Người đẹp Hàn Quốc giành Hoa khôi Cúp VTV9 Bình Điền, đội Thanh Thuý được thưởng nóng

Tối ngày 23/5, CLB Giang Tô (Trung Quốc) đã đánh bại đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An với tỉ số 3-0 ở trận chung kết diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, để chính thức lên ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026.

Ngay sau trận chung kết, lễ trao giải đã diễn ra với giải thưởng chủ công xuất sắc nhất thuộc về Trần Thị Thanh Thuý (VTV Bình Điền Long An) và Vi Thị Như Quỳnh (Hà Nội).

Các giải thưởng cá nhân tiêu biểu của giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026.

Giải thưởng được chờ đợi nhất của giải là Hoa khôi chính thức được trao cho người đẹp Baek Chaerim của CLB Suwon (Hàn Quốc).

Trong khi Trần Thị Thanh Thuý được nhận thêm giải vận động viên xuất sắc toàn diện của giải.

"Hot girl" Lan Vy của đội chủ nhà giành giải Hoa khôi bóng chuyền được yêu thích nhất trên tiktok.

Trước đó, Lan Vy cũng đã nhận được giải thưởng người đẹp áo bà ba.

Lê Thanh Thuý và đồng đội ở đội Hà Nội cười tươi trên bục nhận tấm huy chương đồng.

Chỉ giành ngôi Á quân chung cuộc, nhưng CLB VTV Bình Điền Long An vẫn được nhà tài trợ thưởng nóng số tiền 1,5 tỷ đồng.

"Khủng long" Thanh Thuý cười tươi như hoa sau khi thi đấu đầy nỗ lực trong trận chung kết.

CLB bóng chuyền nữ Giang Tô (Trung Quốc) nhận cúp vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026.

Sau lễ trao giải, Hoa khôi Baek Chaerim nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ có mặt ở nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh.

Người đẹp sinh năm 1998 vui vẻ chụp ảnh với người hâm mộ.

Bên cạnh Hoa khôi Baek Chaerim, CLB Suwon của Hàn Quốc còn có người đẹp Lee Ye Dam giành giải vận động viên nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất.