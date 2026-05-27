Nigeria vs Zimbabwe 27/05/26 - Trực tiếp
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Tin nóng chuyển nhượng 27/5: Man City vượt MU, sắp mua Anderson giá kỷ lục

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Manchester City Manchester United

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Diễn biến
Man City vượt MU, sắp chiêu mộ Elliot Anderson giá kỷ lục

Theo BBC, Man City đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson, khi tiền vệ của Nottingham Forest ưu tiên chuyển đến sân Etihad thay vì MU. Được biết, phía "Quỷ đỏ" không muốn trả giá quá cao hoặc sa vào các cuộc đàm phán kéo dài.

Dù Nottingham Forest và Man City vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào, thậm chí cách khá xa nhau về mức phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, BBC khẳng định mức phí mà phía đội chủ sân Etihad đưa ra có thể lập kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, đồng nghĩa vượt qua con số 105 triệu bảng mà Arsenal từng chiêu mộ Declan Rice vào năm 2023.

Barcelona muốn "dứt điểm" vụ Rashford trước World Cup

Theo talkSPORT, Barcelona đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán mới với MU về thương vụ Marcus Rashford trước World Cup 2026. Trước đó, đội bóng xứ Catalunya đã đạt thỏa thuận cá nhân với Rashford do tiền đạo người Anh sẵn sàng giảm lương, Dù vậy, phía MU kiên quyết yêu cầu đối tác kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro (26 triệu bảng) theo thỏa thuận mượn Rashford hồi hè năm ngoái, đồng thời không chấp nhận cho Barcelona tiếp tục mượn cầu thủ của mình.

Marseille chào bán Greenwood, "đại gia" Serie A tiếp cận

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, AS Roma đang nỗ lực chiêu mộ Mason Greenwood từ Marseille. Bố của Greenwood cũng được cho là đã liên hệ với câu lạc bộ Serie A để thảo luận về khả năng chuyển đến sân Olimpico.

Về phía Marseille, đội bóng nước Pháp sẵn sàng xem xét các lời đề nghị dành cho tiền đạo số 1 của mình do áp lực tài chính. Cụ thể, mức giá dành cho Greenwood khoảng 50 triệu euro (42 triệu bảng) và phía Marseille không chấp nhận giảm giá. 

Bayern đưa ra đề nghị mới dành cho Gordon

Theo tờ Bild, Bayern Munich đã đưa ra lời đề nghị mới dành cho Anthony Gordon. Cụ thể, nhà vô địch nước Đức muốn trả một khoản tiền kèm theo thủ môn Alexander Nubel để thuyết phục Newcastle giảm mức phí chuyển nhượng 68 triệu bảng cho ngôi sao chạy cánh người Anh. 

Mourinho đưa ra 2 yêu cầu đặc biệt, muốn Real Madrid chiêu mộ 6 tân binh

Mặc dù chưa trở thành HLV trưởng của Real Madrid nhưng Jose Mourinho đã sớm đưa ra những yêu cầu liên quan đến chuyển nhượng.

