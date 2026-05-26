Cô giáo tennis được săn đón nhất nước Mỹ, học viên mê mẩn nhờ vóc dáng cuốn hút

Từ sân NCAA tới hiện tượng mạng xã hội

Không cần thi đấu ở các Grand Slam, Madison Appel vẫn trở thành cái tên gây sốt trong làng tennis Mỹ theo cách rất riêng. Cựu tay vợt NCAA Division I (hệ thống thi đấu thể thao sinh viên cao nhất của Mỹ) hiện là một trong những HLV tennis cá nhân được săn đón nhất tại New York và khu Hamptons.

Madison Appel đang là HLV được nhiều học viên săn đón tại Mỹ

Sở hữu hơn 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok, Madison nổi bật nhờ sự kết hợp giữa chuyên môn quần vợt bài bản và phong cách thời trang thể thao đầy cuốn hút.

Thân hình săn chắc và nóng bỏng, biến sân tennis thành sàn diễn

Điểm khiến Madison Appel bùng nổ trên mạng xã hội chính là hình ảnh khỏe khoắn nhưng vô cùng quyến rũ.

Cựu tay vợt người Mỹ sở hữu vóc dáng đồng hồ cát săn chắc nhờ nhiều năm tập luyện chuyên nghiệp. Những bộ váy tennis ôm sát, hiện đại theo phong cách hiện đại, bắt mắt giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trên sân.

Ngoài ngoại hình, thần thái năng động cùng nụ cười rạng rỡ cũng trở thành “thương hiệu” riêng của Madison. Nhiều đoạn video luyện tập của cô thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải.

Hồ sơ chuyên môn đáng nể

Đằng sau hình ảnh “cô giáo triệu view” là nền tảng chuyên môn rất đáng nể.

Madison từng là tay vợt chủ lực của Đại học Indiana tại NCAA Division I, hệ thống thể thao sinh viên danh giá nhất nước Mỹ. Đây cũng là môi trường đào tạo ra nhiều tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu.

Khi còn nhỏ, cô từng có thời gian dài tập luyện tại Học viện Evert nổi tiếng, nơi gắn liền với huyền thoại Chris Evert.

Sinh ra trong gia đình có 5 anh em, trong đó có 4 anh trai, Madison tiếp xúc với tennis từ năm 4 tuổi và sớm hình thành tư duy thi đấu giàu tốc độ, năng lượng.

“Cơn sốt” trên sân tập ở New York

Sau khi rời môi trường thi đấu chuyên nghiệp, Madison chuyển sang làm HLV cá nhân và nhanh chóng trở thành cái tên “cháy lịch” tại New York cũng như Hamptons.

Nhiều học viên cho biết việc tập luyện cùng Madison mang lại cảm giác khác hoàn toàn những lớp tennis truyền thống. Không khí trên sân luôn sôi động, giàu năng lượng và tạo động lực tập luyện rất lớn.

Không ít fan bình luận trên mạng xã hội còn hài hước bình luận: “Có HLV như vậy thì ai cũng muốn ra sân mỗi ngày”.

Cô giáo tennis xinh đẹp và rất phong cách

Biến tennis thành phong cách sống hiện đại

Ngoài công việc huấn luyện, Madison Appel còn là nhà sáng tạo nội dung, làm việc cho một công ty quản lý nhiều ngôi sao thể thao nổi tiếng thế giới.

Cô thường xuyên chia sẻ các video hướng dẫn kỹ thuật, luyện tập thể lực và cuộc sống xoay quanh trái banh nỉ, góp phần giúp tennis trở nên trẻ trung, gần gũi hơn với thế hệ mới.

Trong thời điểm quần vợt thế giới đang nỗ lực trẻ hóa hình ảnh, Madison Appel được xem là một trong những gương mặt đặc biệt nhất: vừa có chuyên môn thật, vừa sở hữu sức hút mạng xã hội hiếm thấy.

Những hình ảnh đẹp về Madison Appel (nguồn Instagram nhân vật)