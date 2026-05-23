Kểt quả bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An - Giang Tô: Nỗ lực tới cùng, đoạn kết tiếc nuối (Chung kết)

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) VTV Bình Điền Long AN tái ngộ Giang Tô trong trận chung kết của giải đấu.

VTV Bình Điền Long An đối đầu với Giang Tô trong trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026. Hai đội nhập cuộc hứng khởi và giằng co trong 6 điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, kể từ khi CLB của Trung Quốc có được quyền giao bóng. Họ có chuỗi lên điểm dài nhờ khả năng phòng thủ lưới tốt.

Thanh Thúy cùng các đồng đội liên tục phải bám đuổi

Thanh Thúy cùng các đồng đội liên tục phải bám đuổi 

Phải rất vất vả, Long An mới cắt được chuỗi lên điểm và bắt đầu công cuộc bám đuổi. Thanh Thúy và các đồng đội đã rất nỗ lực bám đuổi tới điểm số 16-19. Tuy nhiên, cầu phát bóng của Wei Yi Shan giúp Giang Tô lên điểm nhanh và giành chiến thắng 25-17 trong set 1. 

Kịch bản tương tự trong set 2 khi Giang Tô tỏ ra vượt trội trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Số 5 Zhou Ye Tong liên tục tỏa sáng giúp đội bóng tới từ Trung Quốc dẫn điểm. Set 2 tiếp tục kết thúc với tỉ số 25-17. Rơi vào tình thế buộc phải thắng set 3, các cô gái của VTV Bình Điền Long An đã "cháy" hết mình.

Như Anh rồi Trà My và đặc biệt là Trần Thị Thanh Thúy đã chơi cực hay và ghi những điểm số quan trọng. Long An đã có 3 cơ hội để kết thúc set 3 nhưng Giang Tô thực sự lỳ lợm. Ở thời điểm quan trọng nhất, Zhou Ye Tong tiếp tục tỏa sáng giúp Giang Tô thắng 27-25 trong set 3 qua đó giúp đội bóng này thắng chung cuộc 3-0 và giành chức vô địch giải bóng chuyền nữ VTV9 - Bình Điền 2026. 

Trong khi đó, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội ở Long An đã để lại ấn tượng đẹp khi nỗ lực hết mình trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn. 

Tổng kết giải cá nhân của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026

  1. 02 VĐV chủ công xuất sắc nhất:

 - Trần Thị Thanh Thúy (Số 3 VTV Bình Điền Long An )

- Otiz (VTV Bình Điền Long An)

  1. 02 VĐV phụ công xuất sắc nhất:

-Wan Ziyue (số 9 đội Giang Tô)

- Yang Jia (Số 13 Đội Giang Tô)

  1. VĐV chuyền hai xuất sắc nhất:

- Võ Thị Kim Thoa (Số 14-VTV Bình Điền Long An)

  1. VĐV đối chuyền xuất sắc nhất:

- Zhou Yetong (Giang Tô)

  1. VĐV Libero xuất sắc nhất

- Nguyễn Khánh Đang (HN Tasco Auto)

  1. VĐV trẻ triển vọng nhất

- Phạm Quỳnh Hương (BĐ 19)

  1.  Hoa khôi của giải:

- VĐV BAEK CHAE RIM – CLB SUWON HÀN QUỐC

  1. Miss Volleyball được yêu thích nhất trên Tiktok:

- VĐV NGUYỄN LAN VY – VTV BĐLA

  1. VĐV toàn diện nhất:

- Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An)

  1. Giải thưởng áo bà ba :
    - VĐV nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất: LEE YE DAM – CLB SUWON
    - VĐV trong nước mặc áo bà ba đẹp nhất: NGUYỄN LAN VY – VTV BĐ LA
Trực tiếp bóng chuyền Jiangsu - VTV Bình Điền Long An: Zhou Ye Tong ấn định (Cúp VTV9 - Bình Điền) (Kết thúc)
Trực tiếp bóng chuyền Jiangsu - VTV Bình Điền Long An: Zhou Ye Tong ấn định (Cúp VTV9 - Bình Điền) (Kết thúc)

Giang Tô ấn định tỉ số sau pha tấn công hay của Zhou Ye Tong.

-23/05/2026 21:25 PM (GMT+7)
