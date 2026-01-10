Đình Bắc bị kiểm tra doping sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam

🧪 Kiểm tra ngẫu nhiên theo quy định của AFC

Sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan khép lại trên sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia) tối 9/1, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã nán lại sân để ăn mừng chiến thắng cùng các cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của toàn đội trong một trận đấu đầy căng thẳng ở bảng A giải U23 châu Á 2026.

Đình Bắc thi đấu nỗ lực ở những phút cuối trận.

Tuy nhiên, trong khi các đồng đội trở về khách sạn nghỉ ngơi và theo dõi trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Jordan, thì bộ đôi Đình Bắc và Xuân Bắc buộc phải ở lại sân để thực hiện kiểm tra doping theo yêu cầu của ban tổ chức giải.

Theo tìm hiểu, đây là hoạt động kiểm tra doping định kỳ và ngẫu nhiên của ban tổ chức giải. Các cầu thủ được lựa chọn không dựa trên yếu tố chuyên môn hay nghi vấn cụ thể, mà hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho giải đấu.

Nguyễn Đình Bắc là một trong hai cầu thủ U23 Việt Nam được chọn kiểm tra sau trận, bên cạnh người đồng đội Nguyễn Xuân Bắc.

💪 Đình Bắc nén đau, tạo dấu ấn quyết định cuối trận

Đáng chú ý, Đình Bắc chỉ được tung vào sân từ phút 63 của trận đấu. Trước đó, cầu thủ mang áo số 7 gặp chấn thương nhẹ, nhưng trong bối cảnh U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, HLV Kim Sang Sik quyết định sử dụng anh như một “quân bài chiến lược”.

Xuân Bắc được lựa chọn kiểm tra doping cùng Đình Bắc.

Dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, Đình Bắc vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Chính từ quả đá phạt góc của anh ở những phút cuối, U23 Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt, có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Trong khi đó, Xuân Bắc đá chính và thi đấu 63 phút, trước khi nhường chỗ cho Quốc Cường.

Sau trận đấu căng thẳng, cả Đình Bắc lẫn Xuân Bắc đều rơi vào tình trạng khá mệt và mất nước, khiến quá trình chờ lấy mẫu nước tiểu kiểm tra doping kéo dài hơn dự kiến. Mất khá nhiều thời gian và phải uống thêm nhiều nước, hai cầu thủ của U23 Việt Nam mới hoàn tất thủ tục và trở về khách sạn cùng toàn đội.