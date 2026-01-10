Đình Bắc bị kiểm tra doping sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Manchester City vs Exeter City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Exeter City - EXE Exeter City
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Charlton Athletic vs Chelsea
Logo Charlton Athletic - CHA Charlton Athletic
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Đình Bắc bị kiểm tra doping sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước U23 Kyrgyzstan tối 9/1, nhưng phía sau 90 phút thăng hoa là khoảnh khắc ít người chứng kiến của Đình Bắc. Cầu thủ mang áo số 7 nén đau vào sân, góp công định đoạt trận đấu, rồi lặng lẽ ở lại sân để hoàn tất kiểm tra doping.

🧪 Kiểm tra ngẫu nhiên theo quy định của AFC

Sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan khép lại trên sân King Abdullah Sport City (Saudi Arabia) tối 9/1, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã nán lại sân để ăn mừng chiến thắng cùng các cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của toàn đội trong một trận đấu đầy căng thẳng ở bảng A giải U23 châu Á 2026.

Đình Bắc thi đấu nỗ lực ở những phút cuối trận.

Đình Bắc thi đấu nỗ lực ở những phút cuối trận.

Tuy nhiên, trong khi các đồng đội trở về khách sạn nghỉ ngơi và theo dõi trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Jordan, thì bộ đôi Đình Bắc và Xuân Bắc buộc phải ở lại sân để thực hiện kiểm tra doping theo yêu cầu của ban tổ chức giải.

Theo tìm hiểu, đây là hoạt động kiểm tra doping định kỳ và ngẫu nhiên của ban tổ chức giải. Các cầu thủ được lựa chọn không dựa trên yếu tố chuyên môn hay nghi vấn cụ thể, mà hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho giải đấu.

Nguyễn Đình Bắc là một trong hai cầu thủ U23 Việt Nam được chọn kiểm tra sau trận, bên cạnh người đồng đội Nguyễn Xuân Bắc.

💪 Đình Bắc nén đau, tạo dấu ấn quyết định cuối trận

Đáng chú ý, Đình Bắc chỉ được tung vào sân từ phút 63 của trận đấu. Trước đó, cầu thủ mang áo số 7 gặp chấn thương nhẹ, nhưng trong bối cảnh U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, HLV Kim Sang Sik quyết định sử dụng anh như một “quân bài chiến lược”.

Xuân Bắc được lựa chọn kiểm tra doping cùng Đình Bắc.

Xuân Bắc được lựa chọn kiểm tra doping cùng Đình Bắc.

Dù chưa đạt thể trạng tốt nhất, Đình Bắc vẫn thi đấu đầy nỗ lực. Chính từ quả đá phạt góc của anh ở những phút cuối, U23 Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt, có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Trong khi đó, Xuân Bắc đá chính và thi đấu 63 phút, trước khi nhường chỗ cho Quốc Cường.

Sau trận đấu căng thẳng, cả Đình Bắc lẫn Xuân Bắc đều rơi vào tình trạng khá mệt và mất nước, khiến quá trình chờ lấy mẫu nước tiểu kiểm tra doping kéo dài hơn dự kiến. Mất khá nhiều thời gian và phải uống thêm nhiều nước, hai cầu thủ của U23 Việt Nam mới hoàn tất thủ tục và trở về khách sạn cùng toàn đội.

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/01/2026 07:42 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: U23 Việt Nam
Xem thêm
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN