nhiều giải đấu quan trọng trong năm nay

Tiếp đến vào tháng 8, Thanh Thúy và đồng đội tiếp tục đặt mục tiêu giành chức vô địch giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League 2026 với 2 chặng đấu tổ chức tại Việt Nam và Thái Lan.

Tháng 8 cũng là thời gian dự kiến diễn ra giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 tại Trung Quốc quy tụ 12 đội mạnh nhất châu Á. Đây là giải đấu quan trọng nhất cấp châu lục, ảnh hưởng trực tiếp thứ hạng thế giới.

Đặc biệt, vào tháng 9, ASIAD 20 (Á vận hội 2026) sẽ diễn ra ở Nhật Bản. Ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất châu Á, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ quyết tâm cạnh tranh vào top 4 châu lục.

Ngoài ra, các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ còn các trận giao hữu quốc tế, các giải đấu mời (như VTV Cup, giao hữu quốc tế…) và các giải đấu trong nước khác như giải vô địch quốc gia, Cúp Hùng Vương, giải trẻ quốc gia.

🎯 Thanh Thúy và dàn VĐV xuất ngoại được kỳ vọng

Bên cạnh dàn tuyển thủ tài năng đang thi đấu ở giải quốc nội thì năm nay, bóng chuyền nữ Việt Nam chứng kiến nhiều cô gái tài năng xuất ngoại hơn và đã để lại dấu ấn mạnh mẽ.

Thanh Thúy và các VĐV xuất ngoại được kỳ vọng mang luồng gió mới cho tuyển nữ

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy vượt qua chấn thương, thi đấu tỏa sáng rực rỡ trong màu áo CLB Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản, một trong những giải bóng chuyền nữ khắc nghiệt nhất thế giới.

Cũng thi đấu tại Nhật Bản, phụ công Trần Thị Bích Thủy trở thành trụ cột quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn ở CLB Okayama Seagulls dù xung quanh cô là các đồng đội còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Trong lần đầu xuất ngoại, Lý Thị Luyến đã góp công lớn đưa CLB Hobby Ace cán đích ở vị trí á quân giải bóng chuyền nữ VĐQG Mông Cổ (Mongolian Championship). Riêng phụ công cao 1m95 cũng có cho mình một giải “VĐV xuất sắc nhất trận”, danh hiệu cá nhân đầu tiên của cô khi ra quốc tế. Ngoài ra, Vi Thị Như Quỳnh cũng gây chú ý bằng khả năng ghi điểm tốt khi thi đấu cho CLB Medan Falcons tại giải bóng chuyền nữ Indonesia (Proliga).

Những cái tên này hứa hẹn sẽ tạo nên luồng gió mới trên tuyển quốc gia, giúp tuyển nữ Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2026, nhất là khi đội tuyển không còn sự phục vụ của đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền.