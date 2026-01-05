"Quyền vương" Joshua thoát chết nhờ quyết định thần kỳ, tài xế phạm những tội gì?

Một quyết định tưởng chừng rất nhỏ, đổi chỗ ngồi chỉ vài phút trước chuyến đi, lại trở thành ranh giới sinh tử của Anthony Joshua. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới vừa trải qua cú sốc kinh hoàng tại Nigeria, nơi hai cộng sự thân thiết của anh thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Joshua thoát chết nhờ quyết định thần kỳ: đổi chỗ ngồi

Đổi ghế phút chót, Joshua thoát cửa tử

Sáng 29/12, trên cao tốc Lagos - Ibadan, chiếc Lexus SUV chở Joshua, tài xế riêng Adeniyi Mobolaji Kayode và hai HLV thân cận Sina Ghami cùng Latif Ayodele bất ngờ đâm thẳng vào một xe tải đang dừng bên đường.

Ban đầu, Joshua ngồi ghế phụ cạnh tài xế. Tuy nhiên, do vóc dáng cao lớn che khuất gương chiếu hậu, anh được yêu cầu chuyển xuống hàng ghế sau. Vị trí ghế trước sau đó được nhường cho Latif Ayodele.

Chỉ ít phút sau, tai nạn xảy ra. Hậu quả vô cùng thảm khốc: Ghami và Ayodele tử vong tại chỗ, Joshua bị mắc kẹt trong đống đổ nát nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ và được giải cứu kịp thời.

Nếu không có quyết định đổi ghế phút chót ấy, “Quyền vương” có thể đã không còn cơ hội trở về nước Anh.

Tài xế không có bằng, đối diện 4 tội danh hình sự

Cảnh sát Nigeria nhanh chóng mở điều tra và phát hiện tình tiết gây sốc, tài xế Adeniyi Mobolaji Kayode không có giấy phép lái xe hợp lệ tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Tại Tòa án cấp cao Sagamu, Kayode bị truy tố 4 tội danh hình sự, gồm lái xe nguy hiểm gây chết người, lái xe liều lĩnh, bất cẩn gây thương tích và thiệt hại tài sản, lái xe thiếu chú ý và điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Bị cáo phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng hệ thống phanh gặp sự cố và chiếc xe tải đã dừng trái phép bên đường. Tuy vậy, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chiếc Lexus có dấu hiệu chạy quá tốc độ, mất kiểm soát sau sự cố nổ lốp trước.

Kayode hiện được tại ngoại với mức bảo lãnh 5 triệu naira (khoảng 3.500 USD). Phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 20/1.