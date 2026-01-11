Trực tiếp bóng đá Portsmouth - Arsenal: Đá chơi cũng thắng dễ? (FA Cup)
(21h, 11/1, vòng 3 FA Cup) Arsenal không những mạnh hơn, Portsmouth còn đang có phong độ rất tệ và có nguy cơ xuống hạng ở Championship.
FA Cup | 21h, 11/1 | Fratton Park
Điểm
Schmid
Devlin
Shaughnessy
Poole
Swanson
Dozzell
Pack
Segecic
Chaplin
Blair
Bishop
Điểm
Kepa
White
Salmon
Gabriel
Lewis-Skelly
Merino
Norgaard
Eze
Madeuke
Martinelli
Jesus
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà trong "tâm bão"
Với trận thua đậm 0-5 trước Bristol City trong trận đấu đầu tiên của năm 2026, Portsmouth đã tụt xuống thứ 21 trên BXH 24 đội của giải Championship và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Mặt trận FA Cup do đó vô tình trở thành một gánh nặng không cần thiết cho đội bóng này, khi sinh tồn ở mặt trận League được xem là mục tiêu quan trọng hơn.
Portsmouth mới chỉ ghi 21 bàn/24 trận ở Championship mùa này, hàng công tệ thứ 2 toàn giải. Do đó đội bóng thành phổ cảng miền Nam khó có thể tạo ra một bất ngờ trước đối thủ đang đứng đầu Premier League.
Cơ hội cho Arteta xoay vòng
Portsmouth đang có chuỗi 22 trận không thắng trước Arsenal, nên đây là thời cơ lý tưởng để HLV Mikel Arteta xoay vòng đội hình Arsenal cho các cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi.
Ben White, Christian Norgaard, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli hay Gabriel Jesus nhiều khả năng được đá chính. Kai Havertz đã sẵn sàng tái xuất sau khi bình phục chấn thương, tuy nhiên khả năng cao anh sẽ chỉ dự bị. Bên cạnh đó, trung vệ 16 tuổi Marli Salmon cũng có thể được cho ra sân để William Saliba được nghỉ.
Nhận định trận HOT Cúp FA: MU khốn khó đấu Brighton, Arsenal thảnh thơi
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/01/2026 15:35 PM (GMT+7)