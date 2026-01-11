Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Thử thách tiếp theo cho Fletcher (FA Cup)
(23h30, 11/1) Độ khó của đối thủ đang tăng dần đối với HLV tạm quyền Darren Fletcher của Man United.
FA Cup | 23h30, 11/1 | Old Trafford
Điểm
Lammens
Dalot
Heaven
Martinez
Shaw
Casemiro
Ugarte
Dorgu
Fernandes
Cunha
Sesko
Điểm
Verbruggen
Veltman
Van Hecke
Dunk
Kadioglu
Ayari
Gomez
Gruda
Rutter
Mitoma
Kostoulas
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Fletcher xác nhận Mbeumo không thi đấu
Sau khi Cameroon bị Morocco loại ở tứ kết CAN Cup 2026, nhiều CĐV Man United hy vọng Mbeumo có thể kịp đá FA Cup. Tuy nhiên, HLV Darren Fletcher đã xác nhận về trường hợp của tiền đạo này. "Tôi nghĩ là Mbeumo không kịp được. Đội hình của chúng tôi không có gì thay đổi so với cuộc đối đầu với Burnley, không thêm cũng không bớt.
Brighton nhiều khả năng sẽ xoay tua
Trả lời phỏng vấn trước trận, HLV Fabian Hurzeler xác nhận Brighton nhiều khả năng sẽ có nhiều sự thay đổi so với trận hòa trước Man City. "Chúng tôi sẽ có sự thay đổi so với hồi giữa tuần. Tất nhiên, chúng tôi vẫn coi trọng giải đấu này nên các bạn không cần phải lo về vấn đề sức mạnh của đội hình. Tuy nhiên, các cầu thủ cần phải được nghỉ ngơi".
Darren Fletcher khẳng định sẵn sàng tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của MU đến hết mùa giải nếu ban lãnh đạo đội bóng không bổ nhiệm Ole...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/01/2026 16:21 PM (GMT+7)