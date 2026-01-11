Trực tiếp bóng đá Barcelona - Real Madrid: Mbappe trở lại chưa hẳn là tin tốt (Chung kết Siêu cúp TBN)

2h, 12/1 | King Abdullah Sport City Stadium Barcelona 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Real Madrid Real Madrid Điểm Joan Garcia Kounde Cubarsi E Garcia Balde Pedri De Jong Yamal Raphinha Fermin Torres Điểm Courtois Valverde Asencio Huijsen Carreras Camavinga Tchouameni Bellingham Rodrygo Mbappe Vinicius Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Raphinha, Fermin, Torres Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Mbappe, Vinicius

Màn làm nóng hoàn hảo

Barcelona đã có trận bán kết khá dễ khi đánh bại Athletic Bilbao 5-0. Họ dẫn 4-0 chỉ sau hiệp 1 và các vị trí hàng công đều vận hành trơn tru, trong đó Raphinha ghi cú đúp. Việc Lamine Yamal chưa có thể lực tốt nhất là mối lo duy nhất về lực lượng của HLV Hansi Flick lúc này, nhưng Yamal vắng mặt đã có Roony Bardghji thay thế, tiền đạo người Đan Mạch là một trong những người ghi bàn ở trận thắng Bilbao.

Hàng thủ Real Madrid tổn thất

Mặc dù vượt qua Atletico Madrid 2-1 nhưng Real Madrid đã phải vất vả với thế trận co cụm ở cuối trận, và sau trận đấu họ lại phải lo lắng khi cả 2 trung vệ Antonio Rudiger và Raul Asensio đều bị đau nhẹ. Mùa này hàng thủ Real đã trải qua khá nhiều tổn thất do chấn thương và việc phải đấu hàng công Barca trong trạng thái này không phải điều lý tưởng.

Mbappe trở lại có nên xem là... tin mừng?

Kylian Mbappe đã bay sang Saudi Arabia sau khi thể lực đạt trạng thái đủ để ra sân thi đấu. Tuy nhiên anh trở lại trong bối cảnh Real Madrid đang tấn công khá tốt khi Gonzalo Garcia đá cắm, trung phong của lò đào tạo La Fabrica đã ghi hat-trick trước Real Betis và tiếp tục thể hiện tốt ở trận gặp Atletico.

Không như Mbappe, Garcia là một trung phong thực thụ và khi không có bóng anh rất chiu khó pressing hoặc lùi về tham gia phòng ngự. Điều này khiến các fan Real Madrid cho rằng kể cả nếu Garcia không ghi bàn nhiều như Mbappe, anh đóng góp lối chơi cho đội nhiều hơn hẳn siêu sao người Pháp và không khiến những Vinicius hay Rodrygo bị "dẫm chân".

Hansi Flick toàn thắng mọi trận chung kết

HLV Hansi Flick như một điềm lành cho mọi CLB ông dẫn dắt, rằng nếu vào chung kết là ông đều thắng. HLV người Đức đã thắng ở chung kết Champions League, Cúp quốc gia Đức, FIFA Club World Cup và Siêu cúp Đức cùng Bayern Munich, và tại Barca ông tiếp tục thắng chung kết Cúp nhà Vua và Siêu cúp TBN mùa 2024/25. Đêm nay sẽ là trận chung kết thứ 8 của ông trong sự nghiệp.