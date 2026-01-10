Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Báo Thái khen U23 Việt Nam hết lời, báo Hàn ngả mũ "Ma thuật đen" của thầy Kim

Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Báo chí châu Á đã có những phản ứng sau chiến thắng thứ hai liên tiếp của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Báo Thái khen U23 Việt Nam hết lời

U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại VCK U23 châu Á 2026. Sau U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan là nạn nhân mới nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Văn Khang mở điểm từ chấm phạt đền và Văn Thuận khiến Brauzman đá phản lưới nhà ở phút 87 để ấn định tỉ số 2-1. 

Báo Thái Lan ca ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam

Báo Thái Lan ca ngợi màn trình diễn của U23 Việt Nam

Chứng kiến chiến thắng của U23 Việt Nam, tờ Siam Sports phải thốt lên rằng: "Những chiến binh Sao Vàng" đã có màn trình diễn siêu hạng, phòng ngự chắc chắn, tấn công sắc sảo trước U23 Kyrgyzstan để giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận qua đó chiếm ngôi đầu bảng A VCK U23 châu Á 2026".

Trước đó, tờ Siam Sports tỏ ra khá dè dặt khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trong ngày ra quân trước U23 Jordan. Tuy nhiên, chiến thắng thứ hai liên tiếp khiến tờ báo của Thái Lan không thể không khen thầy trò HLV Kim Sang Sik. 

Báo Hàn Quốc gọi tên "Ma thuật đen" của HLV Kim Sang Sik

Trên tờ The Fact của Hàn Quốc, ký giả Park Soon Gyu đã có bài viết ca ngợi chiến công của HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam với tựa đề "Sức mạnh 'phép thuật' của Kim Sang Sik, U23 Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan để toàn thắng 2 trận ra quân". 

Tờ The Fact của Hàn Quốc ca ngợi "Ma thuật đen" của HLV Kim Sang Sik

Tờ The Fact của Hàn Quốc ca ngợi "Ma thuật đen" của HLV Kim Sang Sik

Tác giả bài viết đánh giá cao khả năng thay người của thầy Kim trong hiệp hai. "Cả hai đội đều chơi rất cố gắng trong hiệp hai. Nhận thấy cần phải thay đổi tình hình, cả Kim Sang Sik lẫn Edmar Lacerda đều đưa ra những sự thay đổi người nhưng chỉ có một người thành công.

Đó là Kim Sang Sik với Đình Bắc, Văn Thuận và Quốc Cường. Phút 87, Đình Bắc đá phạt góc còn Văn Thuận là người đứt điểm khiến Brauzman đá phản lưới nhà. Sự sắc sảo trong khâu thay người của Kim Sang Sik đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan qua đó rộng cửa tiến vào vòng trong". 

Theo Nhật Anh

10/01/2026 07:18 AM (GMT+7)
Giải U23 châu Á 2026
