Lùm xùm vợ chồng xích mích vì chơi pickleball: Sân đấu hóa chiến trường tình cảm

Pickleball, môn thể thao đang “làm mưa làm gió” khắp Việt Nam, vốn được ca ngợi là dễ chơi, dễ gần và gắn kết cộng đồng. Chỉ trong nửa đầu năm, người Việt đã chi hơn 510 tỷ đồng cho vợt, bóng, lưới và sân bãi. Nhưng đi kèm với niềm vui ấy, một hiện tượng hài hước mà cũng đáng suy ngẫm lại nổi lên, không ít chị em thẳng thừng thú nhận “chơi pickleball cùng chồng còn mệt hơn… đi nhảy aerobic với các bà hàng xóm”.

Nhiều cô vợ phản ánh, chơi pickleball với chồng thường xuyên bị mắng mỏ thà tập môn khác còn hơn. Ảnh minh họa

⚔️❤️ Khi sân chơi thành… chiến trường tình cảm

Pickleball vốn dĩ được coi là môn thể thao giải trí, nhưng với nhiều cặp đôi, sân bóng bỗng trở thành “cuộc đấu” cảm xúc. Những lời mắng mỏ, góp ý gay gắt xuất hiện dày đặc, khiến bầu không khí từ vui vẻ chuyển sang căng thẳng.

Trong các nhóm cộng đồng, không khó để bắt gặp những bình luận vừa chua cay vừa dí dỏm:

“Đánh với vợ thì toàn rúc lưới, ra ngoài; đánh với người khác thì như Ben Johns nhập”, một người đàn ông viết.

“Chồng tôi mắng trên sân pickleball còn to hơn cả thầy dạy lái xe”, một tài khoản là phụ nữ viết.

“Thà đổi chéo cặp vợ chồng để còn giữ được văn minh”, thêm một người chơi nữ lên tiếng.

Nhiều cô vợ hài hước kết luận: “Pickleball với chồng thì thua cả aerobic với mấy bà. Ít nhất aerobic còn vui, còn cười”.

🤝😊 Làm sao để các cặp đôi có thể dung hòa cảm xúc?

Đằng sau những lời than vãn, sự thật là các cặp đôi thường có cách tiếp cận khác nhau, chồng thì đặt nặng thắng thua, còn vợ chủ yếu muốn vận động, thư giãn. Chính sự lệch pha này biến những cú đánh hỏng thành mồi lửa cho… mắng mỏ.

Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, việc chồng “khó tính” có khi cũng là một kiểu quan tâm, mong vợ tiến bộ để cùng sánh bước trên sân. Vấn đề nằm ở cách thể hiện, khi giọng điệu vượt quá giới hạn, niềm vui sẽ biến mất, vì thế các ông chồng dù có bực tới mấy cũng nên phát ngôn phù hợp với vợ, bạn gái của mình.

🏓🌍 Pickleball, hơn cả một trào lưu

Pickleball đang bùng nổ ở Việt Nam, vượt xa khái niệm “trend” để trở thành một phần đời sống thể thao hiện đại. Từ thanh thiếu niên, người đi làm đến người cao tuổi, ai cũng có thể tìm thấy niềm vui và sự gắn kết trên sân.

Để tránh cảnh “vỡ trận” cảm xúc, các chuyên gia gợi ý, hãy nhớ pickleball là để vui chứ không phải để chứng minh ai giỏi hơn, đặt mục tiêu hòa hợp, đừng quá đặt nặng thắng thua, thử đổi cặp để tạo sự mới mẻ và quan trọng nhất, giữ thái độ động viên, tôn trọng nhau.

Câu chuyện “lùm xùm chơi pickleball cùng chồng” cũng chỉ là một lát cắt thú vị, phản chiếu cách thể thao đan xen vào cảm xúc đời thường. Bởi cuối cùng, điều quan trọng không nằm ở kết quả, mà ở tiếng cười, sự đồng cảm và hạnh phúc gia đình ngay cả trên sân bóng.