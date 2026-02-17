Mbeumo & Mainoo được ví với Salah & Best, Fernandes giống cầu thủ chỉ có trong game

Mainoo đã đá chính mọi trận dưới thời Carrick, dù trước đó không được Amorim xếp đá chính lần nào mùa này. Cựu danh thủ Hargreaves đã so sánh tài năng trẻ này với huyền thoại George Best: "Tôi chưa từng thấy Mainoo thi đấu tệ. Tôi không thể tin nổi tài năng của cậu nhóc này lớn đến vậy. MU nổi tiếng với việc những cầu thủ đẳng cấp trưởng thành lò đào tạo và cậu ấy là một ví dụ tuyệt vời.

Khi nghĩ về thời George Best mới nổi, chơi đầy phong cách và mạo hiểm, Mainoo chính là kiểu cầu thủ như vậy. Cậu ấy nhận bóng ở bất kỳ đâu, bạn có thể chuyền cho cậu ấy ở bất kỳ vị trí nào trên sân và cậu ấy trông như đang chơi bóng ở công viên cùng bạn bè. Cậu ấy cực kỳ thoải mái khi cầm bóng và rất khiêm tốn ngoài đời. Cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ thực sự đặc biệt".

Các cầu thủ MU đang được là chính mình từ khi HLV Carrick lên nắm quyền

Trong khi đó, Mbeumo không cần tới Carrick để chứng minh năng lực. Anh đá chính, tỏa sáng từ thời Amorim cho đến khi Carrick nắm quyền. Hargreaves tin rằng Mbeumo có tố chất không khác gì Mohamed Salah: "Mbeumo còn trẻ và có khả năng kiến tạo tốt.

Mbeumo dứt điểm cũng ấn tượng, tôi từng nói điều này hồi đầu mùa. Cậu ấy khiến tôi nhớ đến Salah. Mbeumo là tay săn bàn giỏi khi vào vòng cấm. Cậu ấy không quá phấn khích khi ghi bàn cũng không xuống tinh thần khi bỏ lỡ, đó là phẩm chất tuyệt vời".

Về phần Fernandes, anh có thể đóng góp cho MU trong mọi trận đấu, mọi giai đoạn thăng hoa cho đến xuống dốc của đội bóng này. Việc ngôi sao người Bồ Đào Nha đã cán mốc 200 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng và kiến tạo chỉ sau 314 trận đã làm Owen Hargreaves phấn khích:

"Phải nói thật, 200 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng là con số khủng khiếp. Đó là số liệu kiểu cầu thủ trong game Playstation. Fernandes chơi mạo hiểm nhưng là mạo hiểm mang lại lợi ích cho cả đội.

MU còn có Mainoo và Casemiro ở phía sau. Họ cùng Fernandes tạo ra hàng tiền vệ chất lượng. MU hiện tỏ ra vững chãi hơn nhiều khi có bộ ba tiền vệ này".