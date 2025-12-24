Pickleball sắp thoát cảnh "phá làng phá xóm": Chơi lúc nửa đêm vẫn êm ru

🥴 Nỗi ám ảnh tiếng ồn từ “tiếng póc” lan khắp xóm

Từ những con phố yên bình ở Hà Nội đến khu phố êm đềm tại California, pickleball, môn thể thao “ba trong một” giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, đang khiến không ít cư dân mất ngủ.

Pickleball và những tiếng ồn gây bức xúc ở nhiều khu dân cư

Khi phong trào pickleball bùng nổ, cũng là lúc những âm thanh “póc póc” vang lên không ngừng từ sáng đến tận khuya. Ở nhiều nơi, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc, người dân ví von đây là “tiếng trống báo thức dài suốt ngày”, thậm chí còn gửi đơn khiếu nại vì “tiếng bóng làm rung cả cửa kính”.

Theo kỹ sư âm thanh học Bob Unetich (Mỹ), người sáng lập công ty Pickleball Sound Mitigation LLC, tiếng đập bóng của pickleball đo được ở mức 70 dBA cách sân 30 m, gần gấp đôi tennis và có tần số cao, dễ gây khó chịu. “Tiếng ồn ấy không quá lớn, nhưng lặp lại hàng nghìn lần, khiến não bộ không thể nghỉ ngơi”, ông nói.

Tại Việt Nam, cư dân quanh các sân đấu cũng lên tiếng vì mất ngủ triền miên. Một người dân chia sẻ: “Họ chơi đến tận 1-2 giờ sáng. Không chỉ tiếng bóng, mà còn cả tiếng hò hét, cãi nhau. Chúng tôi không thể sống yên được nữa”.

Ở Mỹ, thậm chí đã có những vụ phá hoại sân hoặc khởi kiện chính quyền địa phương do xung đột kéo dài. pickleball, từ niềm vui thể thao, bỗng trở thành “kẻ gây chiến âm thanh” trong mắt hàng xóm.

🔇 Giải pháp “cứu rỗi”: Quả bóng in 3D siêu êm

Giữa lúc tranh cãi chưa dứt, công nghệ đã vào cuộc. Một công ty ở bang Michigan (Mỹ), Accel Digital Sports vừa ra mắt bóng pickleball in 3D siêu giảm âm, được coi là “cứu tinh” của môn thể thao đang bị mang tiếng “phá làng phá xóm”.

Trái bóng pickleball in 3D là giải pháp phù hợp

Khác với bóng nhựa cứng thông thường, loại bóng mới được làm từ vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo mềm (TPE), phát ra âm thanh “click” trầm và êm thay vì tiếng “póc” chói tai. Theo thử nghiệm, mức ồn giảm tới 40-50%, cho phép người chơi tập luyện ngay cả khi... hàng xóm đang ngủ.

Giá bán khoảng 30 USD/quả (750.000 đồng), con số không hề nhỏ, nhưng người chơi xem đó là khoản đầu tư “mua sự bình yên” cho cả cộng đồng.

Tại Việt Nam, khi tin tức về quả bóng êm xuất hiện trên các nhóm pickleball, hàng trăm bình luận nổ ra chỉ trong vài giờ.

Một người chơi bình luận: “Pickleball mà không có tiếng "póc" thì khác gì cà phê không có hương vị?”.

Ngược lại, nhiều người ủng hộ bóng êm vì “chỉ cần được chơi mà không ai than phiền là vui rồi”.

Không chỉ bóng, các giải pháp như vợt giảm âm, hàng rào cách âm và quy định giờ chơi hợp lý cũng được đề xuất. Tại Mỹ, nhiều công viên đã chi hàng chục nghìn USD để dựng tường cách âm, lắp camera giám sát, và khóa sân sau 22h.

Câu chuyện pickleball đang cho thấy một nghịch lý thú vị, khi niềm vui cộng đồng xung đột với quyền được yên tĩnh, chỉ có công nghệ và ý thức mới giúp hai bên tìm lại tiếng nói chung.