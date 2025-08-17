Vang dội bi-a Việt Nam: Dương Quốc Hoàng đánh bại số 1 thế giới Fedor Gorst

🎉 Chiến thắng vang dội của Dương Quốc Hoàng trước Fedor Gorst

Ngày 17/8/2025, cơ thủ Việt Nam Dương Quốc Hoàng (Hoàng "Sao") đã tạo nên cơn địa chấn tại giải Battle of the Bull 2025 khi đánh bại tay cơ số một thế giới Fedor Gorst ngay trước thềm US Open Pool Championship.

Hoàng "Sao" đi tới bán kết Battle of the Bull 2025

Battle of the Bull 2025 là giải pool 9 bi thường niên diễn ra từ ngày 14 đến 17/8 tại Roanoke, Virginia, Mỹ với sự góp mặt của 128 cơ thủ hàng đầu thế giới và tổng giải thưởng 100.000 USD. Các trận đấu được tổ chức theo thể thức vòng loại kép để chọn ra 32 cơ thủ vào vòng knock-out.

Trên con đường đến bán kết, Quốc Hoàng lần lượt vượt qua Josh Roberts (9-5), Albert Januarta (9-7) và Antonis Kakaris (9-7) tại vòng loại kép. Ở vòng knock-out, anh thể hiện phong độ xuất sắc khi hạ gục Lee Van Corteza với tỷ số áp đảo 9-0. Đỉnh điểm là trận thắng sốc Fedor Gorst với tỷ số 9-6 ở vòng 1/8 diễn ra vào sáng 17/8 (giờ Hà Nội).

Fedor Gorst, 25 tuổi, người Mỹ gốc Nga, hiện là cơ thủ số một thế giới với hơn 533.000 USD tiền thưởng trong năm qua và từng hai lần vô địch thế giới vào các năm 2019 và 2024. Trong khi đó, Dương Quốc Hoàng xếp hạng 28 thế giới với hơn 58.000 USD tiền thưởng. Chiến thắng của Quốc Hoàng được đánh giá là một cú sốc lớn, mở ra nhiều kỳ vọng.

Fedor Gorst để thua Hoàng "Sao" ở vòng 1/8

🚀 Triển vọng và tương lai tại US Open Pool Championship

Sau khi đánh bại Fedor Gorst, Dương Quốc Hoàng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Alex Kazakis ở tứ kết với tỷ số 9-7 để lọt vào bán kết. Tuy nhiên, anh đã dừng bước trước cơ thủ số 4 thế giới Johann Chua với tỷ số 5-11, người sau đó tiến vào chung kết đối đầu với Shane Van Boening.

Ngoài ra, các cơ thủ Việt Nam khác cũng ghi dấu ấn tại giải đấu này. Lương Đức Thiện vào đến tứ kết và nhận 3.500 USD tiền thưởng, trong khi Phạm Phương Nam dừng chân từ vòng 1/32 với phần thưởng 800 USD.

Thành công của Dương Quốc Hoàng tại Battle of the Bull 2025 là bước khởi đầu ấn tượng trước thềm US Open Pool Championship (18 tới 23/8), giải đấu có tổng giải thưởng lên tới 500.000 USD, với nhà vô địch nhận 100.000 USD. Cộng đồng billiards Việt Nam đang rất kỳ vọng vào màn thể hiện của Quốc Hoàng tại giải đấu danh giá này.