HLV U23 Kyrgyzstan cúi đầu chào thua vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam

Ảnh: Tedtran TV

"Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam và từ trận thắng U23 Jordan 2-0 đã hiểu rõ điểm mạnh trong lối chơi cũng như các mối đe dọa chính của họ. Chúng tôi cũng nhận thức đầy đủ U23 Việt Nam rất lợi hại ở những tình huống cố định, đặc biệt là các quả đá phạt góc. Thế nhưng hôm nay, U23 Kyrgyzstan đã không thể hóa giải được thứ vũ khí này. Chúc mừng các bạn với chiến thắng này", HLV Edmar De Lacerda nói sau trận thua, với hai bàn phải nhận đều xuất phát từ các quả đá phạt góc.

HLV 45 tuổi cũng không ngần ngại chia sẻ về kế hoạch để đánh bại U23 Việt Nam. Tuy nhiên giống như việc họ nghĩ rằng có thể ngăn chặn các quả đá phạt của U23 Việt Nam, thực tế rất khác so với các tính toán trên giấy.

"U23 Kyrgyzstan đã khởi đầu đầy tự tin và cố gắng sử dụng tốc độ để hai cánh và tạo ra các đường chuyền vào bên trong. Đó là ý tưởng để giành chiến thắng. Thế nhưng những gì xảy ra lại hoàn toàn khác với dự tính. Kết quả không phải điều tôi và các cầu thủ mong đợi", ông nói đầy thất vọng.

"Tại vòng loại, U23 Kyrgyzstan đã chơi rất tốt. Thế nhưng đến VCK U23 châu Á 2026, mọi thứ rất khác so với những gì chúng tôi hình dung.

Tôi và các cầu thủ đều hy vọng vào những chiến thắng, nhưng không thể biến nó thành hiện thực", HLV Edmar De Lacerda cho biết, đồng thời đưa ra những đánh giá về đội quân của HLV Kim Sang-sik, "U23 Việt Nam là một tập thể mạnh mẽ, gắn kết và sở hữu nhiều nhân tố nổi bật. Tôi đánh giá cao khả năng của họ. Riêng về việc họ có thể tiến xa đến đâu, tôi không biết".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.