Trận đấu nổi bật

jaime-vs-denis
Roland Garros
Jaime Faria 2
Denis Shapovalov 0
felix-vs-daniel
Roland Garros
Felix Auger-Aliassime 0
Daniel Altmaier 0
victoria-vs-nikola
Roland Garros
Victoria Mboko -
Nikola Bartunkova -
jannik-vs-clement
Roland Garros
Jannik Sinner -
Clement Tabur -
kimberly-vs-jessica
Roland Garros
Kimberly Birrell -
Jessica Pegula -
marin-vs-moise
Roland Garros
Marin Cilic 0
Moise Kouame 3
adam-vs-daniil
Roland Garros
Adam Walton 3
Daniil Medvedev 2
iva-vs-alexandra
Roland Garros
Iva Jovic 2
Alexandra Eala 0
donna-vs-alice
Roland Garros
Donna Vekic 2
Alice Tubello 0
tallon-vs-matteo
Roland Garros
Tallon Griekspoor 1
Matteo Arnaldi 3
aryna-vs-jessica
Roland Garros
Aryna Sabalenka 2
Jessica Bouzas Maneiro 0
laura-vs-naomi
Roland Garros
Laura Siegemund 0
Naomi Osaka 2
coco-vs-taylor
Roland Garros
Coco Gauff 2
Taylor Townsend 0
alexandre-vs-stefanos
Roland Garros
Alexandre Muller 0
Stefanos Tsitsipas 1

Bóng chuyền nữ hội quân, hướng tới nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

Trần Thị Thanh Thuý và các đồng đội sẽ trải qua một loạt giải đấu quan trọng trước khi bước vào tranh tài tại Asiad 20 (Nhật Bản) với mục tiêu lọt nhóm 4 đội mạnh nhất.

Tuyển bóng chuyền nữ hướng tới Asiad 20 (Nhật Bản) với nhiều kỳ vọng

Ngày 25/05/2026, đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức hội quân với 14 vận động viên xuất sắc nhất sau khi hoàn thành các giải đấu cấp CLB trong nước.

Đội tuyển sẽ bước vào chuỗi chiến dịch quốc tế quan trọng liên tiếp trong năm: AVC Women’s Volleyball Cup 2026 (tại Philippines): Giải đấu quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu châu Á (ngoài nhóm dự VNL). Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ chức vô địch lần thứ tư liên tiếp; SEA V.League 2026; VTV Cup 2026: diễn ra từ ngày 08/08 đến 15/08; Giải vô địch châu Á (tại Trung Quốc): diễn ra từ ngày 21/08-30/08 và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026): Chiến dịch trọng điểm lớn nhất năm, diễn ra từ ngày 16/9-22/9.

Ông Lê Trí Trường – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển trong năm 2026: "Mục tiêu cốt lõi của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia tại kỳ ASIAD 2026 sắp tới là tiếp tục nỗ lực để góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất (Top 4) của châu Á".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam các năm qua đã đoạt một loạt thành tích. Điển hình trong số này là vào tới nhóm 4 đội mạnh nhất tại Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc). Gần nhất, Trần Thị Thanh Thuý và các đồng đội cũng vào chung kết SEA Games 33, giành HCB sau trận đấu giàu cảm xúc với Thái Lan.

Chấn động bóng chuyền: HLV bị bắt khẩn cấp vì lạm dụng học trò vị thành niên
Chấn động bóng chuyền: HLV bị bắt khẩn cấp vì lạm dụng học trò vị thành niên

(Tin thể thao, tin hậu trường) Arthur D. Weathers, cựu HLV bóng chuyền tại bang Illinois, bị bắt khẩn cấp vì cáo buộc lạm dụng tình dục học trò vị...

Theo Vĩnh Xuân

Nguồn:

-26/05/2026 08:12 AM (GMT+7)
