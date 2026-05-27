Mourinho đưa ra 2 yêu cầu đặc biệt, muốn Real Madrid chiêu mộ 6 tân binh

Mourinho sớm lên danh sách chuyển nhượng cho Real Madrid

Theo tờ AS của Tây Ban Nha, khả năng Jose Mourinho trở lại Real Madrid gần như là 100%. Đôi bên đã bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng và có thể sẽ công bố trong những ngày tới. Thậm chí, nguồn tin của tờ báo này còn khẳng định Jose Mourinho đã sớm lên kế hoạch chuyển nhượng và gửi tới ban lãnh đạo “Kền kền trắng”.

“Người đặc biệt” đã lên kế hoạch cải tổ đội hình. Ngoài những ngôi sao thuộc diện “không thể động tới” như Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, HLV người Bồ Đào Nha còn yêu cầu Real Madrid giữ lại một số cầu thủ khác như Aurélien Tchouaméni hay Antonio Rüdiger.

Ngoài ra, Jose Mourinho còn yêu cầu chiêu mộ từ 4 đến 6 cầu thủ. Những cái tên vẫn được giữ kín nhưng nguồn tin biết được những vị trí HLV người Bồ Đào Nha muốn bổ sung. Đó là hai trung vệ, một hậu vệ cánh phải, hai tiền vệ trung tâm và một hậu vệ cánh trái (nếu có thể).

Những yêu cầu này của “Người đặc biệt” được đánh giá là thiết thực bởi Real Madrid chắc chắn sẽ chia tay David Alaba và Dani Carvajal, Éder Militão thường xuyên chấn thương nên bổ sung trung vệ và hậu vệ cánh phải là điều cần thiết.

Trong khi đó, hàng tiền vệ là nơi Mourinho đang muốn cải tổ nhất. Dani Ceballos và Eduardo Camavinga nhiều khả năng sẽ bị thanh lý. “Người đặc biệt” muốn có một đến hai tiền vệ trụ có khả năng bổ sung cho Tchouameni. Cầu thủ người Pháp mạnh ở khoản tranh chấp nhưng khả năng kéo bóng vẫn còn hạn chế.

Hai yêu cầu đặc biệt của "Người đặc biệt"

Một điểm đáng chú ý khác là Mourinho yêu cầu ban lãnh đạo Real Madrid phải đảm bảo được 2 tiêu chí quan trọng. Đó là ông thầy người Bồ Đào Nha phải có quyền lên tiếng trong quyết định mua bán cầu thủ.

Mourinho có thể không yêu cầu một cái tên chính xác nào nhưng đội ngũ tuyển trạch của Real Madrid phải đem về cầu thủ thi đấu đúng ở vị trí ông thầy này mong muốn. Điều đó liên quan đến tiêu chí thứ hai của Mourinho. Đó là được toàn quyền xây dựng đội bóng theo phong cách riêng chứ không dựa trên định hướng từ bất kỳ ai.

Theo tờ AS, đội ngũ tuyển trạch viên của Real Madrid đã bắt đầu làm việc theo phương hướng Mourinho đề ra. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn còn rất dè dặt bởi cuộc bầu cử chủ tịch mới của Real Madrid.

Đối thủ của “ông trùm” Perez, Enrique Riquelme đã thẳng thừng tuyên bố không phải là “fan” của Jose Mourinho và đã có định hướng khác cho vị trí HLV của Real Madrid.