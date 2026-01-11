Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Thử thách tiếp theo cho Fletcher (FA Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup FA Manchester United

(23h30, 11/1) Độ khó của đối thủ đang tăng dần đối với HLV tạm quyền Darren Fletcher của Man United.

FA Cup | 23h30, 11/1 | Old Trafford

Man United
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Thử thách tiếp theo cho Fletcher (FA Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Thử thách tiếp theo cho Fletcher (FA Cup) - 1
Brighton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Thử thách tiếp theo cho Fletcher (FA Cup) - 1
Lammens, Dalot, Heaven, Martinez, Shaw, Casemiro, Ugarte, Dorgu, Fernandes, Cunha, Sesko
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Thử thách tiếp theo cho Fletcher (FA Cup) - 1
Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu, Ayari, Gomez, Gruda, Rutter, Mitoma, Kostoulas

Fletcher xác nhận Mbeumo không thi đấu

Sau khi Cameroon bị Morocco loại ở tứ kết CAN Cup 2026, nhiều CĐV Man United hy vọng Mbeumo có thể kịp đá FA Cup. Tuy nhiên, HLV Darren Fletcher đã xác nhận về trường hợp của tiền đạo này. "Tôi nghĩ là Mbeumo không kịp được. Đội hình của chúng tôi không có gì thay đổi so với cuộc đối đầu với Burnley, không thêm cũng không bớt. 

Brighton nhiều khả năng sẽ xoay tua

Trả lời phỏng vấn trước trận, HLV Fabian Hurzeler xác nhận Brighton nhiều khả năng sẽ có nhiều sự thay đổi so với trận hòa trước Man City. "Chúng tôi sẽ có sự thay đổi so với hồi giữa tuần. Tất nhiên, chúng tôi vẫn coi trọng giải đấu này nên các bạn không cần phải lo về vấn đề sức mạnh của đội hình. Tuy nhiên, các cầu thủ cần phải được nghỉ ngơi".

Fletcher sẵn sàng dẫn dắt MU hết mùa, cạnh tranh với Solskjaer - Carrick
Fletcher sẵn sàng dẫn dắt MU hết mùa, cạnh tranh với Solskjaer - Carrick

Darren Fletcher khẳng định sẵn sàng tiếp tục đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của MU đến hết mùa giải nếu ban lãnh đạo đội bóng không bổ nhiệm Ole...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/01/2026 16:21 PM (GMT+7)
