Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Thử thách tiếp theo cho Fletcher (FA Cup)

FA Cup | 23h30, 11/1 | Old Trafford Man United 0 - 0 Brighton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man United vs Brighton Brighton Điểm Lammens Dalot Heaven Martinez Shaw Casemiro Ugarte Dorgu Fernandes Cunha Sesko Điểm Verbruggen Veltman Van Hecke Dunk Kadioglu Ayari Gomez Gruda Rutter Mitoma Kostoulas Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man United Man United Brighton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Dalot, Heaven, Martinez, Shaw, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Fernandes, Cunha, Sesko Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu, Ayari, Gomez, Gruda, Rutter, Mitoma, Kostoulas

Fletcher xác nhận Mbeumo không thi đấu

Sau khi Cameroon bị Morocco loại ở tứ kết CAN Cup 2026, nhiều CĐV Man United hy vọng Mbeumo có thể kịp đá FA Cup. Tuy nhiên, HLV Darren Fletcher đã xác nhận về trường hợp của tiền đạo này. "Tôi nghĩ là Mbeumo không kịp được. Đội hình của chúng tôi không có gì thay đổi so với cuộc đối đầu với Burnley, không thêm cũng không bớt.

Brighton nhiều khả năng sẽ xoay tua

Trả lời phỏng vấn trước trận, HLV Fabian Hurzeler xác nhận Brighton nhiều khả năng sẽ có nhiều sự thay đổi so với trận hòa trước Man City. "Chúng tôi sẽ có sự thay đổi so với hồi giữa tuần. Tất nhiên, chúng tôi vẫn coi trọng giải đấu này nên các bạn không cần phải lo về vấn đề sức mạnh của đội hình. Tuy nhiên, các cầu thủ cần phải được nghỉ ngơi".