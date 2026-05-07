Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 mới nhất
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 quy tụ 8 đội mạnh, diễn ra tại Tây Ninh từ 15/5 đến 23/5 với 20 trận đấu, hứa hẹn mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn.
|
Ngày
|
Giờ
|
Vòng
|
Cặp đấu
|
Trực tiếp
|
15/05
|
14:00
|
Vòng bảng
|
BC Thông Tin - BĐ 19
|
VietinBank
|
VTV9
|
17:00
|
Gunma Green Wings (Nhật Bản)
|
Hà Nội Tasco Auto
|
VTV9
|
20:00
|
Khai mạc
|
VTV9
|
20:00
|
Vòng bảng
|
VTV Bình Điền Long An
|
Jiangsu (Trung Quốc)
|
VTV9
|
16/05
|
14:00
|
Suwon (Hàn Quốc)
|
LPBank Ninh Bình
|
VTV9
|
17:00
|
Jiangsu (Trung Quốc)
|
BC Thông Tin - BĐ 19
|
VTV9
|
20:00
|
VTV Bình Điền Long An
|
VietinBank
|
VTV9
|
17/05
|
14:00
|
Gunma Green Wings (Nhật Bản)
|
LPBank Ninh Bình
|
VTV9
|
17:00
|
Hà Nội Tasco Auto
|
Suwon (Hàn Quốc)
|
VTV9
|
20:00
|
VTV Bình Điền Long An
|
BC Thông Tin - BĐ 19
|
VTV9
|
18/05
|
14:00
|
Jiangsu (Trung Quốc)
|
VietinBank
|
VTV9
|
17:00
|
Gunma Green Wings (Nhật Bản)
|
Suwon (Hàn Quốc)
|
VTV9
|
20:00
|
LPBank Ninh Bình
|
Hà Nội Tasco Auto
|
VTV9
|
19/05
|
Gala giao lưu
|
VTV9
|
20/05
|
17:00
|
Phân hạng 1
|
3A
|
4B
|
VTV9
|
20:00
|
Bán kết 1
|
1A
|
2B
|
VTV9
|
21/05
|
17:00
|
Phân hạng 2
|
3B
|
4A
|
VTV9
|
20:00
|
Bán kết 2
|
1B
|
2A
|
VTV9
|
22/05
|
17:00
|
Tranh hạng 7-8
|
Thua phân hạng 1
|
Thua phân hạng 2
|
VTV9
|
20:00
|
Tranh hạng 3
|
Thua bán kết 1
|
Thua bán kết 2
|
VTV9
|
23/05
|
17:00
|
Tranh hạng 5-6
|
Thắng phân hạng 1
|
Thắng phân hạng 2
|
VTV9
|
19:00
|
Chung kết
|
Thắng bán kết 1
|
Thắng bán kết 2
|
VTV9
Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu giàu tính cạnh tranh của khu vực khi quy tụ 8 đội bóng, bao gồm 5 đại diện Việt Nam và 3 khách mời châu Á. Chủ nhà VTV Bình Điền Long An cùng LPBank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, VietinBank và Hà Nội Tasco Auto sẽ đối đầu các đối thủ quốc tế là Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc) và Jiangsu (Trung Quốc).
Giải diễn ra tại Tây Ninh từ ngày 15/5 đến 23/5, với tổng cộng 20 trận đấu. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm VTV Bình Điền Long An, Jiangsu, Binh chủng Thông tin và VietinBank, bảng đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn đồng đều, hứa hẹn cạnh tranh khốc liệt.
Trong khi đó, bảng B với Gunma Green Wings, Suwon, LPBank Ninh Bình và Hà Nội Tasco Auto mang đến cục diện khó lường nhờ sự góp mặt của các đại diện mạnh đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc các đội được phép sử dụng ngoại binh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như tạo cơ hội cọ xát quý giá cho các câu lạc bộ trong nước. Với dàn đội hình đa dạng và trình độ ngày càng tiệm cận khu vực, giải đấu hứa hẹn duy trì sức hút truyền thống và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị của bóng chuyền nữ Việt Nam cho các mục tiêu dài hạn.
-06/05/2026 22:51 PM (GMT+7)