Kinh điển boxing: Canelo chưa đấu Crawford đã nhận 3,2 nghìn tỷ đồng

Las Vegas cuối tuần này, cụ thể bắt đầu từ 8h sáng 14/9 (giờ Việt Nam), sẽ là tâm điểm của cả thế giới khi Canelo Alvarez và Terence Crawford bước vào trận thượng đài thống nhất các đai hạng siêu trung. Dù chưa bước lên sàn đấu, Canelo đã chắc chắn bỏ túi hơn 128 triệu USD (tương đương 3,2 nghìn tỷ đồng), mức thù lao kỷ lục cho võ sĩ Mexico, đồng thời biến màn so găng này thành sự kiện boxing có doanh thu cao thứ ba trong lịch sử.

Canelo Alvarez (Mexico, 35 tuổi, bên trái) chắc chắn nhận 128 triệu USD dù thắng hay thua Terence Crawford (Mỹ, 37 tuổi, bên phải)

💰📈 Doanh thu lớn và cú hích lịch sử

Theo Turki Alalshikh, người đứng sau toàn bộ thương vụ, con số thực tế Canelo nhận thậm chí vượt 128 triệu USD. Chính ông đã kéo cả Chủ tịch UFC Dana White lẫn Netflix tham gia, biến trận Canelo - Crawford thành một siêu dự án thể thao, giải trí toàn cầu. Với gần 65.000 khán giả tại sân Allegiant, trận đấu này chỉ xếp sau hai “siêu kinh điển” Floyd Mayweather - Manny Pacquiao (2015) và Mayweather - Conor McGregor (2017).

Không chỉ thống trị võ đài, Canelo còn là “bảo chứng doanh thu” của quyền anh. Từ Mexico đến Mỹ Latinh rồi cộng đồng người gốc Mexico ở Mỹ, các trận đấu của anh luôn cháy vé, dẫn đầu bảng xếp hạng truyền hình trả tiền nhiều năm liền. Chính sức hút khổng lồ này khiến Canelo nhận phần chia gấp 10 lần Crawford, người chỉ đảm bảo 10-12,5 triệu USD (255 tới 318 tỷ đồng).

🥊🔥 Canelo - Crawford, trận chiến viết lại lịch sử

Canelo, võ sĩ mang dòng máu Mexico, với 63 chiến thắng, sức mạnh hủy diệt từ những cú body shot (đấm vào người đối thủ) đã khiến không ít đối thủ ngã quỵ. Anh là hiện thân của sự lì lợm, của bức tường thép không khoan nhượng.

Trái lại, Crawford là tấm gương phản chiếu của trí tuệ và bản lĩnh. 41 trận bất bại, anh chưa từng cho ai cơ hội vượt qua mình. Thứ vũ khí chết người của Crawford không nằm ở một cú đấm, mà ở đôi mắt. Anh quan sát, phân tích, thay đổi như một ảo thuật gia, từ thế thủ sang tấn công, từ trái sang phải.

Màn so găng là sự giao thoa giữa hai triết lý quyền anh, một bên là sức mạnh, sự tàn khốc, bên còn lại là trí tuệ, sự linh hoạt. Hàng triệu khán giả đang hồi hộp được chứng kiến màn so tài thuộc vào hàng kinh điển này.

🤔📊 Các chuyên gia đánh giá ai cao hơn?

Trong phần dự đoán, nhiều cựu võ sĩ hàng đầu như Amir Khan, Timothy Bradley, Shawn Porter đều tin rằng Crawford có đủ sự thông minh và tốc độ để “hóa giải” lợi thế sức mạnh của Canelo, và kịch bản hợp lý nhất là chiến thắng bằng quyết định điểm (decision).

Các chuyên gia này nhấn mạnh rằng Crawford là mẫu tay đấm có khả năng “tách lớp” (sử dụng nhiều chiến thuật phù hợp cho từng hiệp) đối thủ bằng chiến thuật linh hoạt, đặc biệt ở nửa sau trận đấu khi đối thủ bắt đầu chậm lại.

Là người Mỹ, dĩ nhiên Tyson muốn đàn em đồng hương Crawford sẽ thắng

Đáng chú ý nhất là quan điểm của Mike Tyson, huyền thoại quyền anh hạng nặng. Tyson đánh giá rất cao khả năng “đọc trận” của Crawford, gọi anh là một trong những võ sĩ có IQ cao nhất hiện tại.

Theo Tyson, nếu Crawford tránh được việc bị dồn vào góc và hạn chế để Canelo khai thác thân người, anh hoàn toàn có thể làm chủ nhịp độ và thắng điểm. Tyson nhấn mạnh: “Canelo là một khối thép, nhưng Crawford có cái đầu lạnh và sự biến hóa. Đây là trận đấu trí, không chỉ là sức mạnh”.

Ngược lại, Ian Parker, chuyên gia boxing của ESPN, cùng một số phân tích viên khác vẫn cho rằng ưu thế cân nặng và kinh nghiệm đỉnh cao của Canelo là yếu tố không thể bỏ qua. Họ dự đoán Canelo có thể thắng bằng điểm nhờ kiểm soát lối chơi, hoặc thậm chí tạo ra pha knock-out muộn nếu Crawford mất tập trung.