Thanh Thúy đập trúng mặt Thanh Thúy, Trà My đánh bóng "cắm sàn" ở cúp bóng chuyền VTV

Tối 21/5 tại Tây Ninh, VTV Bình Điền Long An đã có màn trình diễn áp đảo trước Hà Nội Tasco Auto để giành vé vào chung kết Cúp VTV9-Bình Điền 2026 bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. Nhưng điều khiến mạng xã hội bùng nổ sau trận lại không chỉ là tỷ số, mà ở màn trình diễn của Thanh Thúy và Trà My bên phía Long An.

Khoảnh khắc “Thanh Thúy làm đau Thanh Thúy” gây bão mạng

Tình huống viral nhất trận đấu xuất hiện ở set 2 khi "Khủng long" Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An) tung cú đập sấm sét ở hành lang biên. Bóng bay với tốc độ xé gió, sượt qua tay chắn và găm thẳng vào mặt phụ công Lê Thanh Thúy bên phía Hà Nội Tasco Auto.

Trần Thị Thanh Thúy (áo xanh) đập bóng...

...trúng mặt Lê Thanh Thúy (áo trắng, số 8). Ảnh Anh Khoa

Pha bóng khiến Lê Thanh Thúy ôm mặt đau đớn, còn Trần Thị Thanh Thúy lập tức lao sang bên kia lưới để ôm lấy người đồng đội, người chị ở tuyển quốc gia để dỗ dành, xin lỗi.

Tuy nhiên, chính phần bình luận "bẻ cong ngữ pháp" trên mạng xã hội sau đó mới biến tình huống này thành một "meme quốc dân". Hàng loạt bình luận kiểu:

- “Thanh Thúy làm đau Thanh Thúy rồi Thanh Thúy lại chạy sang xin lỗi Thanh Thúy”.

“Trận đấu hại não nhất lịch sử: Đội của Thanh Thúy thắng đội của Thanh Thúy nhờ cú đập của Thanh Thúy vào mặt Thanh Thúy”.

- “Đọc tình huống trận này xong uốn cong cả lưỡi, lỗi này chắc chắn tại bố mẹ hai bên đặt tên quá giống nhau!”.

Khoảnh khắc vừa thương vừa buồn cười này nhanh chóng được bàn tán rôm rả, thu hút lượng tương tác lớn trên các nền tảng TikTok và Facebook chỉ sau vài giờ.

Thanh Thúy thăng hoa, Trà My đánh bóng "cắm sàn"

Trở lại với diễn biến chuyên môn, đội bóng của HLV Ngọc Hoa đã chơi một trận bán kết gần như hoàn hảo. Sau quãng đầu set 1 giằng co, Long An tăng tốc mạnh mẽ để khép lại trận đấu với các tỷ số áp đảo: 25-20, 25-19, và 25-17.

Trà My (số 1) có trận đấu chói sáng

Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục khẳng định đẳng cấp ngôi sao số 1 Việt Nam khi ghi tới 21 điểm. Nhưng cái tên chiếm trọn "spotlight" (sự chú ý nhất) về mặt chuyên môn lại gọi tên đối chuyền sinh năm 2004, Nguyễn Thị Trà My.

Trà My chính là phát hiện lớn nhất trận này khi bỏ túi tới 16 điểm (12 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng, 1 điểm phát bóng ăn điểm trực tiếp). Những cú đập biên và các pha bay người tấn công từ sau vạch 3m của tay đập này rất hiệu quả, một vài tình huống đưa bóng đi "cắm sàn", khiến hàng thủ Hà Nội hoàn toàn bất lực.

Chứng kiến phong độ quá tốt của đối chuyền Long An, cộng đồng bóng chuyền Việt Nam lập tức dậy sóng. Nhiều người hâm mộ đồng loạt kêu gọi HLV phải trao ngay cơ hội ở đội tuyển quốc gia cho Trà My:

- “Ngoài Bích Tuyền ra thì Trà My chính là tay đập uy lực nhất bóng chuyền nữ Việt Nam lúc này”.

- “Đập vạch 3m quá ấn tượng, lực bóng xé gió thế này mà không được gọi lên tuyển thì quá phí phạm”.

Hà Nội Tasco Auto gây thất vọng, Long An tự tin đấu Giang Tô

Ở chiều ngược lại, Hà Nội Tasco Auto để lại một nỗi thất vọng lớn. Từng nhận được kỳ vọng rất cao nhưng đội bóng Thủ đô lại chơi bạc nhược ở bán kết. Hàng sau của họ "vỡ vụn" trước áp lực phát bóng khó của Long An, bước một thiếu ổn định và hoàn toàn lép vế ở các pha đôi công tốc độ cao. Đặc biệt, việc ban huấn luyện không sử dụng ngoại binh ở giai đoạn quyết định đã để lại một dấu hỏi lớn và nhận về nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ.

Hiên ngang bước vào chung kết, VTV Bình Điền Long An sẽ đối đầu với đại diện cực mạnh đến từ Trung Quốc là CLB Giang Tô vào 19h, 23/5. Dù đối thủ sở hữu chiều cao và thể hình vượt trội, người hâm mộ Việt Nam vẫn có quyền kỳ vọng vào chiến thắng, nhất là khi "họng pháo" Thanh Thúy đang thăng hoa và bên cạnh đó là Trà My đang vào phom.

