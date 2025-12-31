"Quyền vương" Joshua đau đớn lên tiếng khi thoát chết, đã rõ nguyên nhân tai nạn

Anthony Joshua, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới đang trải qua những ngày đen tối nhất sự nghiệp sau vụ tai nạn thảm khốc tại Nigeria khiến hai người bạn thân thiết của anh thiệt mạng. Từ một chuyến nghỉ dưỡng bình thường, thảm kịch bất ngờ ập đến, để lại nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cho “AJ” và làm chao đảo cả làng quyền Anh thế giới.

Anthony Joshua vừa trải qua sự cố khủng khiếp nhất

Nguyên nhân tai nạn: Nổ lốp vì chạy quá tốc độ

Theo xác nhận chính thức từ Cảnh sát giao thông Nigeria, chiếc Lexus SUV chở Anthony Joshua cùng hai người bạn Sina Ghami và Latif Ayodele đã bị nổ lốp do chạy quá tốc độ khi đang vượt xe trên tuyến cao tốc Lagos – Ibadan, vốn được mệnh danh là “cao tốc tử thần”.

Cảnh sát trưởng Babatunde Akinbiyi cho biết chiếc xe mất lái sau khi “trải qua hiện tượng nổ lốp do quá tốc độ”, rồi đâm sầm vào một xe tải đang đỗ sát lề đường. Cú va chạm cực mạnh đã xé toạc phần thân bên phải chiếc xe, nơi hai nạn nhân ngồi, khiến họ tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, Joshua và tài xế ngồi bên trái xe nên may mắn sống sót. Tài xế hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch và phải điều trị tích cực.

Khoảnh khắc sinh tử và nỗi đau thể xác của “AJ”

Những đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy Anthony Joshua cởi trần, mặt tái mét, đau đớn gào lên khi được người dân và lực lượng cứu hộ kéo khỏi đống đổ nát. Sau tai nạn, anh được đưa thẳng đến bệnh viện Duchess International Hospital, cơ sở y tế tư nhân hàng đầu Lagos với chi phí điều trị lên tới khoảng 2.000 bảng/đêm.

Joshua nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi đau khắp người… đặc biệt là hai đầu gối. Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa”.

Các bác sĩ cho biết AJ không bị gãy xương nhưng phải tiếp tục theo dõi vì những chấn thương phần mềm và cú sốc tâm lý nặng nề.

Mẹ anh, bà Yeta Odusanya đã lập tức bay tới Nigeria để ở bên con trai, trong khi Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cũng gọi điện thăm hỏi và cầu nguyện cho võ sĩ nổi tiếng.

Joshua đã mất đi hai người bạn, hai HLV thân thiết

Hai người anh em không thể thay thế của Team AJ

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn là, Sina Ghami, HLV thể lực và phục hồi chức năng, người đã gắn bó với Joshua hơn 10 năm, từng giúp anh chuẩn bị cho trận vô địch thế giới gặp Wladimir Klitschko năm 2017 và mới xuất hiện trong góc đài của AJ ở trận thắng Jake Paul hồi 19/12.

Latif “Latz” Ayodele, người bạn thời niên thiếu, cựu cầu thủ bóng đá bán chuyên, sau này trở thành HLV cá nhân thân cận nhất của Joshua.

Cả hai được xem là “linh hồn hậu trường” của Team AJ. Bình luận viên quyền Anh Steve Bunce nhận định: “Họ không chỉ là nhân viên, họ là anh em, là gia đình của Joshua. Mất họ, AJ mất đi những người quan trọng nhất đời mình".

Chỉ 30 phút trước tai nạn, Joshua còn đăng video chơi bóng bàn cùng Latif, khoảnh khắc cuối cùng của tình bạn hơn một thập kỷ.

Tương lai quyền Anh của Joshua đứng trước dấu hỏi lớn

Vụ tai nạn xảy ra chỉ 10 ngày sau khi Anthony Joshua kiếm được khoảng 70 triệu bảng nhờ chiến thắng trước Jake Paul. Trước đó, anh đã được “chấm” cho trận đại chiến trị giá 100 triệu bảng với Tyson Fury vào năm 2026, sự kiện được chờ đợi nhất lịch sử boxing Anh.

Nhưng giờ đây, tất cả đều trở nên mờ mịt. Nội bộ Matchroom Boxing lo ngại cú sốc tâm lý khi chứng kiến hai người anh em thân thiết chết ngay trước mắt có thể khiến Joshua không còn đủ tinh thần để tiếp tục thượng đài.

Tyson Fury đã gửi lời chia buồn: “Quá đau lòng. Cầu Chúa cho họ yên nghỉ trên thiên đàng. Tôi cầu chúc AJ sớm hồi phục”.

Cảnh sát đang điều tra vì sao chiếc xe tải lại đỗ ở vị trí nguy hiểm như vậy

Cao tốc Lagos - Ibadan dài gần 130km được mệnh danh là tuyến đường nguy hiểm bậc nhất Nigeria. Chỉ trong 3 tháng gần đây, tuyến đường này đã cướp đi 73 sinh mạng, và hơn 645 người trong vòng 2 năm qua.

Giới chức đang điều tra vì sao xe tải lại dừng đỗ ngay trên tuyến cao tốc nguy hiểm như vậy, chi tiết có thể làm rõ thêm trách nhiệm liên quan đến thảm kịch đã cướp đi hai người bạn của “Quyền vương” Anthony Joshua.