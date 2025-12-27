VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh bật mí “bí sử” để đã bước ra SEA Games là... vô đối

Nguyễn Thị Oanh: Đã thi đấu là vô đối

Tại SEA Games 33 vừa diễn ra tại Thái Lan, Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc, giành 3 HCV ở các nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Tính tổng cộng, Nguyễn Thị Oanh đã sở hữu 15 HCV qua các kỳ SEA Games cô đã tranh tài tính đến thời điểm này trong sự nghiệp.

Sinh năm 1995, Nguyễn Thị Oanh có thể không còn nhiều thời gian duy trì phong độ đỉnh cao. Mặc dù vậy, những gì “nữ hoàng điền kinh” làm được cho thấy cô thực sự là niềm tự hào của điền kinh Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong nhiều năm qua.

Nguyễn Thị Oanh là VĐV xuất sắc của điền kinh Việt Nam

Rất tài năng nhưng không hề mắc “bệnh ngôi sao”, Nguyễn Thị Oanh luôn tỏ ra chân thành và khiêm tốn khi nhắc đến bản thân. Trong tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Nguyễn Thị Oanh đã có những chia sẻ rất sâu sắc và gần gũi về quá trình đưa cô đến với điền kinh, từ tập luyện năng khiếu cho tới khi đạt được đỉnh cao vinh quang.

Nguyễn Thị Oanh cho biết: “Tôi được phát hiện và bồi dưỡng từ phong trào thể dục thể thao trường học. Mặc dù tôi có cơ duyên với chạy bộ từ hè năm lớp 4, nhưng tới khi học lớp 8, tôi mới bắt đầu được tập luyện và thi đấu các giải điền kinh cấp trường, cấp huyện. Giải Báo Bắc Giang - một giải chạy thường niên của tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) là giải đấu đã đưa tôi đến với thể thao thành tích cao.

Tháng 8/2010, tôi được tuyển chọn và tập trung vào Trường Năng khiếu thể thao Bắc Giang (nay là trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao số 1 tỉnh Bắc Ninh). Ban đầu có lẽ là niềm vui, sự yêu thích khi được tập luyện cùng các bạn cùng trang lứa; sau dần đó là niềm đam mê, là tình yêu và là sự khát khao muốn được tập luyện và thi đấu. Có lẽ đó cũng chính là một trong những động lực giúp tôi gắn bó và đồng hành cùng môn thể thao điền kinh này cho đến thời điểm hiện tại”.

Tiếp nối mạch chuyện về việc vươn lên các cấp độ đội tuyển quốc gia và quá trình vượt qua khó khăn vì bệnh tật, Nguyễn Thị Oanh cho biết: “Năm 2012, tôi trược triệu tập đội tuyển điền kinh trẻ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, nay là Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia. Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cùng với sự dẫn dắt, chỉ bảo của các HLV, tôi được rèn luyện và hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Ở nhóm tuổi trẻ, tôi vinh dự đạt được HCV tại giải vô địch trẻ châu Á, HCB tại Đại hội SEA Games 27 và một số thành tích khác. Với những thành tích và sự cố gắng rèn luyện, năm 2014 tôi được triệu tập lên đội tuyển, được tập luyện, thi đấu cùng các anh chị giàu kinh nghiệm và giàu thành tích giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều.

Nhưng có lẽ cuối năm 2014 và gần như cả năm 2015 là một quãng thời gian rất buồn đối với tôi khi tôi phát hiện mình mắc bệnh viêm cầu thận, không thể tiếp tục tập luyện, thi đấu và tôi đã bỏ lỡ kỳ SEA Games 28 tại Singapore.

Nguyễn Thị Oanh đã giành 15 HCV SEA Games trong sự nghiệp

Cũng rất may mắn và hạnh phúc cho tôi khi bên cạnh tôi luôn là sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè; bên cạnh sự quan tâm của Trung tâm đào tạo vận động viên Cấp cao quốc gia, sự chăm sóc, chữa trị nhiệt tình từ Bệnh viện Bưu điện, những tình cảm mà tất cả những người yêu thương dành cho tôi đã giúp tôi vượt qua thời gian khủng hoảng bấy giờ và quay trở lại với niềm đam mê của mình. Trở lại với đội tuyển điền kinh quốc gia vào đầu năm 2016, tôi trân trọng cơ hội này hơn ai hết. Với sự huấn luyện bài bản, tôi tích cực tập luyện và cố gắng hoàn thành những mục tiêu còn đang dang dở.

SEA Games 29 năm 2017 tại Malaysia là bước ngoặt lớn của tôi khi đạt được 2 HCV. Thành tích này vừa giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ và cũng là động lực to lớn tiếp sức cho tôi trên hành trình chinh phục những mục tiêu này. Năm 2014, khi được tham dự vào lễ xuất quân cổ vũ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á, tôi ao ước mình cũng một lần được tham dự giải đấu lớn nhất khu vực này và rồi cơ duyên cũng đã đến với tôi khi tôi được cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự kỳ Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) năm 2018. Tôi vinh dự khi đạt được HCĐ và phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Đây là một kết quả vô cùng bất ngờ và cổ vũ tôi rất nhiều.

Trong những năm qua, với sự khổ luyện của thầy trò, tôi giành được 12 Huy chương vàng (tính đến trước SEA Games 33), lập 1 kỷ lục SEA Games. Tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc, tôi giành được 7 HCV, 1 HCB, giữ 4 Kỷ lục đại hội ở các nội dung 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 10.000m. Tại các giải Vô địch quốc gia, tôi lần đầu tiên đạt được HCV vào năm 2017 và tôi luôn cố gắng rèn luyện, nỗ lực để bảo vệ và ngày một phát huy những kết quả đó. Tôi giành được 39 HCV tại các giải vô địch quốc gia, giữ 5 kỷ lục quốc gia ở các nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m, Bán marathon và Marathon.

Sau nhiều năm tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội (nay là trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia), tôi đã được giáo dục, chỉ dạy ngoài chuyên môn còn là những kỹ năng mềm trong cuộc sống để tôi có thể hoàn thiện hơn mỗi ngày. Chính những điều đó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức mà đâu đó còn có cả mồ hôi, nước mắt và những lần chấn thương trong tập luyện.

Nguyễn Thị Oanh thực sự là VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam, cả về tài năng và nghị lực

Trong nhiều năm qua, tôi vinh dự được bầu chọn danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023. Tôi được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì các năm 2022, 2023 và Huân chương lao động hạng Ba các năm 2018, 2019; cùng với nhiều Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bằng khen của Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Giang (cũ)...

Những thành tích trên là kết quả của một tập thể đoàn kết, hết lòng vì thành tích chung của thể thao Việt Nam. Tôi luôn trân trọng và biết ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương và không thể thiếu đó là sự ủng hộ, cổ vũ và tin yêu của thầy cô, gia đình, bạn bè và những người yêu thích thể thao luôn dành cho tôi. Đó là những điều tuyệt vời mà tôi nhận được trên hành trình này.

Thể thao đã đến và thay đổi cuộc sống của tôi. Thể thao giúp tôi trở nên kiên cường hơn, bản lĩnh hơn và ý chí hơn, giúp tôi dám đương đầu với những khó khăn và thách thức. Không có con đường nào trải toàn hoa hồng, tôi mong muốn các bạn trẻ hãy luôn kiên trì, bản lĩnh và bứt phá trên con đường của mình; hãy dám ước mơ, dám khát khao và dám chinh phục. Tôi tự hào khi mình được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể mang lại nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển chung của Thể thao Việt Nam. Tôi mong rằng thể thao Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh và nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa”.