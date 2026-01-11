Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá Portsmouth - Arsenal: Đá chơi cũng thắng dễ? (FA Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Cup FA

(21h, 11/1, vòng 3 FA Cup) Arsenal không những mạnh hơn, Portsmouth còn đang có phong độ rất tệ và có nguy cơ xuống hạng ở Championship.

   

FA Cup | 21h, 11/1 | Fratton Park

Portsmouth
Trực tiếp bóng đá Portsmouth - Arsenal: Đá chơi cũng thắng dễ? (FA Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Portsmouth - Arsenal: Đá chơi cũng thắng dễ? (FA Cup) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Portsmouth - Arsenal: Đá chơi cũng thắng dễ? (FA Cup) - 1
Schmid, Devlin, Shaughnessy, Poole, Swanson, Dozzell, Pack, Segecic, Chaplin, Blair, Bishop
Trực tiếp bóng đá Portsmouth - Arsenal: Đá chơi cũng thắng dễ? (FA Cup) - 1
Kepa, White, Salmon, Gabriel, Lewis-Skelly, Merino, Norgaard, Eze, Madeuke, Martinelli, Jesus

Chủ nhà trong "tâm bão"

Với trận thua đậm 0-5 trước Bristol City trong trận đấu đầu tiên của năm 2026, Portsmouth đã tụt xuống thứ 21 trên BXH 24 đội của giải Championship và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Mặt trận FA Cup do đó vô tình trở thành một gánh nặng không cần thiết cho đội bóng này, khi sinh tồn ở mặt trận League được xem là mục tiêu quan trọng hơn.

Portsmouth mới chỉ ghi 21 bàn/24 trận ở Championship mùa này, hàng công tệ thứ 2 toàn giải. Do đó đội bóng thành phổ cảng miền Nam khó có thể tạo ra một bất ngờ trước đối thủ đang đứng đầu Premier League.

Cơ hội cho Arteta xoay vòng

Portsmouth đang có chuỗi 22 trận không thắng trước Arsenal, nên đây là thời cơ lý tưởng để HLV Mikel Arteta xoay vòng đội hình Arsenal cho các cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi.

Ben White, Christian Norgaard, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli hay Gabriel Jesus nhiều khả năng được đá chính. Kai Havertz đã sẵn sàng tái xuất sau khi bình phục chấn thương, tuy nhiên khả năng cao anh sẽ chỉ dự bị. Bên cạnh đó, trung vệ 16 tuổi Marli Salmon cũng có thể được cho ra sân để William Saliba được nghỉ.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

11/01/2026 15:35 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
