Kết quả bóng chuyền VTV Bình Điền Long An - Hà Nội Tasco: Thanh Thúy tỏa sáng, 3 set nhanh gọn

VTV Bình Điền Long An đối đầu với Hà Nội Tasco trong trận bán kết 2 của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Hai đội nhập cuộc nhanh và đôi bên liên tục có những pha ăn miếng trả miếng. Bên phía Hà Nội là sự xuất sắc của Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy. Trong khi đó, bên Long An có sự ổn định của Kim Thoa, Trà My và Trần Thị Thanh Thúy.

Thanh Thúy chơi hay trong set 1

Hai đội bám đuổi nhau từng điểm số một cho tới tận tỉ số 20-20. Kể từ đây, Thanh Thúy và Trà My liên tục có cơ những pha tấn công hay giúp VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng set 1 với tỉ số 25-20.

Sang set 2, hai đội khởi đầu cũng khá cân bằng. Tuy nhiên, các cầu thủ Hà Nội Tasco liên tục tấn công lỗi giúp Long An có chuỗi lên điểm dài. Mặc dù Như Quỳnh, Lê Thanh Thúy đã cố gắng sửa sai sau đó nhưng đà tâm lý giúp Long An chơi rất hay.

Kim Thoa liên tục bơm bóng cho Thanh Thúy dứt điểm và set 2 kết thúc với tỉ số 25-19. Kịch bản của set 3 khiến đa phần đều ngỡ ngàng khi Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ không tốt. Trong khi đó, Long An chắt chiu từng cơ hội.

Chủ công Thanh Thúy vẫn là ngôi sao sáng nhất với những điểm số quan trọng ở cuối trận giúp Long An thắng 25-17 trong set 3 qua đó thắng chung cuộc 3-0 và giành vé vào chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền. Đối thủ của họ là Giang Tô (Trung Quốc) và trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 23/5.

Chùm ảnh trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An - Hà Nội Tasco: