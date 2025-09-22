Tranh cãi Uysk vô đối boxing hiện tại, nhưng đánh với võ sĩ tầm trung ngày xưa sẽ thua

🥊 Usyk kém võ sĩ tầm trung trước đây, boxing có đang sa sút thực sự?

Oleksandr Usyk, nhà vô địch hạng nặng thống nhất thế giới, vừa ghi dấu ấn đậm nét khi hạ knock-out Daniel Dubois lần thứ hai ở trận đấu diễn ra vào 7/2025. Với những chiến tích gồm việc đánh bại các tay đấm hàng đầu như Anthony Joshua và Tyson Fury, Usyk được xem là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Oleksandr Usyk (người cầm đai) là nhà vô địch boxing tuyệt đối nhưng bị đánh giá chỉ ngang võ sĩ tầm trung trước đây

Tuy nhiên, một số ý kiến từ các huyền thoại quyền Anh, trong đó có cựu vô địch ba hạng cân Duke McKenzie, lại đặt câu hỏi về sự vượt trội của Usyk khi cho rằng anh chỉ là một tay đấm “top 20” trong lịch sử hạng nặng và thậm chí có thể gặp nhiều khó khăn khi đấu với những võ sĩ “tầm trung” của những thập niên trước.

⏳ Thách thức từ quá khứ, võ sĩ “tầm trung” có làm khó Usyk?

Điều này nghe có vẻ khó tin, bởi Usyk hiện đang là nhà vô địch thống nhất và sở hữu kỹ thuật hiện đại, nhanh nhẹn, cùng chiến thuật bài bản, những yếu tố giúp anh vượt qua những đối thủ tên tuổi vang bóng một thời.

Nhưng Duke McKenzie không chỉ gọi tên những huyền thoại như Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson mà còn nhấn mạnh rằng các võ sĩ như David Tua hay Ray Mercer, được xếp vào nhóm võ sĩ tầm trung của các thời kỳ trước cũng có thể là thách thức lớn với Usyk.

Ngược lại, những võ sĩ này cũng sẽ gặp không ít khó khăn khi đối đầu với Usyk với lối đánh sở trường southpaw (tay trái thuận) và kỹ thuật linh hoạt.

Quan điểm này phản ánh sự khác biệt sâu sắc về cách boxing phát triển qua từng thời đại, đặc biệt là về thể lực, phong cách và chiến thuật thi đấu. Võ sĩ ngày xưa thường dựa vào sức mạnh vật lý lớn và sự liên tục áp đảo đối thủ bằng các đòn đánh dồn dập, trong khi các võ sĩ hiện đại coi trọng việc phân tích dữ liệu, điều chỉnh chiến thuật và giữ sức bền tốt.

🧠 Boxing hiện đại, kỹ thuật tinh tế, chiến lược bài bản nhưng giảm tính bạo lực?

Usyk là ví dụ điển hình cho xu hướng mới trong boxing hiện đại. Tại trung tâm huấn luyện của mình ở Tây Ban Nha, anh kết hợp các phương pháp khoa học để nâng cao thể lực và phản xạ, kiểm soát hơi thở và tăng cường khả năng phục hồi, giúp duy trì phong độ đỉnh cao dù đã bước sang tuổi 38. Đây là một bước tiến lớn trong cách tập luyện so với những thập niên trước, khi các võ sĩ chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ bắp và kinh nghiệm thực chiến.

Tuy nhiên, chính sự thay đổi này cũng đem lại một hệ quả, các trận đấu ngày nay ít có yếu tố “bạo lực đỉnh điểm” như xưa, làm giảm phần nào cảm giác hồi hộp và sự phấn khích đặc trưng của môn thể thao này với số đông người hâm mộ. Hơn nữa, việc thiếu vắng những cá tính và phong cách đậm nét của từng võ sĩ trong giai đoạn hiện tại cũng khiến boxing mất đi phần nào sức hút so với thời hoàng kim.

Khác với các huyền thoại trước đây, Usyk giờ thi đấu không dũng mãnh bằng nhưng chơi tỉnh táo, không ngoan hơn

📉 Liệu boxing có đang trên đà sa sút?

Có thể thấy rằng, không phải boxing đang “xuống dốc” một cách toàn diện mà là môn thể thao đang trải qua quá trình biến chuyển. Sự khác biệt giữa các thế hệ võ sĩ, phong cách thi đấu và nhu cầu của người xem là yếu tố quan trọng.

Khán giả hiện đại đòi hỏi sự an toàn và tính kỹ thuật, ít trực tiếp va chạm, thay vì những trận đấu có tính sát thương cao như thế kỷ trước.

Võ sĩ ngày nay (ngoài Tyson Fury, Floyd Mayweather (hiện đã giải nghệ)) thường không có cá tính nổi bật và phong cách riêng quá khác biệt, khiến sự nổi tiếng và sức lan tỏa của họ không bằng các huyền thoại ngày trước.

Khoa học thể thao và chiến thuật hiện đại giúp các võ sĩ như Usyk duy trì sức bền và tốc độ đỉnh cao trong khi hạn chế rủi ro chấn thương, điều vốn khó đạt được trong các thế hệ trước.

Usyk chính là biểu tượng cho boxing hiện đại, sự kết hợp giữa kỹ thuật tinh tế, chiến thuật thông minh và cơ sở khoa học bài bản để duy trì phong độ đỉnh cao. Việc một số chuyên gia cho rằng anh sẽ gặp khó khăn khi đấu với võ sĩ “tầm trung” của các thế hệ trước không phải là lời chỉ trích cá nhân, mà là phản ánh sự khác biệt về thể lực, phong cách và môi trường thi đấu giữa các thời kỳ.