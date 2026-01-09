"Quyền vương" Joshua sẽ giải nghệ sau khi thoát chết, làng boxing đón tin chấn động

Cú sốc tinh thần lớn nhất sự nghiệp

Thế giới boxing bàng hoàng khi xuất hiện thông tin Anthony Joshua có mặt trên chiếc SUV gặp tai nạn thảm khốc tại Lagos (Nigeria) cuối năm 2025. Vụ va chạm mạnh khiến hai người bạn thân thiết nhất của anh là Sina Ghami và Latif “Latz” Ayodele tử vong tại chỗ.

Joshua (giữa) cân nhắc giải nghệ sau biến cố tai nạn, mất đi hai người bạn thân

Joshua may mắn sống sót nhưng bị chấn thương phần mềm, phải nhập viện nhiều ngày trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Theo người thân, tay đấm người Anh gần như sụp đổ hoàn toàn sau biến cố này. Anh đã lặng lẽ trở về London để dự tang lễ bạn bè, không xuất hiện trước truyền thông và chỉ đăng duy nhất một bức ảnh chụp cùng mẹ kèm thông điệp: “Tôi là người canh giữ anh em mình”.

Gia đình Joshua tiết lộ, trong những cuộc trò chuyện riêng, cựu vô địch hạng nặng từng nói rằng: “Mỗi lần tôi bị knock-out, cả gia đình lại sống trong sợ hãi. Giờ thì tôi không còn chắc mình có thể tiếp tục được nữa”.

Những chia sẻ đó làm dấy lên lo ngại rằng Joshua đang nghiêm túc cân nhắc việc giải nghệ, điều chưa từng được anh đề cập trong suốt hơn một thập kỷ thi đấu đỉnh cao.

Ngã rẽ sinh tử của một biểu tượng boxing thế giới

Thời điểm xảy ra tai nạn cũng là lúc sự nghiệp của Joshua vừa có dấu hiệu hồi sinh. Sau 15 tháng vắng bóng, anh trở lại ngoạn mục bằng chiến thắng knock-out trước Jake Paul tại Miami, mở ra hy vọng tái thiết hình ảnh “Quyền vương thép” từng thống trị boxing hạng nặng.

Joshua đã nếm trải đủ những dư vị cuộc sống và giờ anh sẽ chia tay sự nghiệp?

Tuy nhiên, cú sốc sinh tử ở Nigeria khiến mọi kế hoạch tan biến. Kể từ đó đến nay, Joshua chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tương lai. Trong khi đó, cảnh sát Nigeria đã khởi tố tài xế chiếc SUV với tội danh lái xe nguy hiểm gây chết người.

Giới chuyên môn nhận định, Joshua đang ở thời khắc then chốt nhất sự nghiệp. Anh đã nếm đủ vinh quang, vô địch thế giới, kiếm hàng trăm triệu USD và giờ phải đối diện câu hỏi lớn nhất đời mình: Tiếp tục thượng đài để tìm lại ánh hào quang cuối cùng, hay khép lại tất cả để bảo vệ bản thân và gia đình?

Từ một “chiến binh bất khả chiến bại”, Anthony Joshua giờ đây đứng trước lựa chọn mang tính định mệnh, lựa chọn có thể khép lại cả một kỷ nguyên của boxing hạng nặng thế giới.