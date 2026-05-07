Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 mới nhất

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 quy tụ 8 đội mạnh, diễn ra tại Tây Ninh từ 15/5 đến 23/5 với 20 trận đấu, hứa hẹn mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

15/05

14:00

Vòng bảng

BC Thông Tin - BĐ 19

VietinBank

VTV9

17:00

Gunma Green Wings (Nhật Bản)

Hà Nội Tasco Auto

VTV9

20:00

Khai mạc

VTV9

20:00

Vòng bảng

VTV Bình Điền Long An

Jiangsu (Trung Quốc)

VTV9

16/05

14:00

Suwon (Hàn Quốc)

LPBank Ninh Bình

VTV9

17:00

Jiangsu (Trung Quốc)

BC Thông Tin - BĐ 19

VTV9

20:00

VTV Bình Điền Long An

VietinBank

VTV9

17/05

14:00

Gunma Green Wings (Nhật Bản)

LPBank Ninh Bình

VTV9

17:00

Hà Nội Tasco Auto

Suwon (Hàn Quốc)

VTV9

20:00

VTV Bình Điền Long An

BC Thông Tin - BĐ 19

VTV9

18/05

14:00

Jiangsu (Trung Quốc)

VietinBank

VTV9

17:00

Gunma Green Wings (Nhật Bản)

Suwon (Hàn Quốc)

VTV9

20:00

LPBank Ninh Bình

Hà Nội Tasco Auto

VTV9

19/05

Gala giao lưu

VTV9

20/05

17:00

Phân hạng 1

3A

4B

VTV9

20:00

Bán kết 1

1A

2B

VTV9

21/05

17:00

Phân hạng 2

3B

4A

VTV9

20:00

Bán kết 2

1B

2A

VTV9

22/05

17:00

Tranh hạng 7-8

Thua phân hạng 1

Thua phân hạng 2

VTV9

20:00

Tranh hạng 3

Thua bán kết 1

Thua bán kết 2

VTV9

23/05

17:00

Tranh hạng 5-6

Thắng phân hạng 1

Thắng phân hạng 2

VTV9

19:00

Chung kết

Thắng bán kết 1

Thắng bán kết 2

VTV9

Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu giàu tính cạnh tranh của khu vực khi quy tụ 8 đội bóng, bao gồm 5 đại diện Việt Nam và 3 khách mời châu Á. Chủ nhà VTV Bình Điền Long An cùng LPBank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, VietinBank và Hà Nội Tasco Auto sẽ đối đầu các đối thủ quốc tế là Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc) và Jiangsu (Trung Quốc).

Giải diễn ra tại Tây Ninh từ ngày 15/5 đến 23/5, với tổng cộng 20 trận đấu. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm VTV Bình Điền Long An, Jiangsu, Binh chủng Thông tin và VietinBank, bảng đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn đồng đều, hứa hẹn cạnh tranh khốc liệt.

Trong khi đó, bảng B với Gunma Green Wings, Suwon, LPBank Ninh Bình và Hà Nội Tasco Auto mang đến cục diện khó lường nhờ sự góp mặt của các đại diện mạnh đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc các đội được phép sử dụng ngoại binh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như tạo cơ hội cọ xát quý giá cho các câu lạc bộ trong nước. Với dàn đội hình đa dạng và trình độ ngày càng tiệm cận khu vực, giải đấu hứa hẹn duy trì sức hút truyền thống và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị của bóng chuyền nữ Việt Nam cho các mục tiêu dài hạn.

-06/05/2026 22:51 PM (GMT+7)
