Trận đấu thế kỷ Mike Tyson đấu Mayweather, kinh điển boxing so găng khi nào?

🥊🌍 Kèo đấu giữa hai huyền thoại boxing gây chấn động thế giới

Làng boxing thế giới vừa chấn động trước thông tin hai huyền thoại Mike Tyson và Floyd Mayweather Jr. sẽ so găng trong một trận đấu biểu diễn lịch sử, dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm 2026 (mùa xuân ở Mỹ kéo dài từ tháng 3 tới tháng 5). Sự kiện được đặt tên đầy hàm ý “Legend vs Legend”, cuộc đối đầu giữa hai tượng đài boxing ở hai hạng cân khác biệt.

Trận đấu "thế kỷ" giữa Mayweather (bên trái) và Tyson (bên phải) sẽ diễn ra vào năm 2026

Mike Tyson (50 thắng, 7 thua, 44 trận thắng bằng knock-out), “Tay đấm thép” đến từ Brooklyn, từng thống trị hạng nặng và trở thành nhà vô địch tuyệt đối trong 3 năm liên tiếp. Sau gần hai thập kỷ treo găng, ông bất ngờ tái xuất vào tháng 11/2024 khi so tài với Jake Paul tại AT&T Stadium (Texas). Dù thất bại sau 8 hiệp tính điểm, trận đấu đánh dấu sự trở lại gây sốc của huyền thoại 59 tuổi.

Trong khi đó, Floyd Mayweather Jr. (50-0, 27 KO), được mệnh danh “Độc cô cầu bại”, từng giữ đai vô địch ở 5 hạng cân khác nhau. Sau trận thắng Conor McGregor năm 2017, Mayweather chuyển hướng sang các trận biểu diễn, gần nhất là màn tái đấu cùng John Gotti III vào tháng 8/2025.

💪🔥 Hai võ sĩ đều thể hiện sự quyết tâm

Phát biểu về kèo đấu đặc biệt này, Tyson thẳng thắn: “Tôi vẫn không tin nổi Floyd muốn thực sự thượng đài. Đây sẽ là thử thách ảnh hưởng lớn đến sức khỏe anh ấy, nhưng nếu anh ấy muốn thì tôi sẵn sàng. Trận đấu này là điều không ai nghĩ có thể xảy ra”.

Tyson nhiều hơn Mayweather 11 tuổi

Mayweather thì khẳng định ngược lại, thể hiện sự tự tin tuyệt đối: “30 năm sự nghiệp của tôi, chưa ai có thể làm hoen ố di sản ấy. Nếu tôi tham gia, thì chắc chắn đó phải là sự kiện lớn, phải là huyền thoại. Đây sẽ là món quà cho người hâm mộ”.

Hiện tại, những chi tiết quan trọng như hạng cân, số hiệp đấu, dàn undercard (các trận đấu phụ) và đơn vị phát sóng vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với sức hút từ hai huyền thoại đối lập, một bên là “Tay đấm thép” Mike Tyson hạng nặng, một bên là “Độc cô cầu bại” Mayweather ở các hạng nhẹ, trận đấu này chắc chắn sẽ trở thành một trong những sự kiện boxing được chờ đợi nhất thế kỷ sẽ diễn ra vào năm sau.