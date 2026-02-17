Leicester City nguy cơ rơi xuống giải hạng Ba, cái kết bất hạnh của câu chuyện cổ tích

Bản án đau đớn

Chỉ trong chớp mắt, Leicester City đã rơi vào cuộc chiến trụ hạng ở Championship, với nguy cơ mùa sau có thể tụt xuống tận giải hạng Ba (League One). Việc vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững (PSR) của Liên đoàn bóng đá Anh đã khiến Leicester nhận án phạt trừ 6 điểm, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng.

Leicester City giờ phải đua trụ hạng Championship, họ đã lâu không rơi xuống tận hạng Ba

Vừa tháng trước CLB này đã sa thải HLV Marti Cifuentes vì thành tích yếu kém, nhưng khó khăn còn ở phía trước. Dòng tiền đầu tư từ tập đoàn King Power ở Thái Lan ngày càng ít đi và Leicester ngày càng yếu về cả trình độ cầu thủ lẫn động lực thi đấu.

Đây là hiện thực đáng buồn cho một Leicester 10 năm trước đã tạo ra cú sốc lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Họ đăng quang trong mùa giải thứ hai sau khi trở lại giải đấu hàng đầu dưới sự lãnh đạo của King Power, và danh hiệu này đã đưa họ đến suất dự Champions League, giải đấu mà họ vào tận tứ kết, cũng như đăng quang FA Cup.

Đã có lúc người ta nghĩ rằng gia đình Srivaddhanaprabha sẽ tiếp tục giữ Leicester ở lại Premier League bất chấp vụ tai nạn thảm khốc đến với tỷ phú Vichai. Nhưng 3 năm rưỡi đã qua là một đà sa sút không thể ngăn nổi.

Tụt dốc không phanh

Khi Leicester xuống hạng khỏi Premier League lần thứ 2 trong 3 mùa giải gần nhất vào mùa hè năm ngoái, đã có sự kỳ vọng rằng họ sẽ lặp lại thành tích của hai năm trước và trở lại Premier League ngay lập tức. Marti Cifuentes có thể không như Enzo Maresca, nhưng Leicester vẫn hy vọng HLV này sẽ đưa đội ít nhất vào khu vực playoff bởi dàn cầu thủ có không ít ngôi sao quốc tế. Nhưng ông đã không làm được và bị sa thải.

Leicester của Brendan Rodgers vô địch FA Cup nhưng 2 lần trượt vé dự Champions League

Nhưng những người biết rõ tình trạng thực sự của câu lạc bộ không khỏi bi quan. Nhiều mùa giải thua lỗ liên tục đã đẩy Leicester tới gần “vùng cấm” của luật tài chính. Thực tế Leicester đã từng đối mặt với những rắc rối này khi Maresca đưa CLB trở lại Premier League, nhưng từ đó tới nay họ chưa có giải pháp thoát ra.

Vòng xoáy suy thoái xuất hiện từ cuối mùa giải 2021/22 khi HLV Brendan Rodgers nói về việc Leicester cần làm mới đội hình. Leicester không thể đáp ứng yêu cầu đó, họ đã lỗ 92,5 triệu bảng do di chứng của Covid-19. Ngay cả khi họ đang phải gánh chịu những khoản lỗ khổng lồ, Leicester vẫn kết thúc ở vị trí thứ 8 tại Premier League 2021/22 nên việc xuống hạng ở mùa giải tiếp theo được coi là một sự sụp đổ bất ngờ.

Đằng sau hậu trường là rất nhiều vấn đề. CEO tạm quyền Aiyawatt Srivaddhanaprabha (thường được gọi là Khun Top), con trai của cố tỷ phú Vichai, đã không có mặt tại câu lạc bộ trong thời gian dài do bận việc điều hành ở King Power. Khun Top cam kết bổ nhiệm một giám đốc điều hành chính thức, nhưng hứa vẫn chỉ là hứa.

Khun Top (phải), con trai của cố tỷ phú Vichai, để lại rất nhiều lời phàn nàn về cung cách điều hành CLB

Ngay lúc này Leicester đang cố gắng bổ nhiệm một giám đốc kỹ thuật mới làm việc dưới quyền giám đốc bóng đá Jon Rudkin, cũng như một giám đốc thương mại. Sự ít ỏi về nhân sự cho các ban bệ ở CLB đã khiến công việc trở nên rối ren.

Quan trọng nhất vẫn là tình trạng quỹ lương ở CLB. Quá nhiều cầu thủ không đạt yêu cầu về chuyên môn đã được trả lương cao ngất ngưởng, để rồi Leicester phải khó khăn lắm mới đẩy được họ đi nơi khác. Quá trình đó đòi hỏi nhiều kỳ chuyển nhượng để tiến hành, buộc Leicester phải cố dựa vào các cầu thủ trẻ, nhưng những ngôi sao mới nổi đó đều sẽ sớm bị bán để cải thiện tình hình tài chính.

Khun Top và Rudkin đã trở thành tâm điểm của sự giận dữ từ người hâm mộ do để tình trạng đó xảy ra quá lâu. Hồi tháng 1 vừa qua 27130 người được công bố đã đến xem trận sân nhà của Leicester gặp West Brom, nhưng rất nhiều ghế trống trên sân, có không ít fan giữ vé cả mùa đã chọn không tới xem, còn nhiều người đến thì mang theo biểu ngữ đòi King Power phải bán CLB.

Hiện thực tàn nhẫn

Sự kiện của Leicester là một sự trở về thực tại sau những hình ảnh “cổ tích” đẹp đẽ. Tuy nhiên không phải là họ đã thất bại vì “vươn đến ánh mặt trời”, mà bởi thực tại của bóng đá Anh đã thay đổi rất nhiều và khiến cách hoạt động của họ không còn hợp.

Hay nói trắng ra, những trò gian dối giờ mới mang lại hậu quả. Leicester không phải đội bóng nghèo, và trong quá trình thăng lên Premier League hơn 1 thập kỷ trước họ cũng đã bị cáo buộc gian lận trong kê khai tài chính. Họ đã phải trả 3,1 triệu bảng đền bù ngoài tòa vào năm 2014 do vi phạm quy định không được lỗ quá 8 triệu bảng/năm khi giành chức vô địch Championship mùa 2013/14.

Leicester đã mờ ám về tài chính ngay từ lúc thăng hạng lên Premier League năm 2014

Leicester được xem là đội đi đầu trong việc dựng nên những bản hợp đồng tài trợ mờ ám để làm đẹp con số trong sổ sách. Năm 2014, họ bị điều tra vì vụ được một công ty mang tên Trestellar tài trợ, rằng công ty này sau đó đã bán quyền tài trợ ngược trở lại cho tập đoàn King Power, tập đoàn sở hữu Leicester. Thỏa thuận tài trợ đã giúp Leicester giảm mức lỗ xuống mức vừa đủ để không bị phạt.

Tuy nhiên với những luật lệ ban hành trong 4 năm qua, Leicester đã phải “chơi sạch” và sự đi xuống của tập đoàn King Power cũng kéo luôn vận mệnh của Leicester theo. Họ đã quen được tập đoàn mẹ bơm tiền, không phải bỏ công sức ra để tối đa hóa triển vọng thương mại, nhưng King Power sau dịch Covid-19 đã suy yếu và Leicester không có sự chấn chỉnh để thích ứng với thời thế.

Câu chuyện cổ tích đã đi tới hồi kết,. Leicester đã trở lại hiện thực, một hiện thực thậm chí còn tồi tệ hơn lúc cổ tích mới bắt đầu, bởi họ khi đó vẫn chưa tệ tới mức tụt xuống League One trước khi được King Power mua lại.