Video tennis Walton – Medvedev: Bất ngờ set 1 (Roland Garros)

Hạt giống số 6 của Roland Garros, Daniil Medvedev chỉ phải gặp Adam Walton, tay vợt nhận vé đặc cách dự giải ở vòng 1. Tưởng như tay vợt người Nga sẽ có chiến thắng dễ dàng nhưng bất ngờ đã xảy ra ngay từ set 1. Sau khi thoát được 2 nguy cơ mất break trong game 1, tay vợt người Nga để mất break ở game 5.

Medvedev tiếp tục để mất thêm một điểm break ở game 7 và thua luôn set 1 với tỉ số 2-6. Set thua cay đắng này giúp Medvedev tỉnh giấc. Tay vợt người Nga chủ động tấn công trong set 2 và có điểm break ở ngay game 4. Tiếp đà thăng hoa, hạt giống số 6 có thêm một điểm break ở game 6.

Game 7, tưởng như Medvedev để mất break khi bị dẫn trước 0-40. Thế nhưng, Walton lại không tận dụng được cơ hội và thua 1-6 trong set 2. Tưởng như chiến thắng này giúp Medvedev chơi thăng hoa, nhưng thực tế lại rất khác. Medvedev để mất liền 2 game cầm giao bóng và bị dẫn trước 5-0 trong set 3.

Tay vợt người Nga chỉ có được 1 game thắng trước khi set 3 kết thúc với tỉ số 6-1 nghiêng về Walton. Bị dồn vào thế chân tường, Medvedev lấy lại phong độ ở set 4. Kịch bản giống hết set 3 nhưng lại vai diễn được đổi lại. Medvedev có được 2 điểm break từ sớm và dẫn trước 5-0 rồi kết thúc set 4 với tỉ số 6-1.