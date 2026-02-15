Thanh Thúy 1m93 gây “sốt” châu Á, dàn sao bóng chuyền nữ VN xuất ngoại ấn tượng

⭐ Trần Thị Thanh Thúy (CLB Gunma Green Wings)

Chủ công cao 1m93 khoác áo CLB Gunma Green Wings tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản (SV-League) mùa 2025–2026 với hợp đồng có thời hạn một mùa giải, từ tháng 10/2025 đến khoảng tháng 4/2026. Đây là lần thứ ba, Trần Thị Thanh Thúy chơi bóng ở Nhật, sau Denso Airybees (2019–2020) và PFU Blue Cats (2021–2024).

Thanh Thúy giành danh hiệu MVP trước dàn sao quốc tế

Việc từng gặp chấn thương đầu gối trước đó khiến hợp đồng của Thanh Thúy với CLB Gunma Green Wings nhận về không ít nghi ngờ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng đánh tan dư luận khi ghi 37 điểm trong 2 trận đầu tiên, lọt nhóm ghi điểm hàng đầu giải.

Sau 6 vòng đấu, Thanh Thúy vào top 10 VĐV ghi điểm của giải, đóng góp 99 điểm cho đội. Sau 25 trận ra sân, cô ghi tổng cộng 381 điểm, 2 lần nhận danh hiệu MVP dù có thời gian trở về tuyển quốc gia thi đấu ở SEA Games 33 tại Thái Lan,

Mới đây nhất, Thanh Thúy làm tất cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam tự hào khi thi đấu tỏa sáng, giành danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất” SV-League All Star Games, giải đấu đặc biệt quy tụ gần 30 ngôi sao bóng chuyền quốc tế và quốc nội xuất sắc nhất đang thi đấu tại Nhật Bản.

Với những chiến tích này, Thanh Thúy được đánh giá là VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam thành công bậc nhất khi xuất ngoại, chơi nổi bật ở một giải bóng chuyền hàng đầu châu Á, giúp nâng tầm hình ảnh bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

🔥 Lý Thị Luyến (CLB Hobby Ace)

Cuối tháng 10/2025, Lý Thị Luyến ký hợp đồng thi đấu cho CLB Hobby Ace tại giải bóng chuyền nữ VĐQG Mông Cổ (Mongolian Championship) có thời hạn một mùa giải, từ 01/11/2025 đến 07/02/2026. Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam có cầu thủ thi đấu tại Mông Cổ. Trước đó, phụ công cao 1m95 là trụ cột của CLB Hóa chất Đức Giang và từng khoác áo tuyển Việt Nam.

Lý Thị Luyến có chuyến xuất ngoại ấn tượng

Đến với CLB Hobby Ace, Lý Thị Luyến nhanh chóng hòa nhập và trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. Nhờ chiều cao vượt trội và khả năng chắn bóng tốt, cô thi đấu đều đặn hàng tuần, ghi nhiều điểm quan trọng giúp Hobby Ace tiến sâu hơn kỳ vọng khi vào đến chung kết mùa giải. Đây là thành tích rất đáng chú ý vì Hobby Ace trước đó chỉ là đội tầm trung tại giải.

Đặc biệt ở bán kết trước CLB Khuvsgul Seven Stars, Lý Thị Luyến tỏa sáng rực rỡ ghi đến 19 điểm. Đây cũng là danh hiệu cá nhân đầu tiên của cô tại Mông Cổ cũng như đấu trường quốc tế.

💎 Trần Thị Bích Thủy (CLB Okayama Seagulls)

Phụ công sinh năm 2000 sang Nhật Bản thi đấu cho CLB Okayama Seagulls từ tháng 11 năm 2025. Khi Bích Thủy gia nhập, Okayama Seagulls chỉ có 1 chiến thắng sau 14 trận và đứng gần cuối bảng xếp hạng. Đây là đội bóng có lực lượng trẻ, ngân sách không lớn so với các “ông lớn” khác tại giải đấu hàng đầu châu Á này. Dù vậy, phụ công cao 1m84 nhanh chóng thể hiện đẳng cấp và trở thành trụ cột hàng đầu của đội.

Bích Thủy là nhân tố quan trọng của Okayama Seagulls

Sau 10 trận đấu cho Okayama Seagulls ở mùa giải này, Bích Thủy ghi tổng cộng 92 điểm, đạt hiệu suất bình quân 9,2 điểm/trận. Cô chính là phụ công đạt hiệu suất thi đấu cao nhất của Okayama Seagulls mùa này và xếp trong top 3 cầu thủ đạt hiệu suất tốt nhất trong cả đội.

Thậm chí thông số của Bích Thủy còn cao hơn hẵn phụ công lừng danh của Thái Lan là Thatdao, người đang thi đấu cho CLB PGU Blue Cats có hiệu suất bình quân dưới 7 điểm/trận.

Ngoài ra, Vi Thị Như Quỳnh có chuyến xuất ngoại, khoác áo CLB Medan Falcons tại giải bóng chuyền nữ Indonesia (Proliga) từ đầu tháng 1 năm 2026. Dù Như Quỳnh ghi điểm tương đối tốt nhưng Medan Falcons có thành tích bết bát do lực lượng quá trẻ, không được đánh giá cao,