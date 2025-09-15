Huyền thoại boxing Ricky Hatton qua đời ở tuổi 46, làng thể thao & Man City tiếc thương

⚡ Phát hiện bất ngờ tại nhà riêng

Ricky Hatton, một trong những võ sĩ vĩ đại của quyền Anh nước Anh, qua đời ở tuổi 46. Thi thể ông được tìm thấy tại nhà riêng ở Greater Manchester vào sáng 14/9. Người hâm mộ và bạn bè đã để lại hoa, găng tay quyền Anh trước cửa nhà để tưởng nhớ.

Cảnh sát Greater Manchester cho biết họ nhận được cuộc gọi lúc 6 giờ 45 sáng từ một người dân và không phát hiện dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến cái chết.

🏆 Sự nghiệp lẫy lừng của “The Hitman”

Với biệt danh “The Hitman”, Hatton từng chinh phục nhiều danh hiệu lớn từ 1997 đến 2012. Ông nổi tiếng với lối đánh mạnh mẽ, dũng cảm, và từng tạo nên cơn sốt toàn cầu khi hạ gục Kostya Tszyu năm 2005, biến mình từ kẻ chiếu dưới thành ngôi sao chỉ sau một đêm. Ông cũng nổi tiếng với các cuộc so găng cùng Floyd Mayweather Jr. hay Manny Pacquiao.

Trong sự nghiệp kéo dài đến năm 2012, Hatton đã thượng đài tổng cộng 48 trận, giành 45 chiến thắng và chỉ để thua 3 lần. Ông từng giữ các đai vô địch thế giới IBF và WBA ở hạng dưới bán trung (light-welterweight) và bán trung (welterweight).

📉 Dấu hiệu lo lắng từ bạn bè

Theo Daily Mail, bạn bè đã bắt đầu lo lắng từ tối hôm trước khi Hatton không đến dự một trận đấu ở Bolton có học trò của ông, được cho là Jack Murphy. Trước đó, ông cũng đã bỏ lỡ buổi tập gym hôm thứ Sáu.

Sau khi giải nghệ, Hatton chuyển sang huấn luyện và dự định trở lại võ đài với một trận đấu tại Dubai vào tháng 12 tới.

💔 Những góc khuất cuộc đời

Hatton từng được Nữ hoàng Anh trao tước hiệu MBE năm 2007 vì những đóng góp cho thể thao. Tuy nhiên, ông cũng nhiều lần chia sẻ về cuộc chiến với trầm cảm và ma túy.

Bạn thân Steve Bunce, một chuyên gia bình luận quyền Anh, khẳng định rằng gần đây Hatton “đang ở trong trạng thái rất tốt” sau khi vượt qua những cơn nghiện.

💙 Người đàn ông của Manchester

Là fan cuồng của Man City, Hatton dự định sẽ đến sân Etihad để theo dõi trận derby với Man Utd. CLB Man City đã dành một phút vỗ tay tưởng nhớ ông, trong khi cả hai đội đều đeo băng tang.

Bên ngoài nhà riêng, nhiều người hâm mộ đội mưa đến tưởng nhớ. Một tấm thiệp viết: “Ricky, có quá nhiều kỷ niệm đẹp với bạn! Cảm ơn vì luôn ở bên và là một tâm hồn đẹp”.

Stephen Billing, một người bạn cùng tuổi, chia sẻ: “Ricky từng giúp tôi vượt qua cơn nghiện rượu. Anh ấy là một người đàn ông tốt, đúng chất dân địa phương. Bạn sẽ không nghĩ rằng anh ấy là một ngôi sao có hàng triệu bảng trong ngân hàng”.