Alcaraz sẽ có hơn 24 Grand Slam, vĩ đại hơn huyền thoại Djokovic?

Quần vợt nam từng tin rằng “kỷ nguyên vàng” đã khép lại khi Federer buông vợt, Nadal rời xa đỉnh cao và Djokovic bước sang tuổi 38. Nhưng Carlos Alcaraz xuất hiện như một lời phản biện sống động rằng kỷ nguyên có thể đổi tên, chứ không dễ kết thúc.

Alcaraz (bên trái) vô địch thuyết phục ở Australian Open 2026

Ở tuổi 22, Alcaraz đã làm điều chưa từng có trong lịch sử, hoàn tất trọn bộ bốn Grand Slam nhanh hơn bất kỳ tay vợt nam nào. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open đủ cả. Một thành tựu mà nhiều huyền thoại cả đời không chạm tới. Và thế là câu hỏi lớn bật ra, liệu Alcaraz có thể vượt Novak Djokovic, người đang nắm giữ kỷ lục 24 Grand Slam?

So sánh là điều không thể tránh

Ngay từ những ngày đầu, Alcaraz đã bị đặt lên bàn cân với các tượng đài. Quốc tịch Tây Ban Nha khiến anh được ví với Nadal. Thể lực, tốc độ, khả năng phòng thủ, tấn công gợi nhớ Djokovic. Sự đa dạng cú đánh, cảm giác bóng khiến người ta liên tưởng đến Federer.

So sánh ấy không công bằng, nhưng cũng là hệ quả tất yếu khi một tay vợt vô địch Grand Slam ở độ tuổi mà phần lớn còn đang… học cách thua.

Sự khác biệt nằm ở chỗ, Alcaraz không chỉ “giống ai đó”. Anh thắng theo cách rất riêng, chơi thứ tennis toàn diện, tốc độ cao, đánh sớm, sẵn sàng mạo hiểm và không sợ sai. Đó là tennis của thời đại mới.

Vấn đề không nằm ở tài năng, mà ở quỹ đạo

Djokovic, Federer và Nadal đều có những “giai đoạn thống trị” rất rõ. Federer áp đảo giai đoạn đầu sự nghiệp. Nadal thống trị đất nện gần như tuyệt đối. Djokovic bền bỉ hơn tất cả, duy trì đỉnh cao suốt gần hai thập kỷ.

Alcaraz thì khác. Anh không có sự thống trị tuyệt đối kéo dài. Sự trỗi dậy của Jannik Sinner, sự bền bỉ của Djokovic ở tuổi 38, cùng những đối thủ như Zverev khiến hành trình của Alcaraz gập ghềnh hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.

Thực tế lạnh lùng, Alcaraz chưa tạo ra khoảng cách lớn với phần còn lại của tour, giống như "BIG 3" từng làm.

Sinner, Djokovic và giới hạn của thời đại

Sinner là đối thủ, “bài test” lớn nhất của Alcaraz. Tay vợt người Ý đánh bóng cực sớm, cực mạnh và cực ổn định, thứ tennis mà Mats Wilander mô tả là “chưa từng thấy trong đời”.

Djokovic, dù đã 38 tuổi, vẫn là chuẩn mực. Chiến thắng của anh trước Alcaraz ở chung kết Olympic 2024, một trong những danh hiệu lớn còn thiếu, hay việc vào tới chung kết Australian Open 2026 là lời nhắc nhở cho tất cả rằng kinh nghiệm, bản lĩnh của "The Djoker" vẫn còn rất lợi hại.

Ngay cả khi Alcaraz đã đánh bại Djokovic ở Australian Open, chính Djokovic cũng thừa nhận tài năng của đàn em, nhưng chưa vội chuyển giao quyền lực lịch sử. Ông vua của kỷ lục hiểu rõ, vĩ đại không nằm ở một trận chung kết.

Thể lực, tâm lý và dấu hỏi mang tên “độ bền”

Đây mới là điểm then chốt của cuộc tranh luận. Alcaraz mới 22 tuổi, nhưng đã vài lần công khai thừa nhận sự mệt mỏi thể chất và tinh thần. Anh chia tay HLV Juan Carlos Ferrero, người thầy gắn bó từ ngày đầu để tìm hướng đi mới. Điều đó không sai, nhưng nó cho thấy áp lực đã đến sớm hơn dự đoán.

Djokovic tồn tại ở đỉnh cao gần 20 năm một phần nhờ khả năng tự điều chỉnh và khoa học thể thao ở mức gần như cực đoan. Trong bối cảnh tennis ngày càng nhanh, ngày càng nặng về thể lực, việc duy trì phong độ đỉnh cao dài hạn trở nên khó hơn, chứ không dễ hơn.

Vì thế, kịch bản Alcaraz kết thúc sự nghiệp với 12-15 Grand Slam không phải là bi quan. Nó là một khả năng thực tế.

Alcaraz muốn vượt Djokovic (bên phải) về số Grand Slam cần phải giữ sự ổn định trong khoảng 1 thập kỷ và cầu mong cơ thể không gặp chấn thương nặng

Vĩ đại theo cách nào?

Nếu đo vĩ đại bằng số Grand Slam, Djokovic đang ở vị trí gần như bất khả xâm phạm. 24 danh hiệu lớn, số tuần số 1 thế giới, số Masters 1000, một bộ sưu tập mà không tay vợt nào tiệm cận.

Nhưng Alcaraz đã làm được điều Djokovic không thể, hoàn tất Career Grand Slam nhanh hơn tất cả. Anh đại diện cho thế hệ chơi tennis nhanh hơn, mạnh hơn, mạo hiểm hơn. Vấn đề là, vĩ đại không chỉ là đạt đỉnh, mà là ở lại đó bao lâu.

Đừng vội trao ngai vàng

Carlos Alcaraz chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Anh đã là huyền thoại, ngay cả nếu dừng chơi từ hôm nay. Nhưng để vượt Djokovic, anh cần nhiều hơn tài năng, cần sức bền, sự ổn định, và một thập kỷ không gặp chấn thương quá nặng.

24 Grand Slam không phải một con số để dự đoán, mà là một ngọn núi dựng bằng thời gian. Alcaraz có thể chạm tới. Nhưng hiện tại, câu hỏi “ai vĩ đại hơn Djokovic?” vẫn nên được giữ nguyên ở dạng tương lai mở, thay vì một lời khẳng định sớm. Quần vợt đã từng vội vàng và lịch sử cho thấy, nó luôn trả giá cho sự vội vàng ấy.