Kinh điển boxing Canelo - Crawford: Nghẹt thở 12 hiệp, tìm ra nhà vô địch tuyệt đối

Cuộc so găng giữa Canelo Alvarez và Terence Crawford là cho 6 đai vô địch hạng siêu trung của boxing thế giới. Canelo đang là "ông trùm" ở hạng cân này, trong khi Crawford đã từng là nhà vô địch ở hạng bán trung trước khi quyết định lên hạng cân để thách thức tay đấm người Mexico. Chiến thắng sẽ khiến Crawford trở thành tay đấm nam duy nhất vô địch tuyệt đối ở 3 hạng cân khác nhau.

Canelo Alvarez (phải) với một cú đấm tay phải vào sát mặt của Crawford

Crawford đang bất bại và tay đấm người Mỹ vào cuộc với sự chủ động do lợi thế tốc độ, anh thực hiện khá nhiều cú đấm thọc. Canelo ban đầu thi đấu có phần thăm dò, nhưng sau đó bắt đầu tung nhiều cú đấm vào thân người của Crawford, thậm chí sẵn sàng ăn vài cú thọc của đối thủ để áp sát và ra đòn.

Diễn biến trận đấu cứ diễn ra như vậy trong 3 hiệp đầu. Sang hiệp 4, Crawford bắt đầu tăng tốc và thậm chí đã trúng một cú đấm tay trái, nhưng Canelo tiếp tục chiến thuật của mình, và ở cuối hiệp nhà vô địch tới từ Mexico đã tung một cú đấm tay phải thẳng vào giữa mặt Crawford. Hiệp đấu kết thúc với nụ cười từ phía Crawford, người vẫn có phần nhỉnh hơn về điểm.

Sau hiệp 5 không có nhiều điểm nhấn, Crawford trúng một cú đấm trái thẳng ở đầu hiệp 6 nhưng Canelo đáp lại ngay với một cú đấm mạnh vào thân khiến Crawford phải bật lùi lại. Sang hiệp 7, Crawford né đòn khá tốt mặc dù vài lần bị Canelo tìm cách dồn vào góc đài, trong đó có một tình huống tay đấm người Mỹ tung một cú móc chính xác.

Crawford phản công trước một pha áp sát của Canelo

Cuối hiệp 8 là lúc Canelo bắt đầu trở nên quyết liệt hơn khi anh đi tìm một cú knock-out quyết định. Hiệp 9 trở nên rất "nóng" khi ý đồ tấn công liên tục của Canelo bị Crawford phản đòn với một cú đấm trúng cằm và một cú tay phải vào bên má. Canelo sau đó còn có một tình huống vô tình húc đầu vào Crawford khiến Crawford bị một vết cắt nhỏ trên mặt.

Khả năng di chuyển của Crawford đã luôn ổn định từ đầu trận đấu và ở hiệp 10 & 11 anh thể hiện rõ điều này, Canelo chủ động tấn công nhưng Crawford luôn né đòn kịp trước khi tung ra những cú đáp trả. Hiệp 11 thể hiện rõ thế trận, khi Canelo cứ mỗi lần trúng 1 cú đấm là Crawford lại đáp trả với 2 cú. Canelo bắt đầu có dấu hiệu mất bình tĩnh và ở cuối hiệp, Crawford đã tung một loạt 3 cú đấm để cho thấy lợi thế dẫn điểm của mình.

Chỉ còn hiệp 12 để Canelo gỡ gạc tình thế của mình, nhưng Crawford tiếp tục lẩn tránh một cách khéo léo và chờ Canelo tung đòn để phản công. Cuối hiệp, nhà vô địch người Mexico có một tình huống mà anh đã tung 2 cú đấm vào thân, nhưng Crawford tung một cú móc khiến Canelo mất thăng bằng, dù vậy Canelo vẫn trụ được để tiếp tục đấu cho tới hết trận.

Terence Crawford trở thành nhà tân vô địch tuyệt đối hạng bán trung của boxing thế giới

Trận đấu phải được phân thắng bại bằng tính điểm và Terence Crawford giành thắng lợi thuyết phục với số điểm của 3 giám khảo đều dành cho anh, lần lượt là 116-112, 115-113 và 115-113. Crawford trở thành nhà tân vô địch tuyệt đối của hạng siêu trung, và anh tiếp tục toàn thắng trong sự nghiệp với 42 chiến thắng (31 knock-out).