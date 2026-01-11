U23 Việt Nam đối diện thử thách cực đại, kịch bản "chung kết sớm" ở U23 châu Á (Clip 1 phút)
Bên cạnh tham vọng nối dài chuỗi trận thắng liên tiếp, U23 Việt Nam sẽ đối diện thách thức lớn nhất dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Á (23h30, 12/1) có ý nghĩa rất quan trọng với cả 2 đội. Về phía U23 Việt Nam, không chỉ hướng tới chiến thắng thứ 14 liên tiếp ở các giải đấu chính thức dưới thời HLV Kim Sang Sik (tính cả cấp độ U22 và U23), đây cũng là trận đấu đầu tiên "Những chiến binh sao vàng" chạm trán đối thủ thuộc tốp đầu châu lục.
Trong khi đó, U23 Saudi Arabia cần giành chiến thắng đậm để giành ngôi đầu bảng A và "né" đội đầu bảng B là U23 Nhật Bản. Nếu 2 đội phải chạm trán ở tứ kết, đó sẽ là trận "chung kết sớm" của giải đấu.
