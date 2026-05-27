Tin nóng chuyển nhượng 27/5: Man City vượt MU, sắp mua Anderson giá kỷ lục

Man City vượt MU, sắp chiêu mộ Elliot Anderson giá kỷ lục

Theo BBC, Man City đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson, khi tiền vệ của Nottingham Forest ưu tiên chuyển đến sân Etihad thay vì MU. Được biết, phía "Quỷ đỏ" không muốn trả giá quá cao hoặc sa vào các cuộc đàm phán kéo dài.

Dù Nottingham Forest và Man City vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào, thậm chí cách khá xa nhau về mức phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, BBC khẳng định mức phí mà phía đội chủ sân Etihad đưa ra có thể lập kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, đồng nghĩa vượt qua con số 105 triệu bảng mà Arsenal từng chiêu mộ Declan Rice vào năm 2023.