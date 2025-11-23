Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Dàn hoa hậu pickleball khoe đường cong “đốt mắt”, người đẹp Đặng Yến vô địch

Sự kiện: Tất tần tật về Pickleball Thể thao

(Tin thể thao) Dàn hoa hậu vừa thi tài vừa khoe nhan sắc, vóc dáng nóng bỏng. Người đẹp Đặng Yến lập cú đúp giải Celebrity Pickleball Championship mùa 2 năm 2025.

Giải Celebrity Pickleball Championship mùa 2 năm 2025 diễn ra vào ngày 22/11 vừa qua tại sân VPP Cộng Hòa (TP.HCM) gây chú ý khi quy tụ 60 tay vợt là các nghệ sĩ, người nổi tiếng tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Giải Celebrity Pickleball Championship mùa 2 năm 2025 diễn ra vào ngày 22/11 vừa qua tại sân VPP Cộng Hòa (TP.HCM) gây chú ý khi quy tụ 60 tay vợt là các nghệ sĩ, người nổi tiếng tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Dàn hoa hậu pickleball khoe đường cong “đốt mắt”, người đẹp Đặng Yến vô địch - 2

Trong số này, có rất nhiều người đẹp là hoa hậu, á hậu hay người mẫu…có niềm đam mê lớn với thể thao, đặc biệt là pickleball.

Trong số này, có rất nhiều người đẹp là hoa hậu, á hậu hay người mẫu…có niềm đam mê lớn với thể thao, đặc biệt là pickleball.

Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Cẩm Ly nổi bật với nước da trắng sáng, vóc dáng chuẩn mực và nhan sắc xinh đẹp. Dù chỉ mới đến với pickleball được khoảng 5 tháng, nàng hậu nhận được nhiều lời khen với lối đánh cống hiến và quyết liệt.

Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Cẩm Ly nổi bật với nước da trắng sáng, vóc dáng chuẩn mực và nhan sắc xinh đẹp. Dù chỉ mới đến với pickleball được khoảng 5 tháng, nàng hậu nhận được nhiều lời khen với lối đánh cống hiến và quyết liệt.

Bên cạnh việc vào top 8 nội dung đôi nữ (thi đấu cùng người mẫu Hà Kino), Cẩm Ly còn nhận giải thưởng “VĐV được yêu thích nhất”.

Bên cạnh việc vào top 8 nội dung đôi nữ (thi đấu cùng người mẫu Hà Kino), Cẩm Ly còn nhận giải thưởng “VĐV được yêu thích nhất”.

Được biết, trước khi đến với pickleball, người đẹp này đã chơi bóng chuyền từ năm cấp 3. Cô duy trì tập gym trong khoảng 2 năm qua và dành thêm thời gian đi bơi. Trước đó, Cẩm Ly từng tham gia 3 giải đấu pickleball và từng giành ngôi quán quân ở một giải Newbie.

Được biết, trước khi đến với pickleball, người đẹp này đã chơi bóng chuyền từ năm cấp 3. Cô duy trì tập gym trong khoảng 2 năm qua và dành thêm thời gian đi bơi. Trước đó, Cẩm Ly từng tham gia 3 giải đấu pickleball và từng giành ngôi quán quân ở một giải Newbie.

“Hiện tại, tôi dành khoảng 6 buổi trong tuần để chơi pickleball. Tuy nhiên, tôi hơi thất vọng vì khi ra thi đấu, bản thân chơi đánh tốt như trong lúc tập luyện hay đánh giao lưu do tâm lý có phần căng cứng. Tôi sẽ cố gắng cải thiện điều này để tiến sâu hơn ở các giải đấu sau”, Cẩm Ly chia sẻ.

“Hiện tại, tôi dành khoảng 6 buổi trong tuần để chơi pickleball. Tuy nhiên, tôi hơi thất vọng vì khi ra thi đấu, bản thân chơi đánh tốt như trong lúc tập luyện hay đánh giao lưu do tâm lý có phần căng cứng. Tôi sẽ cố gắng cải thiện điều này để tiến sâu hơn ở các giải đấu sau”, Cẩm Ly chia sẻ.

Là đương kim vô địch ở mùa 1, á hậu Ánh Vương được dựa đoán là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Là đương kim vô địch ở mùa 1, á hậu Ánh Vương được dựa đoán là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên dù rất nỗ lực, cô và đồng đội Thảo Nhi chỉ dừng chân tại top 4 chung cuộc. Niềm an ủi cho Ánh Vương khi cô nhận giải thưởng phụ cho VĐV có cú đánh hay nhất giải.

Tuy nhiên dù rất nỗ lực, cô và đồng đội Thảo Nhi chỉ dừng chân tại top 4 chung cuộc. Niềm an ủi cho Ánh Vương khi cô nhận giải thưởng phụ cho VĐV có cú đánh hay nhất giải.

“Tôi đã hầu như gác lại mọi công việc, tập luyện suốt cả tuần để chuẩn bị cho giải đấu này với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, rất đáng tiếc đội chúng tôi đã mắc một số lỗi ở thời điểm quan trọng. Bên cạnh đó, trình độ của các nghệ sĩ cũng đã tiến bộ rất nhiều, chứng tỏ phong trào pickleball phát triển mạnh. Tôi sẽ phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn với mục tiêu vào chung kết ở mùa giải năm sau”, Ánh Vương cho biết.

“Tôi đã hầu như gác lại mọi công việc, tập luyện suốt cả tuần để chuẩn bị cho giải đấu này với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, rất đáng tiếc đội chúng tôi đã mắc một số lỗi ở thời điểm quan trọng. Bên cạnh đó, trình độ của các nghệ sĩ cũng đã tiến bộ rất nhiều, chứng tỏ phong trào pickleball phát triển mạnh. Tôi sẽ phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn với mục tiêu vào chung kết ở mùa giải năm sau”, Ánh Vương cho biết.

Ánh Vương cho biết dự kiến vào cuối tháng 11 tới đây, cô sẽ tham dự một giải pickleball thiện nguyện nhằm mục tiêu ủng hộ đồng bào lũ lụt tại miền Trung.

Ánh Vương cho biết dự kiến vào cuối tháng 11 tới đây, cô sẽ tham dự một giải pickleball thiện nguyện nhằm mục tiêu ủng hộ đồng bào lũ lụt tại miền Trung.

Dàn hoa hậu pickleball khoe đường cong “đốt mắt”, người đẹp Đặng Yến vô địch - 12

Hoa khôi tài năng làng pickleball Đặng Yến lập cú đúp danh hiệu khi giành chức vô địch nội dung đôi nam nữ (cùng với người mẫu Rin AT) và giành hạng 3 đôi nữ (cùng hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa).

Hoa khôi tài năng làng pickleball Đặng Yến lập cú đúp danh hiệu khi giành chức vô địch nội dung đôi nam nữ (cùng với người mẫu Rin AT) và giành hạng 3 đôi nữ (cùng hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa).

Dàn hoa hậu pickleball khoe đường cong “đốt mắt”, người đẹp Đặng Yến vô địch - 14

Trong khi đó, diễn viên Trịnh Thu Phương và người mẫu Lê Hà giành chức vô địch đôi nữ. Đăng quang ở nội dung đôi nam là ca sĩ Tronie Ngô và người mẫu Rin AT. Ngoài ra, có nhiều giải thưởng phụ khác đã được trao tạo nên một ngày hội pickleball sôi nổi.

Trong khi đó, diễn viên Trịnh Thu Phương và người mẫu Lê Hà giành chức vô địch đôi nữ. Đăng quang ở nội dung đôi nam là ca sĩ Tronie Ngô và người mẫu Rin AT. Ngoài ra, có nhiều giải thưởng phụ khác đã được trao tạo nên một ngày hội pickleball sôi nổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/11/2025 08:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Tất tần tật về Pickleball
Xem thêm
Tin liên quan
Tất tần tật về Pickleball Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN