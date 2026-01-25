“Nữ hoàng marathon” Hà Thị Hậu vô địch 100km giải danh giá, đạt thông số đẳng cấp

🏆 Hong Kong 100 Ultra Marathon danh giá ra sao?

Hong Kong 100 Ultra Marathon (HK100) là giải chạy bộ địa hình siêu ultra (trail ultra marathon) tổ chức hàng năm tại Hong Kong (Trung Quốc). Đây là một trong những cuộc đua thuộc hệ thống World Trail Majors, thu hút hàng nghìn vận động viên quốc tế từ hơn 60 quốc gia.

Hà Thị Hậu nắm tay đối thủ cùng vô địch

Giải năm nay diễn ra từ ngày 22-25/1. Trong đó, cự ly 100km với tổng độ cao khoảng 5.028 m. Đường chạy với nhiều đoạn dốc đứng, chạy cả đường rừng và đường đồi núi đòi hỏi kỹ thuật và thể lực của VĐV. HK100 2026 có tổng giá trị giải thưởng khoảng 800,000 USD Hong Kong (khoảng 2,7 tỷ đồng)

👏 Nắm tay đối thủ cùng vô địch

Tranh tài ở nội dung 100km ultra, Hà Thị Hậu sớm vươn lên dẫn đầu từ những km đầu tiên. Tuy nhiên sau đó, VĐV người Slovakia là Veronika Leng bám đuổi quyết liệt và thu hẹp dần khoảng cách ở nửa sau cuộc đua.

Ở đỉnh dốc cuối cùng, hai vận động viên đã chạm mặt nhau. Cả hai quyết định không thi đấu nước rút để phân thứ hạng mà nắm tay nhau cùng cán đích. Theo phán quyết của ban tổ chức, Hà Thị Hậu và Veronika Leng cùng giành chức vô địch với thời gian 10 giờ 43 phút 35 giây.

Điều này cũng phần nào tạo nên những ý kiến trái chiều từ cộng đồng chạy bộ. Bởi lẽ trước đó, Hà Thị Hậu từng nắm tay tương tự với VĐV Chen Lin (Trung Quốc) để cán đích tại UTMB Malaysia 2024. Tuy nhiên, ban tổ chức sau khi xem lại băng ghi hình đã đưa ra quyết định Hà Thị Hậu chỉ về nhì.

Được biết ở Hong Kong 100 Ultra Marathon 2026, nhà vô địch sẽ nhận 15.000 USD Hong Kong tiền mặt (khoảng 50 triệu đồng) và voucher trị giá 8000 USD Hong Kong. Trong khi đó, á quân nhận 10.000 USD Hong Kong tiền mặt và voucher trị giá 5000 USD Hong Kong.

🚀 Thành tích đẳng cấp của Hà Thị Hậu

Bên cạnh việc vô địch, thành tích 10 giờ 43 phút 35 giây ở giải đấu này của Hà Thị Hậu cũng rất đáng nể. Cô tạo khoảng cách hơn 9 phút với người về thứ 3 là Ling Jie Chi (10 giờ 52 phút 22 giây) và cách hơn 11 phút với các chân chạy còn lại.

Điều này cho thấy Hà Thị Hậu đang ở đẳng cấp cao, có thể cạnh tranh song phẳng với các chân chạy quốc tế ở các giải đấu hàng đầu thế giới.