Crawford bị tước đai sau trận thắng Canelo, Mayweather "khiêu chiến" Mike Tyson

Sự kiện: Boxing Khám phá võ thuật

(Tin thể thao, tin võ thuật) Làng boxing bùng nổ với hai thông tin, Terence Crawford bị tước đai ngay sau chiến thắng lịch sử trước Canelo, trong khi Floyd Mayweather bất ngờ chốt kèo đại chiến Mike Tyson và úp mở tái xuất chuyên nghiệp.

Làng boxing thế giới đang nóng lên với hai diễn biến, Terence Crawford vừa bị tước một danh hiệu chỉ ít ngày sau khi đánh bại Canelo Alvarez, trong khi Floyd Mayweather xác nhận thượng đài cùng Mike Tyson, đồng thời úp mở khả năng tái xuất chuyên nghiệp.

Crawford (bên trái) bị tước đai hạng siêu bán trung sau khi thắng Canelo (bên phải)

Crawford (bên trái) bị tước đai hạng siêu bán trung sau khi thắng Canelo (bên phải)

🥊⚖️ Crawford: Từ đỉnh cao bất bại đến quyết định gây tranh cãi

Chỉ mới hai tuần trước, Terence Crawford (Mỹ) đã viết nên một chương lịch sử tại Allegiant Stadium (Las Vegas) khi đánh bại Canelo Alvarez (Mexico) trong trận siêu kinh điển. Với chiến thắng bằng điểm số đồng thuận (116-112, 115-113, 115-113), Crawford đã nâng thành tích lên 42-0 và thống nhất toàn bộ bốn đai WBO, WBC, IBF và WBA hạng siêu trung (154 pound tương đương 76,2kg)

Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn vẹn thì ngay lập tức, anh bị tước đai WBA hạng siêu bán trung (168 pound tương đương 69,85kg). Lý do được đưa ra là Crawford đã chính thức xác nhận không còn ý định thi đấu tại hạng cân này. Do đó, Abass Baraou, tay đấm người Đức từng thắng Yoenis Tellez hồi tháng 8, được nâng từ đai tạm thời lên nhà vô địch thế giới.

Với quyết định này, Baraou gia nhập nhóm bốn nhà vô địch thế giới ở hạng siêu bán trung, cùng Sebastian Fundora (WBC), Bakhram Murtazaliev (IBF) và Xander Zayas (WBO). Dù mất một đai, Crawford vẫn ở vị thế “ông vua tuyệt đối” của hạng siêu trung, nơi anh vừa khiến tượng đài Canelo phải nhận thất bại thứ ba trong sự nghiệp sau 2 trận thua Mayweather (2013) và Bivol (2022).

Mayweather (bên phải) cân nhắc trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau trận giao hữu với Tyson (bên trái)

Mayweather (bên phải) cân nhắc trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau trận giao hữu với Tyson (bên trái)

🔥👑 Mayweather - Tyson: Trận siêu kinh điển thời “hậu đỉnh cao”

Trong khi dư âm về trận Crawford - Canelo còn chưa hạ nhiệt, thế giới quyền Anh lại rúng động trước thông tin Floyd Mayweather sẽ so găng cùng Mike Tyson trong một trận đấu biểu diễn dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Dù chỉ là “giao hữu” trên giấy tờ, nhưng màn đối đầu giữa hai huyền thoại với phong cách trái ngược đang tạo nên sức hút khổng lồ. 

Tyson thậm chí tiết lộ rằng chính Mayweather là người chủ động khiêu chiến: “Tôi chẳng làm phiền ai cả, anh ta muốn đấu với tôi. Tôi còn không tin nổi Floyd thực sự muốn làm điều này”.

Điều bất ngờ hơn cả là “Độc cô cầu bại” Mayweather, người đã treo găng từ 2017 với thành tích hoàn hảo 50-0, không loại trừ khả năng trở lại sàn đấu chuyên nghiệp: “Có những cuộc đàm phán rồi. Chưa chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy tốt, tập luyện chăm chỉ và biết đâu năm 2026 sẽ có một điều bất ngờ”.

