Giải bi-a tranh vé World Cup: Đào Văn Ly bị loại, xôn xao đường cơ 19 điểm

🚫 Cao thủ Đào Văn Ly bị loại

Đào Văn Ly chính là cái tên đáng chú ý bậc nhất của ngày thi đấu 26/8 trong khuôn khổ giải Billiards Carom 3 Băng Gabriels Tour 1 năm 2025. Cơ thủ từng giành hạng Ba tại giải World 3 Cushion Survival (đấu trường sinh tồn) tại Hàn Quốc được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Đào Văn Ly đã dừng bước trước Nguyễn Đình Quốc

Văn Ly thể hiện đẳng cấp với 3 chiến thắng áp đảo lần lượt trước Tấn Hải, Tiến Trọng và Mai Hoàng Anh Tuân. Tuy nhiên trong lượt trận quyết định tranh suất vào vòng 1/8, Văn Ly để thua trước Nguyễn Đình Quốc. Trong hiệp 1, Văn Ly dẫn trước với tỉ số 15-10. Sang hiệp 2, Đình Quốc quân bình tỉ số 25-25 rồi ngược dòng thắng 30-26 sau 18 lượt cơ.

👏 Ấn tượng series 19 điểm

3 suất đi tiếp còn lại trong ngày 26/8 lần lượt gọi tên Mai Tân Huyên, Lâm Hán Thành và Phạm Quốc Thuận.

Chân dung 4 tay cơ giành vé đi tiếp

Nếu như Mai Tân Huyên cũng có màn ngược dòng ấn tượng trước Dương Thanh Tâm ở lượt trận quyết định thì Lâm Hán Thành gây chú ý bằng cú đề pa 14 điểm trước Phương Vũ trong buổi sáng cùng ngày trước khi vượt qua Nguyễn Minh Vũ ở trận tranh vé đi tiếp.

Đáng chú ý, Nguyễn Minh Vũ chính là người đang tạm giữ cả hai giải thưởng phụ là “Series xuất sắc” và “Best Game”. Cơ thủ này đã tung một đường cơ ghi 19 điểm trong chiến thắng 30-7 chỉ sau 10 lượt cơ trước Tô Minh Thiện, đạt hiệu suất 3 điểm/lượt cơ.

Nguyễn Minh Vũ nhận thưởng nóng sau series 19 điểm

Trong ngày 27/8, giải sẽ diễn ra các trận đấu ở 2 nhánh E-F để tiếp tục tìm ra 4 suất đi tiếp vào vòng 1/8. Ngày thi đấu này hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn với nhiều tay cơ tên tuổi như Trần Thanh Lực, Nguyễn Nhất Hoà, Trương Quang Hào, Nguyễn Chí Long, Trần Văn Ngân, Lê Hoàng Kim, Đỗ Đức Hiền hay cơ thủ vừa giành chức vô địch Million Cup Nguyễn Văn Tài.