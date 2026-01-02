Cô gái MMA đánh gã trai xăm trổ, lùm xùm Hoàng Nam – Vinh Hiển dậy sóng thể thao VN năm 2025

🔥🚨 Toàn bộ xe đạp đội tuyển Việt Nam cháy rụi tại Thái Lan, thiệt hại tiền tỷ

Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 2 năm 2025 khi đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam sang Thái Lan để tham dự giải vô địch châu Á 2025 diễn ra từ 7-16/2. Sau khi đến thủ đô Bangkok, đội lên xe buýt để đi tới địa điểm thi đấu ở Phitsanulok (cách khoảng 390km) còn toàn bộ gần 30 chiếc xe đạp và trang thiết bị thi đấu (bao gồm lốp dự phòng, mũ bảo hiểm, giày..) được vận chuyển bằng xe tải do ban tổ chức sắp xếp.

Toàn cảnh chiếc xe tải chở xe đạp và thiết bị tuyển Việt Nam bị cháy rụi

Trên đường di chuyển, xe tải này bị cháy bất ngờ, khiến toàn bộ xe và thiết bị bị thiêu rụi hoàn toàn, giá trị thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Một số chiếc xe của các vận động viên chính có giá hàng trăm triệu đồng mỗi chiếc đều bị thiêu trơ khung.

Sau sự cố, phía chủ nhà Thái Lan cam kết sẽ đền bù thiệt hại cho đội tuyển xe đạp Việt Nam. Dù mất toàn bộ trang thiết bị, các vận động viên Việt Nam vẫn tham dự giải đấu và đạt được thành tích đáng chú ý. Đáng kể nhất là vận động viên lão tướng Hoàng Hải Nam (61 tuổi) đã giành huy chương vàng cá nhân tính giờ hạng Masters +60 tại giải dù thi đấu bằng xe mượn từ ban tổ chức Thái Lan.

😡🤜 Cô gái MMA tự vệ trước gã trai xăm trổ gây “sốt”

Một đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào cuối tháng 8/2025 ghi lại cảnh một cô gái dùng kỹ năng võ thuật (MMA/Jiu-jitsu) khống chế và hạ gục một nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe tại một chung cư ở Hà Nội.

Cô gái dùng kỹ năng võ thuật tự vệ sau khi bị gã trai xăm trổ tát vào mặt

Sự việc bắt nguồn khi nam thanh niên này xúc phạm và tấn công cô gái một cách vô cớ, chỉ vì cô mặc đồ tập (bra thể thao) khi đi xuống hầm xe. Sau khi bị tát và tiếp tục bị khiêu khích, cô gái phản kháng bằng kỹ năng võ thuật và nhanh chóng khống chế đối phương, khiến người này cuối cùng phải xin lỗi

Video gây sốt trên mạng xã hội, được chia sẻ rộng, thu hút nhiều bình luận và tranh luận về việc tự vệ, tầm quan trọng của kỹ năng võ thuật. Một số người có tiếng trong cộng đồng võ thuật, trong đó có tài tử Johnny Trí Nguyễn cũng bình luận, thậm chí hài hước đề nghị tặng học bổng võ thuật cho nam thanh niên để học được tinh thần thượng võ. Các HLV, võ sư khác cũng khuyến khích mọi người, đặc biệt là phụ nữ nên học võ để có khả năng tự vệ.

🔍👀 Lùm xùm pickleball giữa Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam

Sự việc bắt đầu tại bán kết đơn nam giải PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 ở Đà Nẵng tổ chức đầu tháng 10 năm 2025 khi Trương Vinh Hiển thắng Lý Hoàng Nam với tỷ số 2–1. Trận đấu này thu hút sự chú ý không chỉ về chuyên môn mà còn do có nhiều tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định bóng in/out (trong hay ngoài) từ trọng tài chính.

Lùm xùm giữa Hoàng Nam và Vinh Hiển gây chấn động cộng đồng pickleball

Tình huống then chốt ở set 3 khiến dư luận tranh cãi khi Vinh Hiển gọi bóng “ngoài sân”, trọng tài chấp nhận. Hoàng Nam phản ứng cho rằng bóng vẫn còn trong sân, sau đó mất điểm và thua trận.

Sau đó, hình ảnh thái độ sau trận của Vinh Hiển (bị mô tả là “lẩm bẩm”, thiếu fair-play) khiến nhiều người theo dõi trận đấu bức xúc và sự việc càng được bàn tán rộng rãi trên mạng. Vợ Lý Hoàng Nam cũng lên tiếng chỉ trích trên mạng xã hội, dùng từ ngữ mạnh mẽ để phản đối cách thi đấu và tinh thần thể thao của Vinh Hiển.

Trương Vinh Hiển sau đó chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân, thừa nhận để cảm xúc chi phối và nói rằng không có ý khiêu khích, đồng thời rút ra bài học về bình tĩnh và chuyên nghiệp trong thi đấu.

Sau những ngày tranh cãi, cả hai tay vợt đã chủ động khép lại drama. Họ xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động sau giải, thể hiện tinh thần thể thao và mối quan hệ hòa nhã, được coi là một kết thúc tích cực cho lùm xùm lớn bậc nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2025.