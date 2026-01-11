Trực tiếp bóng đá Portsmouth - Arsenal: Đá chơi cũng thắng dễ? (FA Cup)

FA Cup | 21h, 11/1 | Fratton Park Portsmouth 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Portsmouth vs Arsenal Arsenal Điểm Schmid Devlin Shaughnessy Poole Swanson Dozzell Pack Segecic Chaplin Blair Bishop Điểm Kepa White Salmon Gabriel Lewis-Skelly Merino Norgaard Eze Madeuke Martinelli Jesus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Portsmouth Portsmouth Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Schmid, Devlin, Shaughnessy, Poole, Swanson, Dozzell, Pack, Segecic, Chaplin, Blair, Bishop Kepa, White, Salmon, Gabriel, Lewis-Skelly, Merino, Norgaard, Eze, Madeuke, Martinelli, Jesus

Chủ nhà trong "tâm bão"

Với trận thua đậm 0-5 trước Bristol City trong trận đấu đầu tiên của năm 2026, Portsmouth đã tụt xuống thứ 21 trên BXH 24 đội của giải Championship và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Mặt trận FA Cup do đó vô tình trở thành một gánh nặng không cần thiết cho đội bóng này, khi sinh tồn ở mặt trận League được xem là mục tiêu quan trọng hơn.

Portsmouth mới chỉ ghi 21 bàn/24 trận ở Championship mùa này, hàng công tệ thứ 2 toàn giải. Do đó đội bóng thành phổ cảng miền Nam khó có thể tạo ra một bất ngờ trước đối thủ đang đứng đầu Premier League.

Cơ hội cho Arteta xoay vòng

Portsmouth đang có chuỗi 22 trận không thắng trước Arsenal, nên đây là thời cơ lý tưởng để HLV Mikel Arteta xoay vòng đội hình Arsenal cho các cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi.

Ben White, Christian Norgaard, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli hay Gabriel Jesus nhiều khả năng được đá chính. Kai Havertz đã sẵn sàng tái xuất sau khi bình phục chấn thương, tuy nhiên khả năng cao anh sẽ chỉ dự bị. Bên cạnh đó, trung vệ 16 tuổi Marli Salmon cũng có thể được cho ra sân để William Saliba được nghỉ.