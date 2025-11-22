Tranh cãi pickleball giúp giảm cân và giảm luôn ham muốn "chuyện ấy"?

Trong những năm gần đây, pickleball đã trở thành một trào lưu thể thao bùng nổ với số lượng người chơi tăng nhanh trên toàn cầu, đặc biệt là ở nhóm người trung niên và cao tuổi. Với sự kết hợp của tính năng vận động toàn thân, dễ chơi và ít chấn thương, pickleball mang lại niềm vui xã hội và được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những môn thể thao hiệu quả hàng đầu trong việc giảm cân nhanh.

Pickleball giúp người chơi duy trì cân nặng ổn định

Nhưng song song với sự bùng nổ đó, xuất hiện một lời đồn khiến nhiều người giật mình rằng "chơi pickleball nhiều làm giảm ham muốn chuyện ấy", vậy sự thật ra sao?

🔥 Pickleball đốt calo không thua chạy bộ và tennis, nhưng… dễ thở hơn rất nhiều

Pickleball tạo ra một nghịch lý thú vị: đốt năng lượng mạnh như chạy bộ nhưng chơi lại… nhàn hơn. Các nghiên cứu thể thao ghi nhận mức tiêu hao calo như sau:

Môn thể thao Calo tiêu thụ/giờ (ước tính) Mức độ ảnh hưởng khớp Pickleball (cường độ cao) 500 – 700 calo/giờ Thấp Tennis (đánh đơn) 500 – 650 calo/giờ Trung bình – Cao Cầu lông 400 – 500 calo/giờ Trung bình Bóng đá 600 – 900 calo/giờ Cao Bóng bàn 200 – 300 calo/giờ Thấp

Điều đáng nói, pickleball đốt calo ngang, hoặc hơn tennis, nhưng lại nhẹ nhàng hơn cho cơ thể. Trên đồng hồ thông minh smartwatch, người chơi thường ghi nhận nhịp tim nằm trong vùng aerobic tối ưu đốt mỡ, với quá trình vận động ngắn, nhanh, thay đổi hướng liên tục. Pickleball giống như: “Một phiên bản chạy bộ mini, nhưng vui hơn và không khiến bạn kiệt sức”.

Không chạy dài hơi như bóng đá, không đòi hỏi thể lực bùng nổ như tennis, pickleball cho phép người chơi duy trì cường độ trong thời gian dài, mà không kiệt sức. Và khi tập được lâu hơn, bạn có thể giảm cân an toàn.

Một chuyên gia công nghệ thể thao chia sẻ: “Người chơi pickleball thường luyện 90 phút mà không hề nhận ra. Đó là điều mà chạy bộ không thể làm được”.

Chơi pickleball đối mặt với nhiều chấn thương

Liên quan đến thắc mắc pickleball có làm giảm ham muốn tình dục hay không, hiện chưa có nghiên cứu khoa học chính thức nào chứng minh pickleball trực tiếp gây ra suy giảm chức năng sinh lý.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng những người chơi pickleball có thể trải qua chấn thương, đặc biệt là chấn thương gân Achilles do đặc thù vận động như chạy lùi, bật nhảy và thay đổi chân đột ngột. Những chấn thương này thường xuất hiện nhiều ở nhóm tuổi trung niên trở lên và có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và chất lượng quan hệ tình dục do đau đớn hoặc mệt mỏi.

Bác sĩ Timothy Charlton, chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình và chuyên gia dạy tennis ở Mỹ, cảnh báo về sự gia tăng đứt gân Achilles ở người chơi pickleball, phần lớn trong nhóm tuổi 60-70 và thường là nữ giới.

Nguyên nhân chính là do nhiều người bắt đầu chơi pickleball mà không có đủ sự chuẩn bị về thể lực hoặc kỹ thuật, dẫn đến dễ bị chấn thương. Việc phục hồi chấn thương này có thể kéo dài đến 9 tháng và cần theo dõi cẩn thận để tránh tái phát.

Nếu chơi pickleball quá sức khiến cơ thể mệt mỏi, hoặc chấn thương, dĩ nhiên "chuyện ấy" sẽ bị ảnh hưởng

❓❤️‍ Quan ngại về giảm ham muốn "chuyện ấy"

Pickleball tưởng nhẹ nhàng nhưng lại gây áp lực lớn lên cột sống thắt lưng, háng, đầu gối và gân Achilles, những nhóm cơ, khớp quan trọng trong hoạt động tình dục. Các động tác đổi hướng liên tục, khom người sâu và bật nhảy khiến người chơi dễ gặp viêm gân, căng cơ và đau lưng.

Ở phụ nữ, viêm gân Achilles và quá tải cơ đáy chậu là chấn thương thường gặp. Gân Achilles giúp ổn định chân trong nhiều tư thế quan hệ, nên khi bị viêm, chỉ cần duỗi bàn chân hoặc dạng rộng hông cũng gây đau, khiến họ né tránh giao hợp và giảm khoái cảm. Chạy, dừng đột ngột còn làm cơ đáy chậu căng cứng, gây đau vùng chậu và đau khi thâm nhập, dẫn đến giảm bôi trơn và giảm hứng thú.

Đau lưng dưới, chiếm gần 30% ca chấn thương pickleball ở người trung niên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp hông và biên độ chuyển động khi quan hệ. Khi cơ thể đau, não sẽ ưu tiên bảo vệ thay vì ham muốn, từ đó làm giảm libido.

Tóm lại, pickleball không làm giảm ham muốn vì vấn đề sinh lý tình dục, mà vì chấn thương cơ – xương – khớp khiến “chuyện ấy” trở nên đau và khó chịu, dẫn đến giảm hứng thú tự nhiên.

Điều quan trọng được các chuyên gia nhấn mạnh là pickleball vẫn là một môn thể thao tốt cho sức khỏe nếu người chơi tuân thủ kỹ thuật vận động đúng cách và chú ý phòng tránh chấn thương. Một dáng đứng thấp, chân hơi xoay ra ngoài sẽ giảm nguy cơ tổn thương gân Achilles hiệu quả.

Khi không bị đau hay mệt mỏi do chấn thương, pickleball không gây suy giảm ham muốn mà còn cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp tăng cường đời sống tình dục về lâu dài.

Tương tự bất kỳ môn thể thao nào, nếu tập quá sức, cơ thể sẽ cạn năng lượng, căng cơ, đau mỏi, do đó người chơi thể thao chắc chắn sẽ không còn tập trung vào chuyện tình dục.

Việc chơi pickleball đúng cách sẽ giúp duy trì sức khỏe toàn diện, bao gồm cả sức khỏe tình dục, đồng thời mang lại niềm vui và gắn kết xã hội cho người chơi ở mọi lứa tuổi.