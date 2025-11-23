Dàn hoa hậu pickleball khoe đường cong “đốt mắt”, người đẹp Đặng Yến vô địch

Giải Celebrity Pickleball Championship mùa 2 năm 2025 diễn ra vào ngày 22/11 vừa qua tại sân VPP Cộng Hòa (TP.HCM) gây chú ý khi quy tụ 60 tay vợt là các nghệ sĩ, người nổi tiếng tranh tài ở các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Trong số này, có rất nhiều người đẹp là hoa hậu, á hậu hay người mẫu…có niềm đam mê lớn với thể thao, đặc biệt là pickleball.

Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Cẩm Ly nổi bật với nước da trắng sáng, vóc dáng chuẩn mực và nhan sắc xinh đẹp. Dù chỉ mới đến với pickleball được khoảng 5 tháng, nàng hậu nhận được nhiều lời khen với lối đánh cống hiến và quyết liệt.

Bên cạnh việc vào top 8 nội dung đôi nữ (thi đấu cùng người mẫu Hà Kino), Cẩm Ly còn nhận giải thưởng “VĐV được yêu thích nhất”.

Được biết, trước khi đến với pickleball, người đẹp này đã chơi bóng chuyền từ năm cấp 3. Cô duy trì tập gym trong khoảng 2 năm qua và dành thêm thời gian đi bơi. Trước đó, Cẩm Ly từng tham gia 3 giải đấu pickleball và từng giành ngôi quán quân ở một giải Newbie.

“Hiện tại, tôi dành khoảng 6 buổi trong tuần để chơi pickleball. Tuy nhiên, tôi hơi thất vọng vì khi ra thi đấu, bản thân chơi đánh tốt như trong lúc tập luyện hay đánh giao lưu do tâm lý có phần căng cứng. Tôi sẽ cố gắng cải thiện điều này để tiến sâu hơn ở các giải đấu sau”, Cẩm Ly chia sẻ.

Là đương kim vô địch ở mùa 1, á hậu Ánh Vương được dựa đoán là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên dù rất nỗ lực, cô và đồng đội Thảo Nhi chỉ dừng chân tại top 4 chung cuộc. Niềm an ủi cho Ánh Vương khi cô nhận giải thưởng phụ cho VĐV có cú đánh hay nhất giải.

“Tôi đã hầu như gác lại mọi công việc, tập luyện suốt cả tuần để chuẩn bị cho giải đấu này với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, rất đáng tiếc đội chúng tôi đã mắc một số lỗi ở thời điểm quan trọng. Bên cạnh đó, trình độ của các nghệ sĩ cũng đã tiến bộ rất nhiều, chứng tỏ phong trào pickleball phát triển mạnh. Tôi sẽ phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn với mục tiêu vào chung kết ở mùa giải năm sau”, Ánh Vương cho biết.

Ánh Vương cho biết dự kiến vào cuối tháng 11 tới đây, cô sẽ tham dự một giải pickleball thiện nguyện nhằm mục tiêu ủng hộ đồng bào lũ lụt tại miền Trung.

Hoa khôi tài năng làng pickleball Đặng Yến lập cú đúp danh hiệu khi giành chức vô địch nội dung đôi nam nữ (cùng với người mẫu Rin AT) và giành hạng 3 đôi nữ (cùng hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa).

Trong khi đó, diễn viên Trịnh Thu Phương và người mẫu Lê Hà giành chức vô địch đôi nữ. Đăng quang ở nội dung đôi nam là ca sĩ Tronie Ngô và người mẫu Rin AT. Ngoài ra, có nhiều giải thưởng phụ khác đã được trao tạo nên một ngày hội pickleball sôi nổi.