Thần đồng boxing suýt phá kỷ lục của Mike Tyson, mưu lật đổ "Quyền vương" Usyk ở tuổi 21

Làng boxing Anh Quốc đang rất chú ý tới Moses Itauma, người đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong lịch sử quyền Anh nước này, sau khi lỡ cơ hội phá kỷ lục của huyền thoại Mike Tyson.

Itauma được so sánh với Mike Tyson và thậm chí mơ phá kỷ lục của huyền thoại người Mỹ

Kỷ lục nhà vô địch boxing thế giới trẻ nhất tới từ Anh Quốc đang thuộc về Prince Naseem Hamed, người từng giành đai vô địch hạng lông WBO khi mới 21 tuổi 7 tháng. Itauma vừa tròn 21 tuổi hôm 28/12 và sẽ trở lại sàn đấu vào ngày 24/1 tại Manchester, nơi anh chạm trán võ sĩ người Mỹ giàu kinh nghiệm Jermaine Franklin.

Ông bầu kỳ cựu Frank Warren tin rằng đây là bước đi hoàn hảo tiếp theo cho thần đồng hạng nặng sinh ra tại Slovakia. Itauma đã được so sánh với Mike Tyson từ khá sớm và từng nuôi tham vọng phá kỷ lục vô địch hạng nặng trẻ nhất mọi thời đại của Tyson, thiết lập khi Tyson ở tuổi 20. Nhưng sau khi bỏ lỡ cơ hội, mục tiêu thực tế hơn lúc này là Itauma vượt qua cột mốc của Naseem Hamed tại Anh.

Hồi tháng 8 tại Riyadh, Itauma gây chấn động khi hạ gục tay đấm 37 tuổi Dillian Whyte chỉ trong một hiệp, qua đó nâng thành tích lên 13 trận toàn thắng (11 chiến thắng knock-out). Chưa từng phải thi đấu quá 6 hiệp, Itauma sẽ đối mặt thử thách thực sự trước Franklin, người nổi tiếng với khả năng chịu đòn bền bỉ.

Ông bầu Frank Warren trong buổi công bố trận đấu Itauma - Franklin

Warren nhấn mạnh: “Đây là một trận đấu rất khó. Franklin chưa từng bị knock-out, chỉ thua hai trận trong sự nghiệp trước Anthony Joshua và Dillian Whyte, và đó đều là những trận đấu sít sao. Moses muốn khởi đầu năm mới một cách hoàn hảo, bằng cách đánh bại một đối thủ có số trận gấp đôi mình”.

“Cậu ấy mới 21 tuổi, và nếu vượt qua được thử thách này, Moses hoàn toàn có khả năng tranh đai vô địch thế giới trước cuối năm nay. Cậu ấy có thể sớm được cho phép thách đấu với nhà vô địch. Ở cả WBA và WBO, Moses đều đang đứng số một trong danh sách các ứng viên”.

Itauma hiện được xem là mối đe dọa đáng kể nhất với ngôi vương của Oleksandr Usyk. Dù Usyk đã từ bỏ đai WBO, võ sĩ 21 tuổi người Anh vẫn đang giữ đai WBA, và không loại trừ khả năng Usyk sẽ trở lại tranh đai WBO trong tương lai.